マンCにサウジアラビアの魔の手が迫る…… クロアチア代表MFコバチッチにサウジの複数クラブが接触とロマーノ氏
王座奪還目指すマンCにサウジアラビアの魔の手が迫っている。
移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ氏によると、マンCに所属するクロアチア代表MFマテオ・コバチッチにサウジアラビアのクラブが接触しているという。
ディナモザクレブの下部組織出身であるコバチッチはインテルやレアル・マドリード、チェルシーを経て2023年7月にマンチェスター・シティに完全移籍。マンCでは加入以降主力として活躍しており、昨季もプレミアリーグ25試合に先発出場して6ゴール2アシストと結果を残した。
新シーズンもマンCでの活躍が期待されるコバチッチだが果たして今夏の移籍市場でサウジアラビアへと移籍してしまうのだろうか。
A first Premier League goal in a @ManCity shirt for Mateo Kovacic— Premier League (@premierleague) April 13, 2024
And not a bad way to do it… pic.twitter.com/ARjoSzqPVg