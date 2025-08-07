日清製粉ウェルナが大谷の偉業を祝福した

【MLB】カージナルス 5ー3 ドジャース（日本時間7日・ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手は6日（日本時間7日）、本拠地でのカージナルス戦に「1番・投手兼指名打者」で先発出場し、3回に39号2ランを放った。お馴染みの日本のスポンサー企業は、恒例の投稿で祝福した。

0-1の3回1死二塁、大谷はバックスクリーン左へ豪快なアーチを突き刺した。打球初速109.5マイル（約176.2キロ）、飛距離440フィート（約134.1メートル）、角度33度の豪快な一発だった。通算1000安打の節目を本塁打で飾った

大谷と広告出演契約を結ぶ日清製粉ウェルナは今季、大谷の本塁打数に応じて、パンケーキを積み重ねる「SHO-TOWER」の画像をX（旧ツイッター）に投稿。すっかりファンの間でもお馴染みとなっている。

この日も「やったーーーーー」「1000本安打おめでとうございます これからもずっと見ていたい」などと絵文字をつけて投稿。39枚のパンケーキが安定感たっぷりで重なっていた。

頂上にはマンゴーと、さらに同色系のジェラートと思われるスイーツが飾られていた。36号はプリン、38号はパイナップルが乗せられており、デザート系のトッピングが続いている。（Full-Count編集部）