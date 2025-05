【「 ドラゴンクエスト 」シリーズ特別セール】 開催期間:5月27日~6月11日まで ※セール期間は各プラットフォームによって異なります。

スクウェア・エニックスは、セール「『ドラゴンクエスト』シリーズ特別セール」を5月27日より開催した。

本セールでは5月27日の“ドラクエの日”に合わせて、「ドラゴンクエスト」シリーズの対象タイトルが特別価格で販売される。

対象タイトルにはHD-2D 版「ドラゴンクエストIII そして伝説へ…」が初ラインナップし、「ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S」などのダウンロード版が登場する。

□「『ドラゴンクエスト』シリーズ特別セール」のページ

対象タイトル(一部)

HD-2D 版「ドラゴンクエストIII そして伝説へ…」

対応プラットフォーム:PS5、Nintendo Switch、Xbox X|S、Steam

割引:25%オフ

※Microsoft Store は「Xbox Game Pass Core」加入者が対象となります。

□「PS Store」の「ドラゴンクエストIII そして伝説へ…」

□「ニンテンドーeショップ」の「ドラゴンクエストIII そして伝説へ…」

□「Microsoft Store」の「ドラゴンクエストIII そして伝説へ…」

□「Steam」の「ドラゴンクエストIII そして伝説へ…」

ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S

対応プラットフォーム:PS4、Nintendo Switch、Steam、Epic Games

割引:50%オフ

□「PS Store」の「ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S」

□「ニンテンドーeショップ」の「ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S」

□「Epic Games」の「ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S」

□「Steam」の「ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S」

ドラゴンクエストモンスターズ3 魔族の王子とエルフの旅

対応プラットフォーム:Nintendo Switch、Steam、iOS、Android

割引:21~50%オフ

□「ニンテンドーeショップ」の「ドラゴンクエストモンスターズ3 魔族の王子とエルフの旅」

□「Steam」の「ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S」

□「iOS」の「ドラゴンクエストモンスターズ3 魔族の王子とエルフの旅」

□「Android」の「ドラゴンクエストモンスターズ3 魔族の王子とエルフの旅」

ドラゴンクエストモンスターズ テリーのワンダーランドRETRO

対応プラットフォーム:Nintendo Switch、iOS、Android

割引:21~40%オフ

□「ニンテンドーeショップ」の「ドラゴンクエストモンスターズ テリーのワンダーランドRETRO」

□「iOS」の「ドラゴンクエストモンスターズテリーのワンダーランドRETRO」

□「Android」の「ドラゴンクエストモンスターズテリーのワンダーランドRETRO」

セール期間

・PlayStation Store / ニンテンドーe ショップ

5月27日~6月11日23時59分(JST)

・Microsoft Store

5月27日~ 6月3日19時(JST)

・Steam

5月27日~6月4日2時(JST)

・Epic Games Store

5月27日~ 6月4日0時(JST)

・App Store / Google Play / Amazon アプリストア

5月27日~6月11日23時59分(JST)

(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX

(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX