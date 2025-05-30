Æü»º¡Ö¿··¿¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡×¤Þ¤â¤Ê¤¯ÅÐ¾ì!? ¤ËÈ¿¶ÁÂ¿¿ô¡ª ¥·¥¨¥ó¥¿¡õ¥Õ¥ê¡¼¥É¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ë¤â¡© SUVÉ÷¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡Ö¿·¥â¥Ç¥ë¡×¥¤¥ó¥ÉÅ¸³«¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¡ÈÇ®»ëÀþ¡É¤È¤Ï
SUV¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÂç¥Ò¥Ã¥È¤ÎÍ½´¶¤â
¡¡Æü»º¤Ï2025Ç¯3·î26Æü¡¢À¤³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¾¦ÉÊ¤È¿·µ»½ÑÅêÆþ·×²è¤ÎÈ¯É½¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢À¤³¦¤ÇºÇ¤âµÞÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥É»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥ß¥Ë¥Ð¥óÅêÆþ¤ÎÍ½Äê¤¬¤¢¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬Æü»º¤Î¡Ö¿··¿¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡ÆüËÜ¤Ø¤ÎÅ¸³«¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¿··¿¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤ËÂÐ¤·¡¢SNS¤Ê¤É¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥É¸þ¤±¤Ë·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢B¥»¥°¥á¥ó¥È¤ËÂ°¤¹¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥µ¥¤¥º¤Î¥Ü¥Ç¥£¤ò»ý¤Ä7¿Í¾è¤êMPV¡ÊÂ¿ÍÑÅÓ¼Ö¡§ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤ÈÆ±µÁ¸ì¡Ë¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯ÅÙÃæ¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ëÌÏÍÍ¤Ç¤¹¡£
¡¡²áµî¤Ë¥¤¥ó¥É¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿MPV¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¡ÖNV200¥Ð¥Í¥Ã¥È¡×¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥â¥Ç¥ë¤ò¡Ö¥¨¥ô¥¡¥ê¥¢¡×¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2017Ç¯¤´¤í¤Ë½ªÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿··¿¥â¥Ç¥ë¤ÏÆ±»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎMPV¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Æü»º¤Ç¤Ï¡ÖÆ±¥¯¥é¥¹¤Î¹ØÆþ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë²Á³Ê¤ËÉÒ´¶¤Ê¥æ¡¼¥¶¡¼¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÈæÎà¤Î¤Ê¤¤²ÁÃÍ¡¢ÉÊ¼Á¡¢²÷Å¬¤µ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡×¤È¤·¡¢±¿Å¾¤Î³Ú¤·¤µ¤òÂ»¤Ê¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾è°÷¤Ë²÷Å¬¤µ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥É¤Î¥Á¥§¥ó¥Ê¥¤¤Ë¤¢¤ë¹©¾ì¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¤¥ó¥É¹ñÆâ¸þ¤±¤Î±¦¥Ï¥ó¥É¥ë»ÅÍÍ¤Ë²Ã¤¨¡¢º¸¥Ï¥ó¥É¥ë»ÅÍÍ¤âÀ¸»º¤·¤ÆÀ¤³¦³Æ¹ñ¤Ø¤ÎÍ¢½Ð¤â·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡3·î¤Ë¥Æ¥£¥¶¡¼²èÁü¤È¤·¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Û¤Ü¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ë¡¼¥Õ¥ì¡¼¥ë¤òÈ÷¤¨¤¿¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼SUVÉ÷¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÀ¤³¦Åª¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ì¤Ð¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë²ÄÇ½À¤â¹â¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤óÆüËÜ¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Ç¡¢Æ³Æþ¤µ¤ì¤ì¤Ð¥È¥è¥¿¡Ö¥·¥¨¥ó¥¿¡×¤ä¥Û¥ó¥À ¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥É¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿Íµ¤¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤ÎÂÐ¹³ÇÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡¤½¤ó¤ÊÃíÌÜ¤Î¥Ë¥å¡¼¥â¥Ç¥ë·×²è¤ËÂÐ¤·¡¢SNS¤Ê¤É¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤Æ¤ë¡×¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Áá¤¯¡ª¡×¡ÖÆü»º¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡¢½Ð¤·¤¿¤éÇä¤ì¤ë¤Ï¤º¡×¤È¡¢´üÂÔ¤¹¤ëÆü»º¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤ÏÇ¯¡¹Æü»º¼Ö¤ÎÈÎÇä¼Ö¼ï¿ô¤¬¸º¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÇã¤¦¥¯¥ë¥Þ¤¬¤Ê¤¤¡×¡ÖÂ¾¼Ò¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÈáÄË¤Ê¶«¤Ó¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥³¥á¥ó¥È¤âÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡2025Ç¯ÅÙÃæ¤ÎÈ¯Çä¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢2025Ç¯¸åÈ¾¤Ë¼Â¼Ö¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¹ñÆâÆ³Æþ¤Î²ÄÇ½À¤â´Þ¤á¡¢Âç¤¤¤Ë´üÂÔ¤·¤ÆÂÔ¤Á¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£