7月25日、沖縄県北部にオープンした新テーマパーク『ジャングリア沖縄』。オープン前から期待を集めていたが、不評の声が相次いでいる。

【写真】「さすがに盛りすぎ」ジャングリア沖縄、“理想と現実”の比較画像

『ジャングリア沖縄』は、沖縄ならではの自然と独自の文化を取り入れつつ、最新鋭のアトラクションが楽しめる大自然没入型のテーマパーク。ゴルフ場跡地を活用して建設され、東京ドーム約13個分の広大な敷地には、22のアトラクションと25店舗のショップやレストランが入っている。

「『ジャングリア沖縄』には、『ユニバーサル・スタジオ・ジャパン』を再建させた人物としても知られる、森岡毅さんのマーケティング会社『株式会社刀』が携わっています。すでに“成功例”を見ているわけですから、どうしても期待が高まってしまいますよね」（レジャー誌ライター）

アトラクションには、特殊車両に乗り込みT-REXからの逃走を楽しむ『ダイナソーサファリ』や、360度の大自然を楽しめる『ホライゾンバルーン』、ジャングルの上空を飛ぶ『スカイフェニックス』などがある。

広告や公式サイトに記載されている画像から期待値が高まっていたものの、訪れた人たちの中には、実際の様子とのギャップを感じてしまった人が多いようだ。

Googleの“口コミ”巡って疑惑も

SNSでは、

《ダイナソーサファリ、宣伝では恐竜から追いかけられるシーンがあったから楽しみにしてたのに無かった……》

《全てがイメージ画やCMとかけ離れすぎてる》

《さすがに盛りすぎだったろ》

《ジャングリアって「広めの有料公園」って感じがする》

などの批判の声が寄せられている。

「『ジャングリア沖縄』に関しては、数日にわたってGoogleの口コミが表示されないという状態が続いたこともあり、“批判的なものは削除しているのではないか”と疑惑が上がる事態になりました。これに対しGoogleは、《基準に反する口コミの大量流入があったため保護措置をとった》ことを明らかにしています。開業以降、600件以上の口コミが寄せられていましたが、8月5日現在は40件ほどの口コミが確認できる状態です」（前出・レジャー誌ライター）

オープンから良くも悪くも話題となっている『ジャングリア沖縄』。

批判が目立っているが、《前評判より楽しめた》《クオリティも高かったし個人的には大満足》《確かに思うところはあるし改善点も多々あるけど、今後に期待ができる感じ》といった声もある。今後、どのように改善・展開していくのか――。