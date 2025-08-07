7月22日に離婚を発表したお笑いコンビ「はんにゃ.」の川島章良（43）を巡り、ブロガーで元妻の川島菜月さん（35）の過去の告白が世間の注目を集めている。

2015年に川島と結婚し、10歳の長女と5歳の長男の育児の日々を発信していた菜月さんだが、離婚後の8月1日のブログでは、《発達の相談に約2年前から行ってるんだけど 今日とてもいい話が聞けて気持ちが少し楽になりました。癇癪がとにかくすごく…ずっと悩んでるのね》などと投稿。結婚生活中も、育児は"ワンオペ"だったのではないかと同情の声が上がっている。

「今年4月には、息子さんについて『私の育て方が悪かった。とか言われたこともあったけど 私は何も言わず母としてまず動いた！ 口だけで何もしないよりずっといい。1人で資料集めて発達支援センターに相談しできることを少しずつ積み重ねてきました』とつづっている記事もありました。23年9月のWebメディア『CHANTO WEB』のインタビューでは、川島さんの亭主関白ぶりやe-スポーツのゲーム配信で作った借金600万円の事後報告など明かしていましたが、離婚によってこれらに注目が集まった形です。世間では、川島さんがプロポーズ直前で腎臓がんを告知され、夫婦で闘病を乗り越えてきたというエピソードの印象が強いため、SNSでは川島さんに対し厳しい投稿が散見されます」（女性誌ライター）

■元妻は反撃開始か

菜月さんが離婚後もブログで子供の悩みを明かすのは、川島への"反撃"ではないかともみられている。離婚後の夫への"反撃"といえば、菜月さんの姉でタレントの河中あい（40）も、俳優の元夫・袴田吉彦（52）の"アパ不倫"が原因で離婚している。

「河中さんも当時、テレビ番組などで積極的に夫の不倫報道の心中や不倫相手に対しての怒り、シングルマザーを選んだ生活も赤裸々に語っており、袴田さんと不倫相手は大きな批判を浴びました。ただ、この時はホテル代をケチった袴田さんの性格なども含め、数々の番組でネタになって昇華された部分はあります。しかし、川島さんの場合は離婚によってモラハラや子供への無慈悲な印象を世間に与えてしまいました。すでに『はんにゃ.』自体がコンビ内格差が大きく、目立ったコンビ活動はありません。今年結成25年の節目でコンビ仲は悪くないといわれますから、すぐの解散はないでしょうが、川島さん個人はタレントとして正念場ではないでしょうか」（芸能リポーター）

相方の金田哲（39）は7月22日に結婚を報告。仕事は、俳優業で高い評価を得てドラマやピンでの番組出演が中心に活動している。川島がマイナスイメージを払拭することはできるだろうか。

◇ ◇ ◇

