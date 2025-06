¹ñÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¡¦¥µ¥í¥ó¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¡ª¥Ï¥ê¡¼¡¦¥¦¥£¥ó¥¹¥È¥ó ¶äºÂÅ¹

ハリー・ウィンストンは、2025年8月、銀座に新たなフラッグシップ・サロンをオープンします。

ハリー・ウィンストン 銀座店

ハリー・ウィンストンは、2025年8月、銀座に新たなフラッグシップ・サロンをオープン。

東京都中央区銀座1丁目に移転オープンする「ハリー・ウィンストン 銀座店」は、伝統的なハリー・ウィンストンのスタイルをよりコンテンポラリーに再構築した、最新のデザインコンセプトを日本国内で初めて導入し、3フロア、延べ面積869平方メートルの、国内最大規模のフラッグシップ・サロンとして誕生します。

新サロンでは店内の細部に至るまで、色褪せることのないブランドのレガシーを表現。

特注のカーペットが敷かれた温かみのある床面には、アウトラインに繊細にカットされた上質な白い大理石があしらわれています。

光沢のある壁紙と大理石で仕上げられた壁面、輝く重厚なシャンデリアと厳選されたファニチャーが極上の空間を完成させます。

ブランドの伝統とクラフツマンシップへのこだわりを反映した3つのフロアでは、ゲストに特別な時間を提供します。

1階はブライダル・ジュエリーのフロア。

2階はコレクション・ジュエリー、タイムピース、そしてハリー・ウィンストンが誇る最高級のハイジュエリーのエリアの他、日本最大級のVIPルームが設けられ、エクスクルーシブな空間でプライベートな時間を過ごせます。

地階には、日本初となるリペア専門コンシェルジュを導入。

よりクオリティの高いアフターケアサービスを提供します。

クリーム色の大理石で覆われた気品溢れる外観。

ライトアップされた3つのショーケースでは、シーズンごとのテーマに合わせ、ブランドが誇るジュエリーやタイムピースを紹介します。

そして、エントランスでは、ハリー・ウィンストンのシグネチャーであるロゼットモチーフがあしらわれたブラックとゴールドの重厚なゲートを、象徴的な2本の街灯が照らし、訪れる方をお迎えします。

これらのアイコニックなデザインは、ニューヨーク五番街の歴史あるハリー・ウィンストン本店にオマージュを捧げています。

1988年に銀座の地で日本初のサロンをオープンして以来、ハリー・ウィンストンは現在、国内に9店舗を展開しています。

日本のラグジュアリーの中心地であり先進的なデザインと永続的な伝統が融合する銀座で、2000年に現在の場所にサロンを移転、2015年のリニューアルを経て、今回更に場所を移し面積を拡大した最新コンセプトのサロンとして生まれ変わります。

この銀座店の移転オープンを記念して、ハリー・ウィンストンは新作「ミニループ・ペンダント」を発表しました。

プラチナにダイヤモンドを繊細にセッティングしたこのペンダントは、世界に先駆け「ハリー・ウィンストン 銀座店」にて先行販売されます。

【ハリー・ウィンストン 銀座店】 ※2025年8月29日(金) 移転オープン予定

所在地 :東京都中央区銀座1丁目7-10

電話番号:03-3535-6441

営業時間:11:00〜20:00

定休日 :不定休

※現店舗は8月24日(日)17時まで営業、8月25日(月)-8月28日(木)は休業します

「ミニループ・ペンダント」

2025年8月29日より、ハリー・ウィンストン 銀座店にて先行発売開始

素材:ダイヤモンド×PT 予定価格:1,012,000円(税込)

