スシローに、期間限定で「大切りうなぎ」や、人気店「肉料理 二月九日」監修の特製だれで味わう肉寿司が登場。

スシローの特製だれで蒲焼きにしたネタや、予約困難店が監修する特製だれで仕上げたおすしを味わうチャンスです!

スシロー『大切りうなぎ/「肉料理 二月九日」監修メニュー』

販売期間:2025年6月25日(水)〜

販売店舗:全国のスシロー店舗

※ 「スシロー未来型万博店」、お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」では取扱がありません

※ 「スシロー秋葉原中央通り店」では、お持ち帰りは実施されません

※ 各店舗の販売状況はアプリ・HPで確認できます

全国のスシローに「大切りうなぎ」と、2年間予約が取れない予約困難店「肉料理 二月九日」が監修する特製だれのおすしが登場。

人気のネタや人気店監修の味を、期間限定で楽しめます☆

スシローの特製だれで蒲焼きにした「大切りうなぎ」は、たれの香りとほどよい脂が楽しめるメニューです。

予約困難店「肉料理 二月九日」が監修する、特製だれの肉寿司には「和牛ももの炙り 焼肉だれ」や「びん長たたき にんにく塩だれ」が登場。

肉はもちろん、こだわりのオリジナルだれも唯一無二の味わいを創り出す人気店が監修した味付けに期待が高まります!

ほかにも「炭焼き牛カルビ」や「炭焼牛カルビとうなぎのチーズマヨ炙り」「親鳥の炭焼き包み(柚子こしょう)」「うな肝軍艦」などがラインナップ。

“肉”や“うなぎ”を使った、さまざまなおすしがスシローで味わえます☆

大切りうなぎ

販売期間:2025年6月25日(水)〜7月13日(日)※販売予定総数が完売次第終了

価格:150円(税込)〜 ※店舗によって価格が異なります

スシローの“特製だれ”で、じっくり蒲焼きにしたうなぎを、期間限定の大切りで提供。

蒸してからたれに漬け、じっくり白焼き・たれ焼きすることで、余分な脂を落としながら旨みを凝縮しています。

皮目は香ばしく、中はふんわりジューシーな仕上がり。

たれの香りとほどよい脂が楽しめ、うなぎ本来の美味しさを味わえるネタです!

「肉料理 二月九日」監修の特製だれ使用「和牛ももの炙り 焼肉だれ」

販売期間:2025年6月25日(水)〜販売予定総数49万食が完売次第終了

価格:360円(税込)〜 ※店舗によって価格が異なります

しっとり柔らかな和牛のもも肉に「肉料理 二月九日」監修の特製だれをかけた「和牛ももの炙り 焼肉だれ」

特製だれには醤油だれと味噌だれを独自の配合でブレンドされており、醤油の香りと味噌のコクがマッチする味わいに仕上げられています。

おすしとしての完成度を高めるたれで味付けした期間限定メニューです。

「肉料理 二月九日」監修の特製だれ使用「びん長たたき にんにく塩だれ」

販売期間:2025年6月25日(水)〜7月13日(日)※販売予定総数が完売次第終了

価格:180円(税込)〜 ※店舗によって価格が異なります

※期間終了後も販売予定総数に達するまで販売を継続することがあります

たたきにしたびん長まぐろに、「肉料理 二月九日」監修の特製にんにく塩だれをかけて仕上げた「びん長たたき にんにく塩だれ」

特製にんにく塩だれは、にんにく・ごま油・ごま・塩など、シンプルな素材を考え抜かれたバランスで合わせています。

お肉以外でもあっさりとしたびん長まぐろと、相性抜群の特製だれです☆

炭焼き牛カルビ

販売期間:2025年6月25日(水)〜7月13日(日)※販売予定総数が完売次第終了

販売予定総数:82万食

価格:200円(税込)〜 ※店舗によって価格が異なります

「肉料理 二月九日」監修の特製だれを使った肉寿司と合わせて「炭焼き牛カルビ」もスシローに登場。

香ばしい炭焼きの風味が、食欲をそそります!

うな肝軍艦

販売期間:2025年6月25日(水)〜7月13日(日)※販売予定総数が完売次第終了

販売予定総数:73万食

価格:120円(税込)〜 ※店舗によって価格が異なります

「大切りうなぎ」のほかにも、うなぎを使ったメニューとして「うな肝軍艦」がラインナップ。

肝の美味しさを味わえます。

炭焼牛カルビとうなぎのチーズマヨ炙り

販売期間:2025年6月25日(水)〜7月13日(日)※販売予定総数が完売次第終了

販売予定総数:32万食

価格:260円(税込)〜 ※店舗によって価格が異なります

お肉とうなぎが贅沢にコラボレーション。

チーズとマヨネーズを使って炙り、味わい深いメニューにしています☆

親鳥の炭焼き包み(柚子こしょう)

販売期間:2025年6月25日(水)〜7月13日(日)※販売予定総数が完売次第終了

販売予定総数:33万食

価格:260円(税込)〜 ※店舗によって価格が異なります

柚子こしょうがピリッとしたアクセントの、鶏肉を使った肉寿司も用意。

炭焼きにした親鳥をネタに、のりで巻いていただきます!

スシロー特製だれで焼き上げるうなぎと、予約困難店による秘伝のたれで味わうおすしが期間限定で登場。

スシローの『大切りうなぎ/「肉料理 二月九日」監修メニュー』は、2025年6月25日より期間限定で販売開始です☆

※仕入状況により、販売を中断/中止または販売数が前後する場合があります

※お持ち帰り注文の場合は、商品本体価格に容器代が含まれます

※一部商品のお持ち帰り注文は、当日予約のみとなっている場合があります

※一部店舗は、お皿の色・デザインが異なります

※写真はイメージです

