津波注意報 種子島・屋久島と伊豆諸島・外房〜北海道の太平洋沿岸は継続 一部で解除
九州から東海の太平洋沿岸と関東の一部の「津波注意報」は、31日午前10時45分に解除されました。一方で、種子島・屋久島と伊豆諸島・外房〜北海道の太平洋沿岸は「津波注意報」が継続しています。引き続き、海岸付近には近づかないでください。
一部で津波注意報解除も種子島・屋久島と伊豆諸島・外房〜北海道の太平洋沿岸は継続
九州から東海の太平洋沿岸と関東の一部の「津波注意報」は、31日午前10時45分に解除されました。一方で、種子島・屋久島と伊豆諸島・外房〜北海道の太平洋沿岸は「津波注意報」が継続しています。
北海道太平洋沿岸東部、北海道太平洋沿岸中部、北海道太平洋沿岸西部、青森県太平洋沿岸、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、千葉県九十九里・外房、伊豆諸島、種子島・屋久島地方
※引き続き海の中や海岸付近は危険です。海の中にいる人はただちに海から上がって、海岸から離れてください。潮の流れが速い状態が続きますので、注意報が解除されるまで海に入ったり海岸に近づいたりしないようにしてください。
<津波予報(若干の海面変動)>
北海道日本海沿岸北部、北海道日本海沿岸南部、オホーツク海沿岸、青森県日本海沿岸、陸奥湾、秋田県、山形県、千葉県内房、東京湾内湾、小笠原諸島、相模湾・三浦半島、新潟県上中下越、佐渡、富山県、石川県能登、石川県加賀、福井県、静岡県、愛知県外海、伊勢・三河湾、三重県南部、京都府、大阪府、兵庫県北部、兵庫県瀬戸内海沿岸、淡路島南部、和歌山県、鳥取県、島根県出雲・石見、隠岐、岡山県、広島県、徳島県、香川県、愛媛県宇和海沿岸、愛媛県瀬戸内海沿岸、高知県、山口県日本海沿岸、山口県瀬戸内海沿岸、福岡県瀬戸内海沿岸、福岡県日本海沿岸、有明・八代海、佐賀県北部、長崎県西方、壱岐・対馬、熊本県天草灘沿岸、大分県瀬戸内海沿岸、大分県豊後水道沿岸、宮崎県、鹿児島県東部、奄美群島・トカラ列島、鹿児島県西部、沖縄本島地方、大東島地方、宮古島・八重山地方
※気象庁によると、今後もしばらく海面変動が続くと思われるとのことです。被害の心配はありませんが、海岸では注意してください。