【DEATH STRANDING WORLD STRAND TOUR 2 in Tokyo】 6月26日18時頃~ 開催予定 会場:都内某所

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、プレイステーション 5用アクション「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH(デス・ストランディング2)」の発売日である6月26日に、イベント「DEATH STRANDING WORLD STRAND TOUR 2 in Tokyo」を開催する。

本イベントには、監督の小島秀夫氏やゲストが参加。ここでしか聞けない貴重なトークステージや、参加者とのQ&Aセッションなどが実施される予定だ。

参加者の募集受付期間は5月16日から5月22日23時59分まで。18歳以上でPlayStation Networkのアカウントを持っている人が対象となり、応募者多数の場合は抽選となる。会場は“都内某所。詳細は当選者にのみ案内される。

「DEATH STRANDING WORLD STRAND TOUR 2 in Tokyo」開催概要

<日程>

6月26日(木)18時頃

<会場>

都内某所

※受付開始時間・終了時間や会場場所の詳細については、当選された方にのみ(応募者が多数の場合は抽選)メールにてご連絡いたします。

※状況によって立ち見になる場合もありますので、あらかじめご了承ください。

<イベント内容>

「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH」の発売を記念したイベント。小島秀夫氏とゲストによるトークや、参加者とのQ&Aセッションなどを予定。

<参加方法>

事前応募制となり、エントリーは応募フォームから行なう。

※応募者の中から抽選により参加者を決定する。

<参加対象>

18歳以上でPlayStation Networkのアカウントを持っている人

<応募受付期間>

5月16日(金)~5月22日(木)23時59分

※ソニー・インタラクティブエンタテインメントからの当選メールにて最終的な案内が行なわれる。当選メール配信は6月11日(水)以降を予定。

