「日報入力・ノウハウ蓄積・業務支援・レポート・社員教育」 5大機能のすべてをAIで自動化！エンパワテック ソサエティー「AI日報」

エンパワテック ソサエティーは、2025年8月1日から「AI日報」の提供を開始しました。

エンパワテック ソサエティー「AI日報」

製品内容:パソコンやスマホで動作するWEBシステム型企業支援ツール

利用料 :1人1ヶ月1,000円〜

AI日報には、「日報入力・ノウハウ蓄積・業務支援・レポート・社員教育」の【5大機能】をAIで完全自動化。

すべての社員の知恵と力を最大化し、業務効率と組織力を革新します。

■AIを活かすには「属人化」と「独自性」!

単なる日報入力や日報要約ではなく、AIを活かすには「人ならではの経験」と「オリジナルな工夫」が不可欠です。

「属人化」=【ナレッジ】:失敗事例やミスなど、過去の体験の蓄積

「独自性」=【ノウハウ】:改善案・手順・対策など、未来の工夫の蓄積

■AI日報の5大機能

●「日報入力」:音声ラフ入力。

正式日報作成を30秒で完了

●「ノウハウ蓄積」:日報からナレッジとノウハウを自動抽出・分類・蓄積

●「業務支援」:明日の予定に基づき、業務アドバイスを自動提供

●「レポート」:日・週・月・年単位で全社レポートを自動生成

●「社員教育」:必要なときに、必要な教育を自動で提供:教育管理

■導入による効果

AI日報の導入により、会社の「ナレッジ」と「ノウハウ」が自動で構築・活用されます。

現在の社員の能力を最大化し、「3人分の仕事を2人でこなす」体制を実現。

人材不足時代の解決策として、売上アップ・生産性向上・少子化対策・資産活用にも貢献します。

