エデュテクノロジーは、小中高校の教員向けに、令和7年6月29日(日)、「ゼロからわかる!生成AI時代の授業づくりと評価 〜基礎から学ぶ活用のポイント〜」オンライン研修会を開催します。

エデュテクノロジー「ゼロからわかる!生成AI時代の授業づくりと評価 〜基礎から学ぶ活用のポイント〜」

日時 : 令和7年6月29日(日) 14:00〜17:30(オンライン入室開始:13:45)

会場 : オンライン開催(参加者に別途URLを発表しました。)

講師 : 株式会社エデュテクノロジー アセスメント デザイナー 高木 俊輔

参加定員 : 30名限定

対象 : 小中高校の先生方、DX活用に意欲的な学校管理職の方、

授業改革や評価を学びたい方

必要なもの: インターネット接続環境、PCまたはタブレット、

マイク・カメラ(ワークショップ等で利用推奨)

●先着30名

参加費 : 無料

エデュテクノロジーは、小中高校の教員向けに、令和7年6月29日(日)、「ゼロからわかる!生成AI時代の授業づくりと評価 〜基礎から学ぶ活用のポイント〜」オンライン研修会を開催。

この研修は、従来の教育パラダイムを超え、生成AIを活用した革新的な授業設計と評価手法を実践的に学ぶ機会を提供します。

教育現場で奮闘する先生方を支援するエデュテクノロジー ラーニングセンターとして初となる本研修会では、生成AIを効果的に授業や校務に取り入れるための実践的な知識とスキルを、株式会社エデュテクノロジー アセスメント デザイナーの高木 俊輔※を講師に迎え、インタラクティブなオンライン形式で学ぶ貴重な機会を提供します。

<講師紹介>

高木 俊輔 (株式会社エデュテクノロジー アセスメント デザイナー)

メルボルン大学教育学大学院教育評価専攻修了。

株式会社エデュテクノロジーのアセスメント デザイナーとして、AI時代に適した学習評価システムの開発と普及に尽力している。

現役の学校教諭としての実践経験を活かし、理論と現場をつなぐ教育評価の専門家として活躍。

エデュテクノロジー ラーニングセンターでは学習評価関連の動画講座を多数担当し、わかりやすい解説と実践的なアドバイスに定評がある。

生成AIと学習評価の関係性について実践経験も豊富で、教育現場の実態に即した評価手法の提案は多くの教員から支持を得ている。

「今回のオンライン研修では、生成AI時代における効果的な授業設計と評価の具体的手法について、すぐに実践できる形で伝えられます!」

講師画像

<学びと校務を豊かにする特別研修>

教育現場における生成AI活用の重要性が高まる中、効果的な導入方法を模索する先生方が増えています。

本研修では、単なるツールの操作方法だけでなく、教育者としての専門性を活かした生成AIの活用法をともに探究します。

今回の研修会では、先進的なAI技術の可能性を理解し、授業設計や評価手法に新たな視点を取り入れることで、日々の教育実践をより豊かにするための実践的知識とスキルを獲得できます。

ご自宅や職場など、場所を選ばずに参加できます。

■プログラム内容

1. 生成AIの教育活用 :授業や校務における可能性と実践事例

2. 授業設計の新たな視点:生成AIを活用した教材作成と授業準備の効率化

3. 個別最適な学びの実現:多様な学習者に対応するAI活用法

4. 評価とフィードバック:生成AI時代における適切な評価手法の設計

5. 明日からの実践 :自校の状況に合わせた活用計画の立案ワークショップ

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 高木 俊輔登壇!エデュテクノロジー「ゼロからわかる!生成AI時代の授業づくりと評価 〜基礎から学ぶ活用のポイント〜」 appeared first on Dtimes.