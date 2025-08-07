ÉÔÆ°»ºOL¤¬ÅÁ¼ø¡¡¡ÈÉáÄÌ¤¬°ìÈÖ¡É»ñ»º²ÁÃÍÍî¤È¤µ¤Ê¤¤¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÁª¤Ó¡õ¥íー¥ó¿³ººÆÍÇË½Ñ¤È¤Ï
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¥·¥ó¥×¥ë¥é¥¤¥Õ¤Ê¤ÉÊë¤é¤·¤Î¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤ËÊë¤é¤¹40ÂåÆÈ¿ÈOL¡×¤Î¤¢¤¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë¡Ø¡Ú¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¹ØÆþµ②¡Û»ñ»º²ÁÃÍ¤¬Íî¤Á¤Ê¤¤Êª·ïÁª¤Ó¡Ã½»Âð¥íー¥ó¿³ººÄÌ¤¹¥³¥Ä¡Ã¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤³¤È¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ÇÆ°²è¤ò¸ø³«¡£º£²ó¤Ï¡¢ÆÈ¿È¤ÇÅÔÆâ¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¼«¿È¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¥·¥êー¥ºÂè2ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢Êª·ïÁª¤Ó¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ä½»Âð¥íー¥ó¿³ººÂÐºö¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¡ÈÌÕÅÀ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
ËÁÆ¬¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»ä¤ÏÉÔÆ°»º´ØÏ¢¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Åê»ñÍÑÊª·ï¤Ë¤â·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»ñ»º²ÁÃÍ¤¬Íî¤Á¤Ë¤¯¤¤Êª·ïÁª¤Ó¤Ï¾¯¤·¾Ü¤·¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¸Ê¾Ò²ð¤·¡¢¼ÂÂÎ¸³¤Ë´ð¤Å¤¯Êª·ïÁª¤Ó¤ä½»Âð¥íー¥óÂÐºö¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
Êª·ïÁª¤Ó¤Ç½Å»ë¤·¤¿¾ò·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÍýÁÛÅª¤ÊÊª·ï¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¾¯¤Ê¤¤Êý¤òÁª¤Ö¤Î¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¡¢¥¨¥ê¥¢Áª¤Ó¤Î½ÅÍ×À¤ä¡¢²Á³Ê¡¦ÀßÈ÷¤Ø¤ÎÆÈ¼«¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤âÈäÏª¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¨¥ê¥¢¡¢²Á³Ê¡¢ÀßÈ÷¤Î3¤Ä¤¬ÀäÂÐ¾ò·ï¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿Êª·ï¤Ï¡Ö±ØÅÌÊâ5Ê¬°ÊÆâ¡¦40Ê¿ÊÆ1LDK¡¦Ç¯¼ýÇÜÎ¨7ÇÜ¡×¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÊª·ï¤Î¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¤ò»È¤¤ÅÝ¤¹¤Ù¤¡×¡ÖÊâ¤¤¤Æ¸½ÃÏ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¡ÖÉÔÆ°»ºÃç²ð²ñ¼Ò¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡Ê¥ì¥¤¥ó¥º¡Ë¤â³èÍÑ¤¹¤Ù¤¡×¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«¤ÎÊª·ïÃµº÷½Ñ¤ò²òÀâ¡£¥â¥Ç¥ë¥ëー¥à¤Ç¤ÎÈæ³Ó¤Ç¤Ï¡ÖºÇÄã2·ï¤Ï¹Ô¤¯¤Ù¤¡×¡ÖÆ±À¤Âå¤¬Â¿¤¤¤«¡¢Ã´Åö±Ä¶È¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ê¤É¤â½ÅÍ×¡×¤È¼ÂÍÑÅª¤Ê»ëÅÀ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¹ØÆþ»þ¤Ë¡È¸«Íî¤È¤·¤¬¤Á¤À¤Ã¤¿ÌÕÅÀ¡É¤È¤·¤Æ¡Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó´ÉÍý²ñ¼Ò¤Î¼Á¤ÏËÜÅö¤Ë½ÅÍ×¤À¤Ã¤¿¡×¤È¶¯Ä´¡£¡Ö¼ÂºÝ¡¢»ä¤Îº£¤Î´ÉÍý²ñ¼Ò¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤êÉÔËþ¤¬¡Ä¸ý¥³¥ß¤â¤È¤Æ¤â°¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¼¡¤Ï¤É¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤¤Êª·ï¤Ç¤âº£¤Î´ÉÍý²ñ¼Ò¤Ê¤éÀäÂÐ¤ËÇã¤ï¤Ê¤¤¤·¡¢¤â¤¦½»¤Þ¤Ê¤¤¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤ÊÂÎ¸³¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
»ñ»º²ÁÃÍ½Å»ë¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¹ØÆþ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤Ï¡ÖÄÂÂß¼ûÍ×¤ä¥ê¥»ー¥ë¥Ð¥ê¥åー¤Î¹â¤¤¥¨¥ê¥¢¡×¡Ö±ØÁ°ºÆ³«È¯¤ÎÍÌµ¡×¡Ö±ØÅÌÊâ2～6Ê¬¡×¡Ö´Ö¼è¤ê¤Ï¡ÈÉáÄÌ¡É¤¬°ìÈÖÎÉ¤¤¡×¤È¶È³¦ÌÜÀþ¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤â¡£ÊÖºÑ¥×¥é¥ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö¥íー¥ó¤ÏÆ¬¶â0±ß¤Î¥Õ¥ë¥íー¥ó¡¢¥Üー¥Ê¥¹ÊÖºÑ¤Ê¤·¡£°ú±Û¤·¸å¤Ë2³ä¤ò·«¤ê¾å¤²ÊÖºÑ¤·¤Æ¤â¡¢´ÉÍýÈñ¤¬·ë¹½¤¤Ä¤¤¡×¤È¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¸³è´¶¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
½»Âð¥íー¥ó¿³ºº¤Çµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥ÉÁ´²òÌó¡×¡Ö¥¹¥Þ¥ÛÃ¼ËöÂå¤Ê¤É¥íー¥ó¤Î°ì³çÊÖºÑ¡×¡Ö¿½¤·¹þ¤ß¤·¤¿¶âÍ»µ¡´Ø¤ØÃùÃß°ÜÆ°¤Ê¤É¤ÎÍ¥ÎÉ¸ÜµÒ¥¢¥Ôー¥ë¡×¤È¤¤¤¦3ËÜÃì¤ÎÂÐºö¤ò¼Â»Ü¡£¡Ö½»Âð¥íー¥ó¤Î¿³ºº¤Ï¶âÍø¤¬0.1%°ã¤¦¤À¤±¤ÇÊÖºÑ³Û¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¡£¤À¤«¤éËÜµ¤¤ÇÂÐºö¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÍÂ¶â»Ä¹â¾ÚÌÀ¤¬ÉÔÍ×¤À¤Ã¤¿¡×¡ÖÃÄÂÎ¿®ÍÑÊÝ¸±¤Î·ò¹¯¿ÇÃÇ½ñ¤¬°Õ³°¤Ê¤Û¤É´Ê°×¤À¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¡¢¿³ºº¤ÇÍ½ÁÛ³°¤À¤Ã¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¾Ò²ð¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ï¡Ö¼¡²ó¤Ï½ÅÍ×»ö¹àÀâÌÀ½ñ¤ÇÆÃ¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¡×¤È¹ðÃÎ¤·¡¢¡Ö¤³¤ÎÆ°²è¤¬»²¹Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¹âÉ¾²Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á³ç¤Ã¤¿¡£¥·¥ó¥×¥ë¥é¥¤¥Õ»ëÅÀ¤ÈÉÔÆ°»º¼ÂÌ³¤Î¥×¥í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶ñÂÎÅª¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬ËþºÜ¤Î°ìËë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
