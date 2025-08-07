¡Ö¥¹¥«¥¦¥È¥Þ¥óÁ´°÷¤ÇÅ¹¡¢¹Ô¤¤Þ¤¹¤è¡×É÷Â¯Å¹Å¹Ä¹¤ò¶¼¤·¤ÆÂáÊá¡Ø¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡Ù¥á¥ó¥Ð¡¼¤Îà¶¯ÌÌÁÇ´éá
´Ø·¸¤òÃÇ¤È¤¦¤È¤·¤¿É÷Â¯Å¹Å¹Ä¹¤ò×ø³å
¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤È¤³¤È¤ó¤ä¤ê¤Þ¤¹¤è¡×
7·î31Æü¡¢·Ù»ëÄ£¤ÏÉ÷Â¯Å¹¤ÎÅ¹Ä¹¤ò¶¼¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥«¥¦¥È¥°¥ë¡¼¥×¡Ø¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡Ù¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃË£²¿Í¤òÂáÊá¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡ÖË½ÎÏ¹Ô°ÙË¡°ãÈ¿¡Ê½¸ÃÄÅª¶¼Ç÷¡Ë¤ÎÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â¿¦¶ÈÉÔ¾Ü¤ÎÅÏÊÕ¾°¿ÍÍÆµ¿¼Ô¡Ê28¡Ë¤ÈÆî±ÀÄ¾ºÈÍÆµ¿¼Ô¡Ê28¡Ë¡££²¿Í¤Ï£²·î£¶Æü¤ËÃç´Ö¤È¶¦ËÅ¤·¤ÆÉ÷Â¯Å¹¤Î»öÌ³¼¼¤Ë²¡¤·¤«¤±¡¢¡Ø¤¦¤Á¤ÎÁÈ¿¥¤Ç¤«¤¤¤Î¡¢¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡Ù¡Ø¥¹¥«¥¦¥È¥Þ¥óÏ¢¤ì¤ÆÁ´°÷¤ÇÅ¹¡¢¹Ô¤¤Þ¤¹¤è¡Ù¡ØÌ¿¤«¤±¤Æ·ºÌ³½ê¹Ô¤¯ÅÛ¤À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡Ù¤Ê¤É¤ÈÉ÷Â¯Å¹¥°¥ë¡¼¥×·ÏÎóÅ¹¤ÎÅ¹Ä¹¡Ê40Âå¡Ë¤ò¶¼¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÉ÷Â¯Å¹¥°¥ë¡¼¥×¤Ï6·î¤Ë²þÀµÉ÷±ÄË¡¤¬»Ü¹Ô¤µ¤ì¤Æ¡¢½÷À¤Î¾Ò²ðÎÁ¤È¤·¤Æ»ÙÊ§¤¦¡Ø¥¹¥«¥¦¥È¥Ð¥Ã¥¯¡Ù¤¬¶Ø»ß¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢º£¸å¤Ï´Ø·¸¤òÃÇ¤Ä¤È¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ë¿½¤·½Ð¤Æ¡¢¥¹¥«¥¦¥È¥Ð¥Ã¥¯¤Î»ÙÊ§¤¤¤òµñÈÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤³¤È¤ËÊ¢¤òÎ©¤Æ¤¿ÍÆµ¿¼Ô¤é¤¬·ÏÎóÅ¹¤ÎÅ¹Ä¹¤ò¶¼Ç÷¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍÆµ¿¼Ô¤é¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÌÛÈë¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ´¹ñ»æ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
8·î1Æü¡¢Á÷¸¡¤Î¤¿¤á¤ËÀõÁð½ð¤Î¸îÁ÷¸ý¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤¿ÅÏÊÕÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¥Ñ¥Ã¤È¸«¤Ïà¤·¤´¤Ç¤á¤Ê¼ã¼ê¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê´éÎ©¤Á¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¼¡¤Î½Ö´Ö¤½¤Î°õ¾Ý¤ÏÉ´È¬½½ÅÙÊÑ¤ï¤ë¡£È¾Âµ¤Î¥·¥ã¥Ä¤«¤éÇÁ¤¤¤¿¼ó¤ÈÎ¾ÏÓ¤Ë¤Ï¡¢¤Ó¤Ã¤·¤ê¤ÈÆþ¤ìËÏ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£ÂÎ³Ê¤â¥¬¥Ã¥Á¥ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤«¤Ê¤ê¥¤¥«¥Ä¥¤¡£ÅÏÊÕÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿ÊóÆ»¿Ø¤ò¸«¤Æ¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯É½¾ð¤òÊÑ¤¨¤º¤ËÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
ÅÏÊÕÍÆµ¿¼Ô¤é¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ï¹ñÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥¹¥«¥¦¥È¥°¥ë¡¼¥×¤À¡£²ÎÉñ´ìÄ®¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÁ´¹ñ¤ÎÈË²Ú³¹¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï1000¿Í¤«¤é2000¿Í¡¢ºòÇ¯¤À¤±¤Ç¤â50²¯±ß¤òÇä¤ê¾å¤²¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£·Ù»ëÄ£¤Ï¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ò¡Ö¥È¥¯¥ê¥å¥¦¡ÊÆ¿Ì¾¡¦Î®Æ°·¿ÈÈºá¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¡×¤È¤·¤Æ¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢·Ù²ü¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¿¡£
¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É¤ÎÄºÅÀ¤Ï¡Ö²ñÄ¹¡×
¡ØFRIDAY¡Ù¤Ï¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÎÆâÉô»ñÎÁ¤ä¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Æü¾ï¤Î¶ÈÌ³¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¡Ö°Ç¥¢¥×¥ê¡×¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ç25Ç¯4·î4¡¦11Æü¹æ¤ÇÊó¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£»ñÎÁ¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÎÁÈ¿¥¤Ï¡Ö²ñÄ¹¡×¤òÉ®Æ¬¤Ë¡Ö¼¹¹ÔÌò°÷¡×¡Ê4¡Á5¿Í¡Ë¡¢¡ÖÂåÉ½¡¿ÀìÌ³¡×¡ÊÌó20¿Í¡Ë¤Ê¤É¤¬½êÂ°¤¹¤ë¡ÖËÜ¼ÒÁÈ¿¥¡×¤òÄºÅÀ¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ËÜ¼Ò¤Ë¤ÏÂ¾¤Ë·Ù»¡ÂÐºö¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡ÖËÉ±ÒÉô¡×¤ä¡¢¡Ö½¸¶â²Ý¡×¡Ö·ÀÌó²Ý¡×¡ÖÁíÌ³²Ý¡×¡Ö·ÐÍý²Ý¡×¤Ê¤É¤ÎÉô½ð¤¬¤¢¤ê¡¢ÁíÀª100Ì¾¤Û¤É¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿´ë¶È¤Î¤è¤¦¤À¡£
¤½¤·¤Æ¤½¤Î²¼¤ËÀÖ¡¦ÀÄ¡¦ÎÐ¡¦Çò¤Ê¤É¤Ë¿§Ê¬¤±¤µ¤ì¤¿¸½¾ì¥°¥ë¡¼¥×¤¬¤¢¤ê¡¢³Æ¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì20¿Í¤Û¤É¤Î¡ÖËÜÉôÄ¹¡×¡ÖÉôÄ¹¡×¤¬¡Ö¼Ò°÷¡×¤¿¤Á¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¹½¿Þ¤À¡£¾¯¿ô¤Î¥È¥Ã¥×¤¬ÂçÂ¿¿ô¤Î¹½À®°÷¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É¹½Â¤¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢µðÂç¤ÊÁÈ¿¥¤ò°ì¤Ä¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¢¥ó¥À¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÊÁÈ¿¥¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÅ´¤Îµ¬Î§¤À¡£¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ç¤Ï¤Õ¤À¤ó¤Î¥¹¥«¥¦¥È¶ÈÌ³¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»äÀ¸³è¤Ë¤¤¤¿¤ë¤Þ¤ÇºÙ¤«¤Ê¥ë¡¼¥ë¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°ãÈ¿¤¹¤ë¤ÈÈ³¶â¤ò¤È¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î1¿Í¤Ï¡ØFRIDAY¡Ù¡Ç25Ç¯4·î18Æü¹æ¤Ç¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÔÈ³¶â¤Ï¾®¤µ¤Ê°ãÈ¿¤Ê¤é£±Ëü±ß¤«¤é¡¢½ÅÂç¤Ê¤â¤Î¤Ï¿ôÉ´Ëü±ß¤Þ¤ÇºÙÊ¬²½¤µ¤ì¡¢¸¶Â§¤È¤·¤Æ¼¡¤Î·î¤ÎµëÎÁ¤«¤é¤ÎÅ·°ú¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢µëÎÁ¤Î»Ùµë³Û°Ê¾å¤ËÈ³¶â¤Î³Û¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤·¤¿¾ì¹ç¤À¤ÈµëÎÁ¤Ï¤â¤é¤¨¤ºµÕ¤Ë¼Ú¶â¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¼Ú¶â¤¬¤¢¤ë¸Â¤ê¼¤á¤ë¤³¤È¤Ïµö¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¡Ø¥«¥Í¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤éÆ¯¤¤¤ÆÊÖ¤¹¤·¤«¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¡¢Ìµµë¤Î¾õÂÖ¤Ç¤·¤Ð¤é¤¯Æ¯¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡Õ
àÀ©ºÛá¤ÏÆü¾ïÅª
È³¶â¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢Ë½ÎÏ¤Ë¤è¤ëà¶²ÉÝ»ÙÇÛá¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ï¡Ç23Ç¯¤Ë¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥«¥Í¤òÃåÉþ¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ç²¥¤ë¤Ê¤É¤ÎË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤Æ½Å½ý¤òÉé¤ï¤»¤ë»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Á°½Ð¤Î¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë¤È¸ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤À©ºÛ¤ÏÆü¾ïÅª¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÁÈ¿¥Æâ¤Çà¸«¤»¤·¤áá¤Ë¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¹ñ¤Ï¥¹¥«¥¦¥È¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ËÉ÷±ÄË¡¤ò²þÀµ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢¡Ø¥È¥¯¥ê¥å¥¦¡Ù¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥¹¥«¥¦¥È¥°¥ë¡¼¥×¤Ø¤ÎÂÐºö¤ËËÜ¹ø¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ë¼¡¤°ÀªÎÏ¤À¤Ã¤¿¡Ø¥¢¥¯¥»¥¹¡Ù¤Ïº£Ç¯6·î¤Þ¤Ç¤Ë¼çÍ×´´Éô¤é12¿Í¤¬ÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤ÆÂç¤¤ÊÂÇ·â¤ò¼õ¤±¤¿¡£¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ç¤â¡Ç23Ç¯11·î¤Ë¡¢´´Éô¤Î1¿Í¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Á°½Ò¤·¤¿¡ÖËÉ±ÒÉô¡×¤Ë¤è¤ë·Ù»¡¤Ø¤Î¾ðÊó¼ý½¸¤ä¡¢¸·¤·¤¤ÆâÉôÅýÀ©¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁÈ¿¥¤Ï·òºß¤À¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
7·î16Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÎÂçºå¥¨¥ê¥¢¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃË¤é4¿Í¤¬½÷À2¿Í¤òÀÉ÷Â¯Å¹¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¿¦¶È°ÂÄêË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤³¤Î»ö·ï¤Ç¤ÏµòÅÀ¤ÎÁÜº÷¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿ÁÜºº°÷2Ì¾¤¬¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î20ÂåÃËÀ¤Î´é¤ò²¥¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÂáÊá¡£ÁÜºº»þ¤Ë°ãË¡¹Ô°Ù¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Àè¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼4¿Í¤Ï¼áÊü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
²þÀµ¤µ¤ì¤¿É÷±ÄË¡¤Ç¥¹¥«¥¦¥È¥Ð¥Ã¥¯¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ËÁÆ¬¤Î»ö·ï¤Î¤è¤¦¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤È¤Î´Ø·¸¤òÃÇ¤È¤¦¤È¤¹¤ëÉ÷Â¯Å¹¤Ïº£¸å¡¢Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¡£´è¶¯¤ÊÄñ¹³¤òÂ³¤±¤ë¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ø¤ÎÊñ°ÏÌÖ¤Ï½ù¡¹¤Ë¶¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£