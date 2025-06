テスラ がロボタクシー事業で用いているのと同じ技術を用いて、完成したモデルYをオースティンにあるギガファクトリーから顧客の家まで完全自動運転で届けることに成功しました。 テスラ はこの納車の様子を全編公開しています。Autonomous Tesla Delivery | Full Drive - YouTube映像はギガファクトリー内からスタート。最初から人は乗っていません。ギガファクトリーを出ていくモデルY。左前方にいるCybertruckが後方にカメラを装備していて、モデルYの様子を撮影しているのが、画面右下のワイプで確認できます。

しばらくは前を行く白い車のあとを走っていましたが、ギガファクトリー内でついに単独走に。外の道路を走っていくと、左側からCybertruckが追い抜いていきます。Cybertruckから撮影されたモデルYの様子。運転席にも助手席にも後部座席にも、人の姿はありません。やがて、Cybertruckとは分かれて側道へ。住宅街へと進んでいきました。右前方に車が来るのを待ち構えている一団がいます。到着。緑のシャツの人がオーナーで、 テスラ のスタッフが車に案内しています。誰もまだ運転していない車両にオーナーが乗り込みました。なお、今回の納車についてCNBCは、自動運転機能のどのバージョンのソフトウェアやハードウェアが利用されているかは不明だと指摘しています。Tesla first driverless delivery new car to customerhttps://www.cnbc.com/2025/06/28/tesla-first-driverless-delivery-new-car-to-customer.html