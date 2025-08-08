高校サッカー強豪・大津で才能開花の背景

7月26日から8日間、福島県で熱戦が繰り広げられた高校サッカーのインターハイ（総体）。今大会の準優勝校、大津（熊本）では昨年、公式戦で出番を掴めない多くの部員に真剣勝負の場を与えようと、校内リーグを立ち上げた。福島悠士（3年）は、その校内リーグをきっかけに飛躍し、才能が一気に開花。3桁の部員数を抱える強豪校サッカー部の新たな取り組みが救いとなった。（取材・文＝THE ANSWER編集部・橋本 啓）

福島は中盤ボランチの一角として、1回戦から決勝までの全6試合に出場。175センチと平均サイズながら、球際での力強いボール奪取でピンチの芽をことごとく摘んだ。体格差のあるマッチアップでも「それを言い訳にしていたら戦えない」と真っ向勝負。大会期間中、中盤の潰し屋として存在感を放ち、優秀選手35名の1人にも選ばれた。

出身は佐賀県。小、中学校時代は地元のクラブでサッカーに熱中した。大津へ進学のきっかけは、サッカークラブで深い関係性を築き、大津の正守護神を務めた先輩GK西星哉（現・拓殖大）の存在があった。「憧れの気持ちで1回練習参加行ったら、もうなんか他の高校とは全く違う練習の雰囲気に圧倒されて。練習に行ったその日に大津に行きたいと思った」と明かす。

進んだ先は公立高校でありながら全国屈指の強豪校。部員数が200を超える大所帯のサッカー部で、福島は入学後、しばらく実戦機会を掴めずにいた。2年生だった昨年、そんな状況を打開するきっかけとなったのが、校内リーグだ。

大津はトップチームが高校年代最高峰の高円宮杯プレミアリーグに参戦。2ndチームは1つ下のプリンスリーグ、県リーグ1部、2部にはそれぞれ、3rd、4thチームが所属する。週末はそれぞれのカテゴリーでリーグ戦を実施。校内リーグは、ここから漏れたメンバーによって、選手たちの自主運営で行われる。

「校内リーグからリーグ戦に行くっていう目標を皆が持っていて、バチバチの真剣勝負ができる。校内リーグはもう部員にとって必要で大事な存在」と福島。その効果は、てきめん。校内リーグでのパフォーマンスが認められ、およそ1年で4thチームから一気にステップアップする形で現れた。今やトップチームで不可欠なボランチの主力へ。その成長ぶりには、山城朋大監督も目を丸くして称える。

「1年生の時はレギュラーでもなかったですし、コツコツと足りないところを努力し続けてきた結果が、今では欠かせない存在になってきている。中学校時代の指導者の方々も、『彼がこんなに成長するの？』とおっしゃられていて、本当に驚きを持って連絡いただいたりもしました」

校内リーグ誕生の意義を実感

大所帯での部活動となれば、部員同士のコミュニケーション不足が生じたり、実戦機会を得られず伸びるはずの才能が埋もれてしまったりと、少なからずリスクも存在する。ただ、校内リーグの発足によって、そうした懸念は薄まりつつある。

福島は「普段カテゴリーが違う人や対戦機会がなかった3年生とか他の学年の人とコミュニケーションが取れたり、新しいものを色々吸収できる」と言い、その意義を実感する1人だ。才能を伸ばす選手が現れる現状に、山城監督も「評価の場にもなってますし、僕らが意図してないような側面的な効果が出てきている」と、笑顔を浮かべた。

もちろん、成長にはそれなりの努力が要る。福島はライバルにしっかり目を向けて「どうすれば勝てるのか」を必死に考えた。対人の弱さがあると分かれば、筋力トレーニングに励み、苦手だったロングボールの精度にも磨きをかけた。

山城監督は「自分にとってすごくストレスなことがあっても自己解釈して、前向きな考え方に捉え直すこともできますし、1つやろうと決めたことはコツコツとやり続けられる」と、特筆すべきパーソナリティーを称える。

「現代の高校生は、あまり継続性を得意とはしていないと思うんですけど、彼は本当にコツコツと朝練も早くから来て取り組んでます。福島と今井（獅温）と松野（秀亮）の3人に関してはコツコツと朝練からやってきている選手ですので、そういう仲間にも恵まれながら継続性を発揮できるのが彼の強みだと思います」

校内リーグの発足をきっかけに、大きな飛躍を遂げた福島は「選手権での優勝に向かって力を高めていきたい」と意気込む。高校3年生の歩みは、まだまだ止まらない。



（THE ANSWER編集部・橋本 啓 / Akira Hashimoto）