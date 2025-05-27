5月27日はドラクエの日！ 「ドラゴンクエスト」シリーズ特別セールが開催
スクウェア・エニックスは、セール「『ドラゴンクエスト』シリーズ特別セール」を5月27日より開催した。
本セールでは5月27日の“ドラクエの日”に合わせて、「ドラゴンクエスト」シリーズの対象タイトルが特別価格で販売される。
対象タイトルにはHD-2D 版「ドラゴンクエストIII そして伝説へ…」が初ラインナップし、「ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S」などのダウンロード版が登場する。
□「『ドラゴンクエスト』シリーズ特別セール」のページ
対象タイトル（一部）
HD-2D 版「ドラゴンクエストIII そして伝説へ…」
対応プラットフォーム：PS5、Nintendo Switch、Xbox X|S、Steam
割引:25%オフ
※Microsoft Store は「Xbox Game Pass Core」加入者が対象となります。
□「PS Store」の「ドラゴンクエストIII そして伝説へ…」
□「ニンテンドーeショップ」の「ドラゴンクエストIII そして伝説へ…」
□「Microsoft Store」の「ドラゴンクエストIII そして伝説へ…」
□「Steam」の「ドラゴンクエストIII そして伝説へ…」
ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S
対応プラットフォーム：PS4、Nintendo Switch、Steam、Epic Games
割引:50%オフ
□「PS Store」の「ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S」
□「ニンテンドーeショップ」の「ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S」
□「Epic Games」の「ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S」
□「Steam」の「ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S」
ドラゴンクエストモンスターズ3 魔族の王子とエルフの旅
対応プラットフォーム：Nintendo Switch、Steam、iOS、Android
割引:21～50%オフ
□「ニンテンドーeショップ」の「ドラゴンクエストモンスターズ３ 魔族の王子とエルフの旅」
□「Steam」の「ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S」
□「iOS」の「ドラゴンクエストモンスターズ3 魔族の王子とエルフの旅」
□「Android」の「ドラゴンクエストモンスターズ3 魔族の王子とエルフの旅」
ドラゴンクエストモンスターズ テリーのワンダーランドRETRO
対応プラットフォーム：Nintendo Switch、iOS、Android
割引:21～40%オフ
□「ニンテンドーeショップ」の「ドラゴンクエストモンスターズ テリーのワンダーランドRETRO」
□「iOS」の「ドラゴンクエストモンスターズテリーのワンダーランドRETRO」
□「Android」の「ドラゴンクエストモンスターズテリーのワンダーランドRETRO」
✨#ドラクエの日 記念 アルティメットセール✨- ドラゴンクエスト宣伝担当 (@DQ_PR) May 27, 2025
HD-2D版『ドラゴンクエストIII そして伝説へ…』が初セールで【25%OFF】😍‼️#DQ11 など、「ドラゴンクエスト」シリーズ作品のダウンロード版も一斉セール中👍
スマホ版タイトルも対象です📱
👇割引率・期間など詳細はこちらhttps://t.co/NR4XcisKw7 pic.twitter.com/AmRfyu8gDm
セール期間
・PlayStation Store / ニンテンドーe ショップ
5月27日～6月11日23時59分（JST）
・Microsoft Store
5月27日～ 6月3日19時（JST）
・Steam
5月27日～6月4日2時（JST）
・Epic Games Store
5月27日～ 6月4日0時（JST）
・App Store / Google Play / Amazon アプリストア
5月27日～6月11日23時59分（JST）
(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX
(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX