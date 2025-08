「EVANGELION FLASHBACK」

(C)カラー

TVシリーズの放送開始から30周年を迎えている「新世紀エヴァンゲリオン」より、高橋洋子によるシリーズ30周年記念アルバム「EVANGELION FLASHBACK」や「残酷な天使のテーゼ」と「魂のルフラン」を冠するレコード2種、ポータブルレコードプレーヤーの発売などが発表された。

30周年記念アルバム「EVANGELION FLASHBACK」は10月29日発売で、価格は3,850円。アナログレコードは2026年2月21日発売で、カラーヴァイナル初回限定盤と通常盤の2タイプ。価格は初回限定盤が各4,400円、通常盤が各3,300円。

「30th ANNIVERSARY OF EVANGELION VINYL MOTION」

(C)カラー

ポータブルレコードプレーヤー「30th ANNIVERSARY OF EVANGELION VINYL MOTION」も2026年2月21日発売で、価格は38,500円。

EVANGELION FLASHBACKは、30年を経てなお驚異的なロングセールスを誇る「残酷な天使のテーゼ」や「新世紀エヴァンゲリオン劇場版 シト新」主題歌の「魂のルフラン」はもちろん、新録のカバー曲として「今日の日はさようなら」も収録される。

ジャケットは、アニメ特撮アーカイブ機構(ATAC)協力により、1995年のアニメ本放送時にオープニングで使われた本物のセル画を使った特殊デザインを予定しているという。

レコードは『「残酷な天使のテーゼ」EVANGELION 30th Anniversary Edition LP』と『「魂のルフラン」EVANGELION 30th Anniversary Edition LP』の2種類で、「FLY ME TO THE MOON 2020」や「心よ原始に戻れ 2020」などシリーズ関連楽曲をそれぞれに収録。

ジャケットイラストは、エヴァンゲリオンシリーズでメカニックデザインを担当する山下いくと氏による描き下ろし。初回限定盤には、封入特典としてジャケットイラストカードが付属する。

(C)カラー

レコードプレーヤーは、ION製「VINYL MOTION」にオリジナルデザインを施した数量限定モデル。ベースモデルのVINYL MOTIONは、トランク型のコンパクトなボディに、ステレオスピーカーを内蔵しており、電源を入れてレコード盤をセットするだけで簡単にレコードを楽しめる。

そのほか、12月10日に発売される貞本義行氏のイラストを使った「新世紀エヴァンゲリオン」キャラファイングラフの追加情報として、全8種類あるキャラファイングラフのイメージ画像が公開された。

キングレコードのオンラインショップ「キンクリ堂」での期間限定受注生産品で、受注期間は8月4日18時~9月21日23時59分。価格は各11,000円。

また現在予約受付中の“エヴァ全網羅BD-BOX”、「EVANGELION 30th Anniversary Movie Collection」Blu-ray BOXの追加情報として、初回限定生産となる「『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』+『シン・エヴァンゲリオン劇場版』Complete Blu-ray BOX【初回限定版】」の総収録時間が2,220分超えとなることが発表された。

これは本編映像と映像特典を合わせた総収録時間で、「劇場でしか観ることのできなかったそれぞれのバージョンに加え、これまで映像商品に収録されていなかった特別な映像など、『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』+『シン・エヴァンゲリオン劇場版』が余すことなく収録される」とのこと。

(C)カラー

(C)カラー

(C)カラー

(C)カラー

(C)カラー

(C)カラー

(C)カラー

「新世紀エヴァンゲリオン」キャラファイングラフのイメージ画像

(C)カラー