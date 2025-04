AMDとAI開発企業「TensorStack.AI」が共同開発したAIアート作成ツール「Amuse 3.0」のベータ版がリリースされました。Amuse 3.0には画像生成AIの「Stable Diffusion 3.5」や「FLUX.1」、動画生成AIも含まれており、AMD製プロセッサを搭載したPCでローカル動作します。Experience AMD Optimized Models and Video Diffusio... - AMD Community

https://community.amd.com/t5/ai/experience-amd-optimized-models-and-video-diffusion-on-amd-ryzen/ba-p/756925Stable Diffusion Now Optimized for AMD Radeon™ GPUs and Ryzen™ AI APUs - Stability AIhttps://stability.ai/news/stable-diffusion-now-optimized-for-amd-radeon-gpusAmuseはAMD製プロセッサに最適化した100個以上のAIモデルを含むアート作成ツールです。AmuseにはStable DiffusionやControlNetなどが含まれており、AMD製プロセッサを搭載したPCにAmuseをインストールすることでAIを用いた画像生成などをサクッと始めることができます。Amuse 3.0では新たにStable Diffusion 3.5やFLUX.1といったAIモデルに対応しました。AMD製グラフィックボード「Radeon RX 9070 XT」でStable Diffusionの各バージョンを実行した際の画像生成速度を示した図が以下。灰色のバーが「ベースモデルでの生成速度」で、黄色のバーが「Amuse 3.0に含まれるAMD最適化版モデルでの生成速度」を示しています。Stable Diffusion 1.5の場合は4.3倍高速に、Stable Diffusion 3.5 Largeも3.3倍高速になっています。ノートPC向けハイエンドプロセッサ「Ryzen AI Max+ 395」でもStable Diffusionシリーズの高速化を実現。Stable Diffusion 3.5 Largeの生成速度は3.3倍です。さらに、ノートPC向けプロセッサ「Ryzen AI 9 HX 370」でもStable Diffusionシリーズが動作します。Stable Diffusion 3.5 Large TurboのベースモデルはRyzen AI 9 HX 370では動作しませんでしたが、Amuse 3.0に含まれる最適化版モデルなら動作します。また、Amuse 3.0には動画生成モデルも含まれており、テキストから動画を生成したり動画のスタイルを編集したりすることもできます。Amuse 3.0は以下のリンク先でダウンロードできます。Amusehttps://www.amuse-ai.com/