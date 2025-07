【サウンド&レコーディング・マガジン 2025年9月号】 7月25日 発売予定 価格:1,650円

リットーミュージックは、雑誌「サウンド&レコーディング・マガジン 2025年9月号」を7月25日に発売する。価格は1,650円。

今回のサンレコでは「現代のゲーム音楽制作」をテーマに、ゲーム音楽について60ページ以上に渡って徹底特集。ゲームクリエイターの小島秀夫氏が表紙を飾り、最新作「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH」に関する同氏のインタビューのほか、サウンド・チーム、海外サウンド・チームのインタビューが掲載される。

そのほかにもセガによる「ゲーム音楽制作環境の変遷」やカプコン、コーエーテクモ、SNK、バンダイナムコスタジオといったゲームメーカーへのスタジオ訪問もお届け。ゲーム音楽にかかわるテクノロジーなどを紹介する。

