¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤ÎÃæ¿´ÅªÂ¸ºß¤Ø¡¡¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½À¯¸¢¤Ç´üÂÔ¹â¤Þ¤ë¥®¥å¥ì¥ë¤Ïº£²ÆÆùÂÎ²þÂ¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡¡¡Ö»Ò¶¡¤Î¤è¤¦¤ÊÂÎ·¿¤Î¾¯Ç¯¤Ï¤â¤Ï¤ä¤¤¤Ê¤¤¡×
2023Ç¯²Æ¤Ë¥Õ¥§¥Í¥ë¥Ð¥Õ¥Á¥§¤«¤é¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥È¥ë¥³¤Î°ïºà¥¢¥ë¥À¡¦¥®¥å¥ì¥ë¡£
²ÃÆþ¤«¤é2¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥¹¥¿¡¼Â·¤¤¤Î¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ç¡¢¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤·¤«½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Æ±Áª¼ê¤À¤¬¡¢¥«¥ë¥í¡¦¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£¤«¤é¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½¤Ë»Ø´ø´±¤¬Âå¤ï¤Ã¤¿º£²Æ¤«¤é¥®¥å¥ì¥ë¤Î¾õ¶·¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£¤Î²¼¤Ç¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤ò²¹¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¡¢½ªÈ×¤ÎÅêÆþ¤¬¥á¥¤¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¢¥í¥ó¥½¤¬Î¨¤¤¤¿¥¯¥é¥ÖWÇÕ¤Ç¤Ï6»î¹çÃæ5»î¹ç¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¡£¤µ¤é¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¾ì½ê¤Ë¤âÊÑ²½¤¬¤¢¤ê¡¢¥®¥å¥ì¥ë¤ÏÃæÈ×¤Çµ±¤¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Øas¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥®¥å¥ì¥ë¤Ïº£²ÆÆùÂÎ²þÂ¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤è¤¦¤À¡£¿å±Ë¤ä¥¸¥à¤Ç¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÃíÎÏ¤·¡¢¶ÚÆùÎÌ¤ò8~10¥¥íÁý¤ä¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö18ºÐ¤Ç¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢»Ò¶¡¤Î¤è¤¦¤ÊÂÎ·¿¤Î¾¯Ç¯¤Ï¤â¤Ï¤ä¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÌÌ¤Ç¤ÎÊÑ²½¤Ë¸ÀµÚ¡£
¤Þ¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºÇ¹â¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Ë¡¢Æ±Áª¼ê¤Ï¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡¢Íý³ØÎÅË¡»Î¡¢¤½¤·¤Æ¥·¥§¥Õ¤È°ì½ï¤ËÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿©»ö¤ÎÌÌ¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¸«Ä¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
º£¥·¡¼¥º¥ó¤ò¥Õ¥ë¤ÇÀï¤¦¤¿¤á¤ËÅ°Äì¤·¤¿ÆùÂÎ²þÂ¤¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥®¥å¥ì¥ë¡£ÃæÈ×¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤ÊºÍÇ½¤ò³«²Ö¤µ¤»¤ë20ºÐ¤Ï¿·»þÂå¤ò·Þ¤¨¤ëº£¥·¡¼¥º¥ó¡¢ÈôÌö¤¹¤ë½àÈ÷¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£