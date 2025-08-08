8月6日（現地時間5日）に更新されたロサンゼルス・ドジャース“奥様会”の公式インスタグラム。この日、1月に南カルフォニアで発生したイートン火災の被災者への支援を募る、チャリティー活動の様子を報告した奥様たち。

【写真】かつて“佐々木朗希の妻説”も飛び交った、和服が似合う日系の美人妻

残念ながら、第一子となる女児の育児中であろう、大谷翔平投手の妻・真美子さんの姿は見かけられなかったが、本来ならば奥様会にいるべき、日本での開幕シリーズでも話題になった「日系美人妻」の姿もなくーー。

《お茶の“せんせい”と おばあちゃんが誇りに思ってくれることを願って、ベストを尽くすわ笑》

3月18日と19日に東京ドームで開催された、ドジャース対シカゴ・カブスのMLB東京シリーズ開幕戦。共に来日した奥様会の面々が、日本文化を体験する一環として「茶道」を体験したのだが、26名の選手妻が並んだ集合写真で一際目立ったのが水色の着物を着た女性。

自身のインスタグラムでも茶道体験を綴っていたメアリーさん。日本人の祖母を持つハワイ出身の日系アメリカ人だ。熱心なドジャースファンの間では知られた存在であるメアリーさんだが、MLB事情に精通するスポーツライターによると、

佐々木朗希投手の奥さんですか?

「東京シリーズでの奥様会の来日ショットでは、彼女を初めて見たSNSユーザーから“佐々木朗希投手の奥さんですか?”と間違うコメントがつけられたことも。

実際は2016年からドジャースに所属したクリス・テイラー選手の妻で、真美子さんが後列で控えめに写っていた奥様会の集合写真で、最前列や中央に並ぶことも多かった、会の中心的メンバーとして知られていました」

そんなメアリーさんが忽然として、奥様会の“定位置”から姿を消したわけだ。最後に登場したのは、6月2日に投稿されたテイラー選手との夫婦ショット。というのもーー、

「ドジャースの“スーパーサブ”として長年貢献してきたテイラー選手ですが、34歳で臨んだ今シーズンは不調で出場機会が激減。5月末にドジャースから自由契約を言い渡されてしまったのです。

夫の“退職”と共に、交友を重ねた奥様会メンバーとも突然のお別れをする運びとなったメアリーさん。6月の投稿は、会からのお別れメッセージだったわけです。これもメジャーですね」（前出・スポーツライター、以下同）

新天地でも奥様会に参加していた

間も無くアナハイム・エンゼルスに移籍して現役を続けるテイラーだが、6月に早々に左手を骨折して戦列離脱。7月21日に復帰したと思いきや、25日のシアトル・マリナーズ戦でスライディングキャッチを試みて再び左手を骨折。またもや負傷者リスト入りする踏んだり蹴ったりの状態。

「第2子を妊娠中のメアリーさんだけに、テイラー選手もまだまだ現役でプレーしてほしいところですが、実は弁護士資格を取得している才媛の彼女。仮に夫が現役から退いたとしても、自身で稼いで家族を養えるということ。

それに8月4日にはエンゼルスで同僚になった菊池雄星投手の妻、元フリーアナの深津瑠美さんが主催した“エンゼルス奥様会”のパーティーに参加。集合写真では“後列の端”ながら、新天地でもすっかり馴染んだメアリーさんの様子が伺えますね」

8月1日にもトレードが決まったダスティン・メイ投手と、妻のミリー夫人にインスタグラムでお別れと感謝のメッセージを送ったドジャース奥様会。メジャーの厳しい環境で戦っているのは奥様も同じのようで。