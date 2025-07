福島市観光PRキャラクター『ももりん』がやってくる！MOMOテラス「MOMOまみれフェス」

『MOMOテラス(モモテラス)』で、桃が旬の7月、2025年で3年目(※1)を迎える「MOMOまみれフェス」を、2025/7/18から開催します。

MOMOテラス「MOMOまみれフェス」

所在地 :〒612-8002 京都市伏見区桃山町山ノ下32

アクセス:地下鉄東西線 六地蔵駅3番出口より徒歩 約5分/

JR奈良線 六地蔵駅より徒歩 約8分

京阪 宇治線 六地蔵駅より徒歩 約8分

営業時間:ショップ 10:00〜20:00/

レストラン 11:00〜ラストオーダー 21:00(22:00営業終了)

フレンドマート/マツモトキヨシ 10:00〜21:00

『MOMOテラス(モモテラス)』で、桃が旬の7月、2025年で3年目(※1)を迎える「MOMOまみれフェス」を、2025/7/18から開催。

ますます、モモ愛100%で繰り広げる本イベントでは、桃の消費量全国1位(※2)を誇る福島市から「一般社団法人福島市 観光コンベンション協会 (DMO)」より、規格外の桃を使い一番甘いタイミングで「時を止めた」冷凍もも「ももふる」や、とけてもとけない葛アイス「ふしぎなピーチバー」、とれたての生桃など、産地直送販売を行います。

さまざまな桃の魅力を伝えるとともに地域の活性化とフードロス削減を同時に目指し、福島市の現地で楽しめる“ふくしまピーチホリデイ”の応援につなげます。

さらに、注目のイベントは「MOMOまみれフェス」で、初開催となる「MOMOまみれビンゴ」。

モモ柄のビンゴカードで、新鮮な桃1箱やモモ色のブーケ、鶏もも唐揚げなど、モモがらみの賞品が当たる2日間限定のイベントです。

その他、わたなべまこ さんの作品「桃の家系図」が大型パネルで登場し「桃の家系図クイズ」となって、7/31まで館内各所で楽しめます。

< MOMOまみれフェス2025概要>

■[7/19・20] 桃の消費量全国1位を誇る福島市より 桃の産地直送販売

桃の消費量全国1位を誇る福島市「一般社団法人福島市 観光コンベンション協会 (DMO)」よりとれたての生桃に加えて、規格外の桃を使い一番甘いタイミングで「時を止めた」冷凍もも「ももふる」や時間が経っても溶けてなくならない冷菓「ふしぎなピーチバー」などを販売。

福島市観光PRキャラクター『ももりん』もやってきます。

[販売日時]7/19(土)10:00〜17:00

7/20(日)10:00〜16:00

[販売場所]1F アトリウム

MOMOテラス_福島市観光PRキャラクターももりん

*「ももふる」:一番甘いタイミングで「時を止めた」冷凍もも。

地元でしか手に入らない規格外の桃を使った商品で、貴重な樹成り完熟桃(ぎりぎりまで樹に成っているため甘さがしっかり入った完熟桃)を使用しています。

MOMOテラス_MOMOまみれフェス2025_ももがある_ももふる

*「ふしぎなピーチバー」:大正十二年創業の老舗和菓子店「一味庵」が「福島市飯坂町名産の桃を使って、温泉街を食べ歩きできるお菓子を作りたい!」という想いで考案された「とけてもとけない葛アイス」。

1本の半分は「モモ」を使って作られています。

MOMOテラス_MOMOまみれフェス2025_一味庵_ふしきなピーチバー

■[7/19・20] 〜5つの桃を揃えろ!〜MOMOまみれビンゴ

MOMOオリジナルのモモ柄のビンゴカードでビンゴにチャレンジするとMOMOテラス各店から新鮮な桃1箱やモモ色のブーケ、鶏もも唐揚げなど、モモがらみの賞品が当たります。

ビンゴにならなかった方にも、MOMOテラス10周年記念オリジナルMOMOラベル天然水をプレゼント。

[日時]7/19(土)・20(日) (1)13:00〜 (2)15:30〜

先着200名様限定 ※予定数に達し次第終了

[場所]1F アトリウム

[条件]MOMOテラス館内の期間中の

お買上げ対象レシート2,000円以上(税込・合算可)

※ビンゴカードはお一人様1日1回限り

※レシート対象外:フレンドマート・デジタルレシート

催事店舗レシート・桃の産直販売レシート

MOMOテラス_〜5つの桃を揃えろ!〜MOMOまみれビンゴ _オリジナル桃柄ビンゴカード

MOMOテラス_〜5つの桃を揃えろ!〜MOMOまみれビンゴ_新鮮な桃一箱(イメージ)

MOMOテラス_〜5つの桃を揃えろ!〜MOMOまみれビンゴ_モモ色ブーケ

■[7/18-7/31] この桃どんな桃!?桃の家系図クイズ 〜MOMOテラスLINE公式アカウント友だち限定〜

桃のさまざまな種類(品種)を家系図にした大型パネルが登場。

桃の家系図をヒントにモモがらみのクイズラリーに挑戦し、LINEで回答して正解すると抽選で『ホテルグランヴィア京都』のランチバイキングなど素敵なプレゼントが当たります。

[期間]7/18(金)〜7/31(木) ※期間中であっても予定数に達し次第、プレゼントは配布終了

[クイズ出題場所]1F グリーンパークストピック前・2F エディオン前

[条件]MOMOテラスLINE公式アカウント友だち限定 ※期間中の友だち登録での参加可能

※ホテルグランヴィア京都 2Fカフェレストラン「ル・タン」ランチバイキングご招待

3組様(1組あたり:大人2名+小学生以下のお子様2名)

ご招待有効期間:2025年8月1日(金)〜9月30日(火)※2025年8月16日(土)除く

<プレゼント引換場所店舗(順不同)>

Right-on/KON’S CYCLE/CoCoRo Plus/ビアード・パパ/大潮

MOMOテラス_この桃どんな桃!?桃の家系図クイズ _ホテルグランヴィア京都ランチバイキング※写真はイメージです(掲載の料理は8/31までの内容です)

MOMOテラス_この桃どんな桃!?桃の家系図クイズ _桃の家系図

■MOMOの音楽会 *観覧無料

●7/19(土)

・11:00〜 桃山ムーンコール(合唱)

・14:30〜 JEUGIAカルチャーセンター:はじめてのHIPHOP

MOMOテラス_MOMOの音楽会_桃山ムーンコール

●7/20(日)

・11:00〜 JEUGIAカルチャーセンター:アイドルダンス・KPOPダンス

・14:30〜 JEUGIAカルチャーセンター:カポエラ

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 福島市観光PRキャラクター『ももりん』がやってくる!MOMOテラス「MOMOまみれフェス」 appeared first on Dtimes.