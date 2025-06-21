金沢vs相模原 スタメン発表
[6.21 J3第17節](ゴースタ)
※18:00開始
主審:佐々木慎哉
<出場メンバー>
[ツエーゲン金沢]
先発
GK 21 山ノ井拓己
DF 3 畑尾大翔
DF 4 松本大輔
DF 20 長倉颯
MF 14 石原崇兆
MF 15 西谷優希
MF 17 加藤大樹
MF 18 熊谷アンドリュー
MF 24 西谷和希
MF 49 大澤朋也
FW 10 パトリック
控え
GK 1 白井裕人
DF 29 宮崎海冬
MF 6 ジェフェルソン・ジャリ
MF 23 四宮悠成
MF 26 村田迅
MF 41 嶋田慎太郎
FW 9 土信田悠生
FW 11 杉浦恭平
FW 30 大谷駿斗
監督
辻田真輝
[SC相模原]
先発
GK 46 バウマン
DF 2 加藤大育
DF 3 ピトリック
DF 33 常田克人
MF 4 島川俊郎
MF 8 大迫塁
MF 17 竹内崇人
MF 18 三鬼海
MF 24 杉本蓮
FW 9 ラファエル・フルタード
FW 11 武藤雄樹
控え
GK 1 三浦基瑛
DF 5 田代真一
DF 16 高野遼
MF 6 徳永裕大
MF 15 前田泰良
MF 22 福井和樹
MF 27 西山拓実
FW 14 高木彰人
FW 19 左部開斗
監督
シュタルフ悠紀リヒャルト
※18:00開始
主審:佐々木慎哉
<出場メンバー>
[ツエーゲン金沢]
先発
GK 21 山ノ井拓己
DF 3 畑尾大翔
DF 4 松本大輔
DF 20 長倉颯
MF 14 石原崇兆
MF 15 西谷優希
MF 17 加藤大樹
MF 18 熊谷アンドリュー
MF 24 西谷和希
MF 49 大澤朋也
FW 10 パトリック
控え
GK 1 白井裕人
DF 29 宮崎海冬
MF 6 ジェフェルソン・ジャリ
MF 23 四宮悠成
MF 41 嶋田慎太郎
FW 9 土信田悠生
FW 11 杉浦恭平
FW 30 大谷駿斗
監督
辻田真輝
[SC相模原]
先発
GK 46 バウマン
DF 2 加藤大育
DF 3 ピトリック
DF 33 常田克人
MF 4 島川俊郎
MF 8 大迫塁
MF 17 竹内崇人
MF 18 三鬼海
MF 24 杉本蓮
FW 9 ラファエル・フルタード
FW 11 武藤雄樹
控え
GK 1 三浦基瑛
DF 5 田代真一
DF 16 高野遼
MF 6 徳永裕大
MF 15 前田泰良
MF 22 福井和樹
MF 27 西山拓実
FW 14 高木彰人
FW 19 左部開斗
監督
シュタルフ悠紀リヒャルト