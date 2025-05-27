【「ドラゴンクエスト」シリーズ特別セール】 開催期間：5月27日～6月11日まで ※セール期間は各プラットフォームによって異なります。

　スクウェア・エニックスは、セール「『ドラゴンクエスト』シリーズ特別セール」を5月27日より開催した。

　本セールでは5月27日の“ドラクエの日”に合わせて、「ドラゴンクエスト」シリーズの対象タイトルが特別価格で販売される。

　対象タイトルにはHD-2D 版「ドラゴンクエストIII そして伝説へ…」が初ラインナップし、「ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S」などのダウンロード版が登場する。

□「『ドラゴンクエスト』シリーズ特別セール」のページ

対象タイトル（一部）

HD-2D 版「ドラゴンクエストIII そして伝説へ…」

対応プラットフォーム：PS5、Nintendo SwitchXbox X|S、Steam
割引:25%オフ
※Microsoft Store は「Xbox Game Pass Core」加入者が対象となります。

□「PS Store」の「ドラゴンクエストIII　そして伝説へ…」
□「ニンテンドーeショップ」の「ドラゴンクエストIII　そして伝説へ…」
□「Microsoft Store」の「ドラゴンクエストIII　そして伝説へ…」
□「Steam」の「ドラゴンクエストIII　そして伝説へ…」

ドラゴンクエストXI　過ぎ去りし時を求めて S

対応プラットフォーム：PS4、Nintendo SwitchSteam、Epic Games
割引:50%オフ

□「PS Store」の「ドラゴンクエストXI　過ぎ去りし時を求めて S」
□「ニンテンドーeショップ」の「ドラゴンクエストXI　過ぎ去りし時を求めて S」
□「Epic Games」の「ドラゴンクエストXI　過ぎ去りし時を求めて S」
□「Steam」の「ドラゴンクエストXI　過ぎ去りし時を求めて S」

ドラゴンクエストモンスターズ3 魔族の王子とエルフの旅

対応プラットフォーム：Nintendo SwitchSteamiOSAndroid
割引:21～50%オフ

□「ニンテンドーeショップ」の「ドラゴンクエストモンスターズ３　魔族の王子とエルフの旅」
□「Steam」の「ドラゴンクエストXI　過ぎ去りし時を求めて S」
□「iOS」の「ドラゴンクエストモンスターズ3 魔族の王子とエルフの旅」
□「Android」の「ドラゴンクエストモンスターズ3 魔族の王子とエルフの旅」

ドラゴンクエストモンスターズ　テリーのワンダーランドRETRO

対応プラットフォーム：Nintendo SwitchiOSAndroid
割引:21～40%オフ

□「ニンテンドーeショップ」の「ドラゴンクエストモンスターズ　テリーのワンダーランドRETRO」
□「iOS」の「ドラゴンクエストモンスターズテリーのワンダーランドRETRO」
□「Android」の「ドラゴンクエストモンスターズテリーのワンダーランドRETRO」

セール期間

・PlayStation Store / ニンテンドーe ショップ
5月27日～6月11日23時59分（JST）
・Microsoft Store
5月27日～ 6月3日19時（JST）
Steam
5月27日～6月4日2時（JST）
・Epic Games Store
5月27日～ 6月4日0時（JST）
App Store / Google Play / Amazon アプリストア
5月27日～6月11日23時59分（JST）

(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX
(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX