¡Ö¤¦´¬¤¡×¤ÎÍýÁÛ¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡¡±·¤Î³÷¾Æ¤¤¬Æþ¤Ã¤¿¶Ì»Ò¾Æ¤¡¢¿©¤ÎÃ£¿Í¤¿¤Á¤¬Å°Äì¹Í»¡¡ª
¸Åº£ÅìÀ¾¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¥°¥ë¥á¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¡¢Åì¤Î¿©¤Î¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥Þ¥Ã¥¡¼ËÒ¸µ¡Ê¤Þ¤¤â¤È¡Ë¤µ¤ó¤È¡¢À¾¤Î¥°¥ë¥á²¦¤ÎÌç¾åÉð»Ê¡Ê¤«¤É¤«¤ß¡¦¤¿¤±¤·¡Ë¤µ¤ó¤¬¸ß¤¤¤Ë¡Ö¥ª¥¹¥¹¥á¤Î°ì»®¡×¤ò»ý¤Á´ó¤Ã¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¿©¤ÎÃ£¿Í¤¿¤Á¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡È¤ª¤¤¤·¤¤±ýÉü½ñ´Ê¡É¤ò¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£²ó¤Î¤ªÂê¤Ï¡Ö¤¦´¬¡×
±·¤Î³÷¾Æ¤ò¤¯¤ë¤ó¤À¶Ì»Ò¾Æ¤¤Î¡Ò¤¦´¬¤¡Ó¤Ï¡¢¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤â»Ý¤¤¡¢¼ò¤ò¸Æ¤Ö°ìÉÊ¡£ÃÇÌÌ¤«¤é¥Á¥é¥ê¤È»Ñ¤ò¸«¤»¤ë±·¤Ë¡¢»×¤ï¤º¤¯¤¥¡Á¡ª¡¡¤È¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ëÅìÀ¾Î¾Å¹¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âÎò»Ë¤¢¤ë±·¤ÎÌ¾Å¹¡£Åì¤Ï¡¢¤ª¹¾¸ÍÆüËÜ¶¶¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤Ç¡¢º£¤Ê¤ª¿è¤Ê»Ñ¤Î¡Ò¤¦´¬¤¡Ó¤òÄó¶¡¡£À¾¤Ï¡¢µþÅÔ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¤Ò¤ÈºÝ²Ú¤ä¤«¤Ê³¹¡¦µÀ±à¤Ç¡¢Ã¼Àµ¤Ê¤½¤ì¤ò¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿§µ¤¤È¿è¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¹¾¸Í¤Ã»Ò¤ÎÈþ°Õ¼±¡ØÆüËÜ¶¶¤¤¤Å¤â¤äËÜÅ¹ ËÜ´Û¡Ù¡÷Åìµþ
¡ÚÅì¤Î¤¦´¬¤¡Û
¡Ö¤Þ¤º¤³¤Î»Ñ¤Ë¡¢¸«¹û¤ì¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤À¤³¤ì¤Ç¤â¤«¤È¤¤¤Ã¤¿²¡¤·¤Î¶¯¤µ¤Ï·è¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¸«¤ë¤«¤é¤Ë»Ý¤½¤¦¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¡£¤³¤ì¤¾¹¾¸Í¤Î¿è¡×¡ÊËÒ¡Ë
¡Ö¤¦´¬¡×1900±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë¢¨Ìë¤Î¥³¡¼¥¹¤Ë¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¡Ö¤¦´¬¤¡×¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¼Ì¿¿¤ÏÃ±ÉÊ¤Î°ì¿ÍÁ°
Ìç¾å¤µ¤ó¡¢¡Ò¤¦´¬¤¡Ó¤Ï¡¢¹¾¸Í¤Î±·²°¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤ÎÁÍý¤Ç¤¹¡£¤À¤¬º£¡¢Åìµþ¤Ë¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤Î±·²°¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢°Õ³°¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ëÅ¹¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡£ÍýÍ³¤Ï¡¢¤¦´¬¤¤À¤±¤Ç¿Í¼ê¤¬¼è¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¾ÍèÅª¤Ë¤Ï´õ¾¯¤ÊÎÁÍý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¤µ¤Æ¡¢¤¦´¬¤¤ÎÍýÁÛ¤Ï¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤¿»þ¤Ë¡¢¤½¤ì¤Ï°ìÂÎ´¶¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶Ì»Ò¾Æ¤¤â³÷¾Æ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤À¤ª¤¤¤·¤¤¤À¤±¤Î¤â¤Î¤ò¹ç¤ï¤»¤¿ÎÁÍý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÅÀ¤ò¡ØÆüËÜ¶¶¤¤¤Å¤â¤ä¡Ù¤Î¡Ö¤¦´¬¤¡×¤Ï¡¢¤ï¤¤Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶Ì»Ò¾Æ¤¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¤ä¤À¤·¤Ï¹µ¤¨¤á¤Ç¡¢Íñ¤ÎÁÇËÑ¤Ê´Å¤ß¤À¤±¤ÇÀ®¤êÎ©¤Á¡¢¤½¤³¤Ø¤½¤Ã¤È³÷¾Æ¤¬´¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¶Ì»Ò¾Æ¤¤È³÷¾Æ¤ÎÎÌ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤âÀºÌ¯¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿±·¤Ï¡¢Íñ¤Î½À¤é¤«¤µ¤ËÆëÀ÷¤à¤è¤¦¡¢½À¤é¤«¤¯¡¢¤«¤ÄÈé¤¬Àå¤Ë»Ä¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¾Æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿©¤Ù¤ì¤Ð¡¢Íñ¤Î²º¤ä¤«¤Ê´Å¤ß¤È´Å¿É¤¤¥¿¥ì¡¢±·¤Î¼¢Ì£¤¬¡¢¤¹¤¦¤Ã¤È¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀå¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¸ý¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¤ËÐª¤«¤¤Î¥¤ê¤»¤º¡¢¤¤Á¤ó¤È¤Ò¤È¤Ä¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ËÅþÃ£¤¹¤ëÎÁÍý¤Ï¡¢Èþ¤·¤¤¡£ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¡¢½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤Î»Ñ¤â¡¢¸«¹û¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¡¢±ð¤Ã¤Ý¤¯»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤Èþ¤·¤µ¡¢¿§µ¤¤³¤½¤¬¡¢¹¾¸ÍÎÁÍý¤ÎÌ¯¡£¹¾¸Í¤Ã»Ò¤¬ºÇ¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¿è¡×¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£Ìç¾å¤µ¤ó¡¢¤½¤ó¤Ê¿è¤òÌ£¤ï¤¤¤Ë¡¢¤ª¹¾¸Í¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¡ÎÅ¹Ì¾¡Ï¡ØÆüËÜ¶¶¤¤¤Å¤â¤äËÜÅ¹ ËÜ´Û¡Ù
¡Î½»½ê¡ÏÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶ËÜÀÐÄ®3-3-4
¡ÎÅÅÏÃ¡Ï03-3241-2476
¡Î±Ä¶È»þ´Ö¡Ï11»þ¡Á14»þ¡Ê13»þÈ¾LO¡Ë¡¢17»þ¡Á21»þÈ¾¡Ê20»þÈ¾LO¡Ë
¡ÎµÙÆü¡ÏÆü¡¦½Ë
¡Î¸òÄÌ¡ÏÃÏ²¼Å´¶äºÂÀþ»°±ÛÁ°±ØA8½Ð¸ý¤«¤éÅÌÊâ3Ê¬¡¢JRÁíÉðÀþ¿·ÆüËÜ¶¶±Ø2ÈÖ½Ð¸ý¤«¤éÅÌÊâ2Ê¬
¥Þ¥Ã¥¡¼ËÒ¸µ
¼«Ê¢¥¿¥Ù¥¢¥ë¥¥¹¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡£¡ØÌ£¤Î¼êÄ¡¡Ù¼ç´´¡£¤Þ¤¿¡¢Åìµþ¡¦¸×¥ÎÌç¥Ò¥ë¥º¤Ë¤¢¤ë°û¿©Å¹³¹¡Ò¸×¥ÎÌç²£Ãú¡Ó¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹Â¿ºÌ¤Ë³èÌö¡£
ÇØ³«¤ÃÏ¾Æ¤¤Î±·¤Î¿¿¿ñ¤ò¤À¤·´¬¤¤Ç´®Ç½¡Ø¤«¤ÍÀµ¡Ê¤·¤ç¤¦¡Ë¡Ù¡÷µþÅÔ
¡ÚÀ¾¤Î¤¦´¬¤¡Û
¡Ö±·¤¬¼çÌò¤Ç¤¹¤¬¡¢Íñ¤ÎÂ¸ºß¤âÂç¤¤¤¤Ç¤¹¡£°ì¿ÍÁ°3¸Ä¤Î¸·Áª¤·¤¿Íñ¤ò»È¤¤¡¢º«ÉÛ¤È³ï¤Î¤À¤·¤ÇÌ£¤òÊä¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÍñ¤È±·¤Î±öÇß¤Ï¡¢Ä¹Ç¯ÇÝ¤ï¤ì¤Æ¤¤¿µ»¤ÈÌ£¤ï¤¤¤Ê¤Î¤À¤ÈÂç¤¤¤ËÇ¼ÆÀ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÌç¡Ë
±·´¬¤1500±ß¢¨Ìë¤Î¤ß¤ÎÄó¶¡
ËÒ¸µ¤µ¤ó¡¢¡Ò¤¦´¬¤¡Ó¤Ç¤¹¡£±·¤Î³÷¾Æ¤ò¿Ä¤Ë¤·¤¿Íñ¾Æ¤¤Î¤³¤È¡£¤¤¤ï¤æ¤ë³÷¾Æ¤ÎÆþ¤Ã¤¿¤À¤·´¬¤¤Ç¤¹¡£±·¤Ë¤Ï³«¤Êý¡¢¾Æ¤Êý¡¢¥¿¥ì¤Î¶ñ¹ç¤Ê¤É¤Ê¤É¿§¡¹¤ÊÍ×ÁÇ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
µþÅÔ¡Ø¤«¤ÍÀµ¡Ù¤ÏÁÏ¶È·Ä±þÆóÇ¯¡Ê1866Ç¯¡Ë¤ÎÏ·ÊÞ¤Ç¡¢¼êÅÚ»º¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡Ö¤ªÃãÄÒ¤±±·¡×¤ÇÍÌ¾¡£¤½¤Î¡Ø¤«¤ÍÀµ¡Ù¤Î±Ä¤à°û¿©Å¹¤¬µÀ±à¤Î¾®¤µ¤ÊÏ©ÃÏ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Î±·¤ÎÎö¤Êý¤Ï´ØÅìÉ÷¤ÎÇØ³«¤¡¢¤·¤«¤·¾Æ¤Êý¤Ï´ØÀ¾É÷¤ÎÃÏ¾Æ¤¡£ÇØ³«¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¿È¤Î¸ü¤µ¤ò¶ÑÅù¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Çò¾Æ¤Î±·¤ò¡¢³«Å¹°ÊÍè·Ñ¤®Â¤·¤¿¥¿¥ì¤Ë²¿ÅÙ¤âÄÒ¤±¹á¤Ð¤·¤¯¾Æ¤¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤½¤Î±·¤ò¿Ä¤Ë¤·¤Æ¡¢¤À¤·´¬¤Íñ¤ÎÍ×ÎÎ¤Ç¾Æ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
µþÅÔÉ÷¤Î¾Æ¤Êý¤Ï¼êÁ°¤«¤é´¬¤¯¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¯¤Æ±ü¤«¤é´¬¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¿§¡¹¤Ê¤À¤·´¬¤¤ò¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢±ü¤«¤é´¬¤¯Êý¤¬¤Õ¤ó¤ï¤ê¤·¤¿¿©´¶¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤À¤·¤¬Íø¤¡¢¤Õ¤ó¤ï¤êÍñ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¥µ¥¯¥Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤ò»Ä¤·¤¿³÷¾Æ¡£½À¤é¤«¤Ê¥¿¥ì¤ÎÌ£¤ï¤¤¤È±·¤Î»éÊ¬¡¢¥³¥¯¤ÈÍñ¤¬ÞÕÁ³°ìÂÎ¤È¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë±·É÷Ì£¤Î¤À¤·´¬¤¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ë´Ù¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤È½À¤é¤«¤Ê»õ¿¨¤ê¤¬¡Ö±·´¬¤¡×¤Î¿¿¹üÄº¡£¼ò¹¥¤¤Ë¤Ï¤³¤ì¤Ç´¥ÇÕÉ¬»ê¤Î°ìÉÊ¤Ë¡£ËÒ¸µ¤µ¤ó¡¢ÇØ³«¤ÃÏ¾Æ¤¤Î±·¤Î¿¿¿ñ¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£¿©¸å¤ÎµÀ±àíöô£¡¢¿§¡¹¤´°ÆÆâ¤·¤¿¤¤¥¹¥Ý¥Ã¥ÈËþºÜ¤Ç¤¹¡£À§ÈóµþÅÔ¤Ç±·¤ò¡ª
¡ÎÅ¹Ì¾¡Ï¡Ø¤«¤ÍÀµ¡Ù
¡Î½»½ê¡ÏµþÅÔÉÜµþÅÔ»ÔÅì»³¶èÂçÏÂÂçÏ©ÄÌ»Í¾ò¾å¥ë¾ïÈ×Ä®155-2
¡ÎÅÅÏÃ¡Ï075-532-5830
¡Î±Ä¶È»þ´Ö¡Ï11»þÈ¾¡Á14»þ¡¢17»þÈ¾¡Á21»þ
¡ÎµÙÆü¡ÏÌÚ¡¦Æü
¡Î¸òÄÌ¡ÏµþºåÀþµÀ±à»Í¾ò±Ø9ÈÖ½Ð¸ý¤«¤éÅÌÊâ3Ê¬¡¢ºåµÞµþÅÔÀþµþÅÔ²Ï¸¶Ä®±Ø½Ð¸ý1¤«¤éÅÌÊâ7Ê¬
Ìç¾åÉð»Ê
¾®»ï¤Ç¤â¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¿©¾ðÊó¤ËÀºÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¾¤Î¥°¥ë¥á²¦¡£¿©´ØÏ¢¤Î¼¹É®¡¦ÊÔ½¸¤òÃæ¿´¤Ë¡¢³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÏª½ÐÂ¿¿ô¡£´ØÀ¾¤Î¿©»¨»ï¡Ø¤¢¤Þ¤«¤é¼êÄ¡¡Ù¤ÎÊÔ½¸¸ÜÌä¤âÌ³¤á¤ë¡£
¢¨ÅìÀ¾Î¾Å¹¤È¤â¡Ò¤¦´¬¤¡ÓÃ±ÉÊ¤Î¤ß¤ÎÍøÍÑ¤ÏÉÔ²Ä¡£±·½Å¤Ê¤É¿©»ö¤ÎÃíÊ¸¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÁü¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢ÅìÀ¾¤Ç°Û¤Ê¤ë¡Ö¤¦´¬¡×¤Î²èÁü¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¤ª¤È¤Ê¤Î½µËö2025Ç¯8·î¹æ¤Ï¡Ö¥¥ê¥Ã¤È»Ý¤¤¡ª²Æ¤³¤½¡¢¾ÆÃñ¡×
Ê¸¡¿¥Þ¥Ã¥¡¼ËÒ¸µ¡ÊÅì¡Ë¡¢Ìç¾åÉð»Ê¡ÊÀ¾¡Ë»£±Æ¡¿±ß·¾¼É§¡ÊÅì¡Ë¡¢¾¾±ºÌ¡ÊÀ¾¡Ë
¢¨·î´©¾ðÊó»ï¡Ø¤ª¤È¤Ê¤Î½µËö¡Ù2025Ç¯8·î¹æÈ¯Çä»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£
¢¨¼Ì¿¿¤ä¾ðÊó¤ÏÅö»þ¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£É¬¤º»öÁ°¤Ë¤´³ÎÇ§¤Î¾å¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ä¤Ä¤Å¤¯¡ÖÅìµþ¤Î¤¦¤Ê¤®¤ÎÌ¾Å¹6Áª¡¡¤¦¤Ê¤®¹¥¤¤Î¡Ø¤ª¤È¤Ê¤Î½µËö¡ÙÊÔ½¸Éô¤¬¤ª¥¹¥¹¥á¡ª¡×¤Ç¤Ï¡¢Åìµþ¤Ç¹Ô¤¤¿¤¤¤¦¤Ê¤®¤ÎÌ¾Å¹6Áª¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£