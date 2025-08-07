第107回全国高等学校野球選手権大会（甲子園大会）に出場している広陵高校（広島）の暴力事案について、韓国メディアが反応した。

今回の甲子園大会を出場辞退する意向なし

広陵高校は2025年8月６日、公式サイトを通じて、硬式野球部で１月に発生した暴力事案について、広島県高野連を通じて調査結果を含めた詳細を公表した。

広陵高校をめぐっては、SNSで同校野球部員が上級生に殴られるなどの暴力を受けたとする情報が拡散していた。

このような状況の中、産経新聞が5日、広陵高校が1月に暴力事案があったことを認めたと報じた。

寮での禁止行為をした当時1年生だった部員に2年生が「指導」として暴力をふるう事案があったという。

高野連には報告、厳重注意処分を受けており、今回の甲子園大会を出場辞退する意向はないと報じられた。

野球人気の高い韓国では、甲子園大会の注目度も高く、複数のメディアが今回の広陵高校の暴力事案を報じた。

「OSEN」（ウェブ版）は、7日に特集記事を公開。「想像を絶する学校暴力の騒動で、甲子園大会が騒然」などのタイトルで記事を展開した。

「世論は依然として沸騰している」

記事では「甲子園大会が騒然となった」と書き出し、「突然の学校暴力の騒動が起きたためだ。一般的に甲子園大会と呼ばれる第107回全国高校野球選手権大会は、開幕直後から混乱の極みだ。広島の代表的な野球名門校・広陵高校の出場資格を問題視する世論が沸き起こっているためだ」と報じた。

そして、こう続けた。

「大会本部は広陵高校の出場に問題ないとの公式見解を示したが、世論は依然として沸騰している。学校側が明かした事件の内容や、被害事実が事実と異なるという理由からだ。SNSを通じて拡散されている内容はかなり深刻で、被害生徒の家族や、周辺人物の証言を根拠にしているという話だ」

スポーツ紙の報道によると、高野連は今回の暴力事案を受け、SNSで拡散される選手への誹謗中傷について、「誹謗中傷や差別的な言動などは、くれぐれも慎んでいただきますようお願い申し上げます」と呼びかけたという。

広陵は、甲子園大会3日目の7日に、旭川志峯高校（北北海道）と対戦する。