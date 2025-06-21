[6.21 J3第17節](ゴースタ)

※18:00開始

主審:佐々木慎哉

<出場メンバー>

[ツエーゲン金沢]

先発

GK 21 山ノ井拓己

DF 3 畑尾大翔

DF 4 松本大輔

DF 20 長倉颯

MF 14 石原崇兆

MF 15 西谷優希

MF 17 加藤大樹

MF 18 熊谷アンドリュー

MF 24 西谷和希

MF 49 大澤朋也

FW 10 パトリック

控え

GK 1 白井裕人

DF 29 宮崎海冬

MF 6 ジェフェルソン・ジャリ

MF 23 四宮悠成

MF 26 村田迅

MF 41 嶋田慎太郎

FW 9 土信田悠生

FW 11 杉浦恭平

FW 30 大谷駿斗

監督

辻田真輝

[SC相模原]

先発

GK 46 バウマン

DF 2 加藤大育

DF 3 ピトリック

DF 33 常田克人

MF 4 島川俊郎

MF 8 大迫塁

MF 17 竹内崇人

MF 18 三鬼海

MF 24 杉本蓮

FW 9 ラファエル・フルタード

FW 11 武藤雄樹

控え

GK 1 三浦基瑛

DF 5 田代真一

DF 16 高野遼

MF 6 徳永裕大

MF 15 前田泰良

MF 22 福井和樹

MF 27 西山拓実

FW 14 高木彰人

FW 19 左部開斗

監督

シュタルフ悠紀リヒャルト