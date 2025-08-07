ÅÄÃæ¾Âç¡¢¼¡²óÅÐÈÄ¤Ï¡Ö²¿¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤ÏÌÀ¸À¤»¤º¡Ö»Íµå¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡×
Ìó3¤«·î¤Ö¤ê¤Î1·³Éüµ¢Àï¤Ç6²óÅÓÃæ3°ÂÂÇ2¼º
¢£¥ä¥¯¥ë¥È 3¡¼2 µð¿Í¡Ê7Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¤ÎÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¤Ï7Æü¡¢¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç6²óÅÓÃæ3°ÂÂÇ2¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢µß±çÅê¼ê¤¬Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤ÉÕ¤«¤ì¡¢º£µ¨2¾¡ÌÜ¤Ï¤Ê¤é¤º¡£ÆüÊÆÄÌ»»199¾¡ÌÜ¤â¤ªÍÂ¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤âµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¡¢Ï¢¾¡¤Ï3¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡½é²ó¤«¤é3¥¤¥Ë¥ó¥°Ï¢Â³¤Ç3¼ÔËÞÂà¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡£4²ó2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤é¥ª¥¹¥Ê¤Î±¦Á°Å¬»þÂÇ¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤ÉÕ¤«¤ì¤¿¤¬¡¢5²ó2»àËþÎÝ¤Ç¤ÏÆâ»³¤ò¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£
¡¡¾¡ÍøÅê¼ê¤Î¸¢Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿6²ó¤âÂ³Åê¡£¤·¤«¤·¡¢ÀèÆ¬¡¦Â¼¾å¤ÎÊ¿ËÞ¤Ê¥´¥í¤òÆóÎÝ¡¦ÁýÅÄÂç¤¬¼ººö¡£Æ±2»àÆóÎÝ¤«¤éÄ¹²¬¤ò»Íµå¤ÇÊâ¤«¤»¤¿¤È¤³¤í¤Ç¹ßÈÄ¤·¤¿¡£µß±ç¤·¤¿Á¥Ç÷¤¬ÃæÂ¼Íª¤ËÆ±ÅÀ¤Îº¸Á°Å¬»þÂÇ¤òµö¤·¡¢¤³¤³¤Ç¾¡¤ÁÀ±¤Ï¾ÃÌÇ¤·¤¿¡£
5·î1Æü¤Î¹ÅçÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë°ÊÍè¡¢Ìó3¤«·î¤Ö¤ê¤Î1·³Éüµ¢Àï¡£5²ó2/3¤Ç104µå¤òÅê¤²¡¢3°ÂÂÇ2¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ1¡Ë¡£3Ã¥»°¿¶4»Íµå¤À¤Ã¤¿¡£4·î3Æü¤ÎÃæÆüÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¡Ë°ÊÍè¤Î2¾¡ÌÜ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥È¤Ç¤Ï3²óÀèÆ¬¤Ç¥Ù¥Æ¥é¥óº¸ÏÓ¡¦ÀÐÀî¤«¤éº¸Ãæ´ÖÆóÎÝÂÇ¡£¤³¤ì¤¬°ÜÀÒ¸å½é°ÂÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£1»àÆóÎÝ¤«¤é¼ãÎÓ¤Î±¦Èô¤Ç¥¿¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤Ç»°ÎÝ¤Ø¡£Àô¸ý¤Îº¸Á°Å¬»þÂÇ¤ÇÀ¸´Ô¤·¤¿¡£5²óÌµ»àÆóÎÝ¤Ç¤Ï°ìµ¾ÂÇ¤ò·è¤á¡¢´Ý¤Îº¸µ¾Èô¤ò±é½Ð¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï4ÈÖ¼ê¤ÎÅÄÃæ±Í¤¬2-2¤Ç·Þ¤¨¤¿8²ó¡¢¥ª¥¹¥Ê¤Ë¾¡¤Á±Û¤·8¹æ¥½¥í¤òÍá¤Ó¤¿¡£ÂÇÀþ¤Ï3°ÂÂÇ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò·ç¤¡¢4Ï¢¾¡¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö·ë²ÌÅª¤Ë¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È½Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Í¡£»Íµå¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤·¡£¿µ½Å¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡£¤À¤±¤É¡¢¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈµÚÂèÅÀ¡£¼¡²óÅÐÈÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Þ¤À²¿¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë