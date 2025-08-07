【シュールギャグ】令和ではアウト⁉「坊主にしろ」と怒られた生徒がした“まさか”の対応に驚愕!!【作者インタビュー】
【漫画】本編を読む
学生時代から漫画を描いているのぞみわたる(@nozomiwataru)さんは、SNSやブログを中心に漫画を公開している。現在も定期的に投稿されている「のぞみわたるのギャグ漫画」はシンプルな描写だが、どこかくすっと笑えて読み続けたくなる作品だ。今回は4コマ漫画を2作紹介するとともに、作者に本作を描いたきっかけについても伺った。
■令和ではアウトかも？学校あるある
「のぞみわたるのギャグ漫画」シリーズより本作「坊主にしろ」は学校を舞台にしたストーリーだ。
学校で先生から「何度言ったらわかるんだ！罰として明日までに坊主にしろ！」と怒られてしまう吉田君だが、次の日、ミーティングを始めようとすると、吉田君が見当たらない…。先生は「あいつ坊主になるのが嫌になって…」と思ったが、生徒の1人が「吉田っすか？それなら昨日出家しました」と言うではないか!?坊主は坊主だが、住職になれとは言ってない…！
本作を描いたきっかけについてのぞみわたるさんは「『生徒が悪さをして生活指導の先生に坊主にしろと言われる』という、よくあるシチュエーションについて考えていたときに、そういえば住職のことを坊主って言うよな〜と思いそのままオチにした感じです」と教えてくれた。
また、同シリーズ作品である「宿題」では、宿題を提出する生徒のなかに「やってきたんですが、家に忘れました」と申し訳なさそうに言う生徒がいたので、先生は「仕方ない。明日は必ず持ってくるように」と伝えた。しかし、別の生徒が「やってないけど持ってきました！」と堂々と話してくるので、先生は「帰れ」と厳しく言うのであった。どちらの生徒も提出は間に合っていないが、正直に堂々と言う方と、申し訳なさそうに言った方では、対応が全然違うので言い方の大切さが感じられる作品だ。
クスッと笑えるギャグ漫画、ぜひ一度読んでほしい！
取材協力：のぞみわたる(@nozomiwataru)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。