いばらき盲導犬協会と、東日本盲導犬協会へ募金を寄付！セラフ榎本

セラフ榎本は2025年5月、いばらき盲導犬協会と、東日本盲導犬協会を訪問し寄付。

寄付には「第15回インターペット」で集まった募金を含み、盲導犬育成に役立てられます。

<インターペットで募金活動を実施>

昨年に続いて3度目となるインターペットでの募金活動を実施しました。

昨年ご協力いただいた東日本盲導犬協会以外に2025年はいばらき盲導犬協会も加わり、2団体に来場いただく初めての機会となりました。

会場はPR犬とのふれあいに足を止めるお客様や、チャリティグッズを選ぶお客様でにぎわい、多くの方から温かいご支援やお声がけをいただきました。

【募金活動の概要】

実施期間 :2025年4月3日(木)〜6日(日)

「第15回インターペット」における会期全日程

場所 :東京ビッグサイト東5ホール 同社ブース内

来場者数 :4日間合計 77,878名

協会来場日:5日(土) いばらき盲導犬協会

職員3名(ボランティア含む)および訓練犬2頭ルイス・ロイス

(ラブラドール・レトリバー)

6日(日) 東日本盲導犬協会

職員2名およびPR犬のあかり(ラブラドール・レトリバー)

募金総額 :合計 132,102円

チャリティグッズ売上額:59,710円(うち3〜4割が盲導犬育成に充当)

第15回インターペットの様子 上段:いばらき盲導犬協会 下段:東日本盲導犬協会

<寄付金の納付・研修のため両協会を訪問>

インターペットでの募金額を含む10万円をそれぞれ寄付し、両協会からは感謝状を頂戴しました。

今回の訪問では盲導犬育成について社員の理解を深める機会としても活用し、いばらき盲導犬協会への訪問では代表理事の斉藤様からお話を伺うとともに、PR犬のステラ・リリー・エルザとの歩行体験やふれあいなどが行われました。

東日本盲導犬協会では事務局長の奈良部様をはじめとする職員の方から協会の活動内容や施設内の見学で盲導犬育成について学び、PR犬のいずも・あかりとのふれあいもされました。

同社では以前より視覚障害者の方への支援に力を入れており、特に盲導犬育成の推進のため寄付などを通して盲導犬協会との交流を続けてまいりました。

社会貢献のさらなる推進の観点から、2022年からはSDGsの一環としても盲導犬の育成支援に取り組んでいます。

2030年度までに年間34万円の寄付を指標として定めており、今後も継続的な支援とさらなる拡充を目指していきます。

いばらき盲導犬協会による研修の様子

東日本盲導犬協会による研修の様子

