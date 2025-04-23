¤³¤Îµ­»ö¤Ï°Ê²¼¤ÎÆ°²è¤ò´ð¤Ë¡¢Æ°²èÅê¹Æ¼Ô¤Î¾µÂú¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¼¹É®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹

¥¯¥ë¥ÞÇã¤¦·ÏYouTuber¤Î¥ï¥ó¥½¥¯Tube»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡¢¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤ò²Ì¤¿¤·¤¿BMW¿··¿1¥·¥ê¡¼¥º¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¥â¥Ç¥ë¡Ö120d M Sport¡×¤Î»î¾è¥ì¥Ó¥å¡¼Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ÂÔË¾¤Î¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Áö¹ÔÀ­Ç½¤äÀÅ½ÍÀ­¡¢ÁõÈ÷¤Ê¤É¤òÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤Ç¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

º£²ó»î¾è¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2.0LÄ¾Îó4µ¤Åû¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë48V¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö120d M Sport¡×¡£¥·¥¹¥Æ¥à¥È¡¼¥¿¥ë½ÐÎÏ¤Ï163PS¡¢ºÇÂç¥È¥ë¥¯¤Ï400Nm¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡£

¥¬¥½¥ê¥ó¥â¥Ç¥ë¡Ö120 M Sport¡×¡Ê508Ëü±ß¡Ë¤È¤Î²Á³Êº¹¤Ï20Ëü±ß¤Ç¡¢¡Ö120d M Sport¡×¤Ï528Ëü±ß¤«¤é¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥ï¥ó¥½¥¯»á¤Ï¡¢¡Ö¤À¤Ã¤¿¤é¥Ç¥£¡¼¥¼¥ëÁª¤Ö¤è¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

Ç³ÈñÀ­Ç½¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢WLTC¥â¡¼¥ÉÇ³Èñ¤Ï21.2km/L¤òµ­Ï¿¡£¥ï¥ó¥½¥¯»á¤Ï¡ÖÇ³Èñ¤Ç21½Ð¤ë¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¡Ö²¼¼ê¤Ê¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤è¤êÇ³Èñ¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È¶Ã¤­¤ò¼¨¤·¡¢¡Ö¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¤Ê¤ó¤Ç¹âÂ®Ç³Èñ¤Ï¤µ¤é¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡×¡Öµ´¤ÎÇ³Èñ¤¬½Ð¤ë¡×¤È¤½¤Î·ÐºÑÀ­¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

Áö¹ÔÀ­Ç½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Á´Ä¹4.4mÌ¤Ëþ¡¢Á´Éý1.8m¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤Ë400Nm¤Î¥È¥ë¥¯¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤ËÃåÌÜ¡£¡Ö¹ñ»º¼Ö¤À¤È¥ô¥§¥¼¥ë¤¯¤é¤¤¤Î¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤¤¥µ¥¤¥º´¶¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤Ë¤Ï½½Ê¬¤¹¤®¤ë¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡×¡Ötoo much¤Ç¤·¤ç¡×¡ÖÍ¾Íµ¤¢¤ê¤Þ¤¯¤ê¤Ç¤¹¡×¤ÈÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¤Þ¤¿¡¢¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊ¤¤¹¤Û¤É¤ÎÀÅ½ÍÀ­¤Ë¤â´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÀÅ¤«¡×¡ÖBMW¤Î¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¤ÏÀÅ¤«¤Ç¾å¼Á¡×¡Ö¸À¤ï¤ì¤Ê¤­¤ã¤Û¤Ü¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¤Ã¤Æ¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¤Ë¥¬¥é¥¬¥é²»¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤«¤Ê¤¤¿Í¤ÏBMW¤Î¥Ç¥£¡¼¥¼¥ëÂÎ´¶¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£

²ÃÂ®»þ¤Ë¤â¥Ç¥£¡¼¥¼¥ëÆÃÍ­¤Î¥Î¥¤¥º¤Ï¤Û¤È¤ó¤É´¶¤¸¤é¤ì¤º¡¢¡Ö¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¤À¤±¤É¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¾å¤Þ¤Ç²ó¤·¤Æ¤âµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¡×¡Öµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¥¨¥ó¥¸¥ó²»¡×¤È¡¢¤½¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

Â­²ó¤ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢M Sport¤ËÉ¸½àÁõÈ÷¤µ¤ì¤ë¥¢¥À¥×¥Æ¥£¥ÖM¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¡ÖX3¤Ç¤ÏM¥¹¥Ý¤Ë¤·¤Æ¤â¥¢¥À¥×¥Æ¥£¥Ö¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢1¥·¥ê¡¼¥º¤À¤È¤Ä¤¤¤Á¤ã¤¦¤ó¤«¤¤¡ª¡×¤È¡¢¾å°Ì¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ï¤Ê¤¤ÁõÈ÷¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£

¾è¤ê¿´ÃÏ¤Ï¤ä¤ä¹Å¤á¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö³Ñ¤Î¼è¤ì¤¿¹Å¼Á´¶¡×¤ÈÉ½¸½¤·¡¢ÉÔ²÷¤ÊÆÍ¤­¾å¤²¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥Õ¥£¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖºÇ¶á¤ÎBMW¤Ï°ìÀÎÁ°¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¥¹¥Æ¥¢¥Õ¥£¡¼¥ë¤¬¤«¤Ê¤ê·Ú¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖÍ·¤Ó¤¬¤Ê¤¤¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ·Ú¤¤¡×Áàºî´¶¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

Àè¿ÊÁõÈ÷¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î¡Ö¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡×¡Ê36.6Ëü±ß¡Ë¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¤Î½ÂÂÚ»þ¡Ê60km/h°Ê²¼¡Ë¤Ë¼êÊü¤·±¿Å¾¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¥Ï¥ó¥º¥ª¥Õµ¡Ç½ÉÕ¤­±¿Å¾»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¡¦¥¢¥·¥¹¥È¡¦¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¡×¤¬ÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ëÅÀ¤ò¾Ò²ð¡£¡ÖBMW¤Î¥Ï¥ó¥º¥ª¥Õ¤ÏºîÆ°ÎÎ°è¤â¹ñ»º¼Ö¤è¤ê¹­¤¯¡¢¤«¤Ê¤êÀè¿ÊÅª¡×¤È¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢¥ì¡¼¥ó¥­¡¼¥×µ¡Ç½¤â¤³¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ï¤Û¤ÜÉ¬¿Ü¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡×¤È¹ØÆþ»þ¤ÎÃí°ÕÅÀ¤âµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£

°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥Ò¡¼¥¿¡¼¤¬¤Ê¤¤¡×¡ÖiDrive 9.0¤Î¥á¡¼¥¿¡¼¤Ï¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥ºÀ­¤¬Ë³¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÀË¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

Áí³ç¤È¤·¤Æ¥ï¥ó¥½¥¯»á¤Ï¡¢¡Ö²Á³Ê¤Ï¤ä¤ä¤ª¹â¤á¤Ç¤â¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¹âµé¼Ö¤È¹Í¤¨¤ì¤Ð½½Ê¬ÁªÂò»è¤ËÆþ¤ë¤«¤È¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£Âî±Û¤·¤¿ÀÅ½ÍÀ­¤È¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥È¥ë¥¯¡¢¶Ã°ÛÅª¤ÊÇ³ÈñÀ­Ç½¡¢¤½¤·¤ÆÀè¿ÊÅª¤Ê±¿Å¾»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¤òÈ÷¤¨¤¿¿··¿1¥·¥ê¡¼¥º¡Ö120d M Sport¡×¤Ï¡¢Í¢Æþ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÃæ¤Ç¤â¶Ë¤á¤Æ¾¦ÉÊÎÏ¤Î¹â¤¤¥â¥Ç¥ë¤À¤È·ëÏÀ¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¡£

YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ

00:16

»î¾è¼Ö¾Ò²ð¡§BMW ¿··¿1¥·¥ê¡¼¥º 120d M Sport
00:40

¥¨¥ó¥¸¥ó»ÏÆ°¡ª¶Ã¤­¤ÎÀÅ½ÍÀ­
01:41

M¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÂ­²ó¤ê¡§¥¢¥À¥×¥Æ¥£¥ÖM¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó
02:00

»î¾è³«»Ï¡ªÁö¹Ô¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó
02:12

¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¤Î¾ï¼±¤òÊ¤¤¹ÀÅ¤«¤µ
03:14

¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥Õ¥£¡¼¥ë¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
04:47

¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë·ù¤¤¤Ê¿Í¤Ë¤³¤½¾è¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª
06:46

¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥µ¥¤¥º´¶¤È¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥È¥ë¥¯
07:08

¾è¤ê¿´ÃÏ¤Ï¡©
08:47

¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Ï¹ñ»º¼Ö¤À¤È¥ô¥§¥¼¥ëµé
09:13

¶Ã°Û¤Î¥«¥¿¥í¥°Ç³Èñ¡ª¥ê¥Ã¥¿¡¼21kmÄ¶¤¨
10:12

ÉÕ¤±¤ë¤Ù¤­¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡Ö¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡×
12:20

¤Þ¤È¤á¡¦ÁíÉ¾

´ØÏ¢µ­»ö

¹ñ»º¥»¥À¥ó¤â¤¦¸Å¤¤¡© BMW¿··¿2¥·¥ê¡¼¥º¥¯¡¼¥Ú¤¬ÆüËÜ¤ËºÇÅ¬²ò¡ª¡ÖÁ´Éý1.8m¤Ï¥Þ¥¸¤Ç¿À¡×¥ï¥ó¥½¥¯TubeËÜ²»¥ì¥Ó¥å¡¼

¹ñ»º¥»¥À¥ó¤â¤¦¸Å¤¤¡© BMW¿··¿2¥·¥ê¡¼¥º¥¯¡¼¥Ú¤¬ÆüËÜ¤ËºÇÅ¬²ò¡ª¡ÖÁ´Éý1.8m¤Ï¥Þ¥¸¤Ç¿À¡×¥ï¥ó¥½¥¯TubeËÜ²»¥ì¥Ó¥å¡¼

 ¥¯¥ë¥ÞÇã¤¦·ÏYouTuber¤¬¿··¿¥â¥Ç¥ëY¤òËÜ²»É¾²Á¡ª ¡Ö¥â¥Ç¥ë3¤è¤ê³Ê¾å´¶¡×EV¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î°Û¼¡¸µ²ÃÂ®¤È²÷Å¬À­¤òÎ¾Î©¤·¤¿Áö¤ê¤È¤Ï¡©

¥¯¥ë¥ÞÇã¤¦·ÏYouTuber¤¬¿··¿¥â¥Ç¥ëY¤òËÜ²»É¾²Á¡ª ¡Ö¥â¥Ç¥ë3¤è¤ê³Ê¾å´¶¡×EV¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î°Û¼¡¸µ²ÃÂ®¤È²÷Å¬À­¤òÎ¾Î©¤·¤¿Áö¤ê¤È¤Ï¡©

 ¥Æ¥¹¥é¿··¿¥â¥Ç¥ëY¤ÎÆâ³°Áõ¡¢¥ä¥Ð¤¤¿Ê²½¡ª ¥ï¥ó¥½¥¯Tube¤¬¡ÖÀµÄ¾Íß¤·¤¤¡ª¡×¤ÈÓ¹¤ë¡Ö¤Û¤Ü±§ÃèÁ¥¡×¤Ê´°À®ÅÙ¤È¤Ï¡©

¥Æ¥¹¥é¿··¿¥â¥Ç¥ëY¤ÎÆâ³°Áõ¡¢¥ä¥Ð¤¤¿Ê²½¡ª ¥ï¥ó¥½¥¯Tube¤¬¡ÖÀµÄ¾Íß¤·¤¤¡ª¡×¤ÈÓ¹¤ë¡Ö¤Û¤Ü±§ÃèÁ¥¡×¤Ê´°À®ÅÙ¤È¤Ï¡©
¤â¤Ã¤È¸«¤ë

¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó

¥¯¥ë¥ÞÇã¤¦·Ï¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥ï¥ó¥½¥¯Tube¡×_icon

¥¯¥ë¥ÞÇã¤¦·Ï¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥ï¥ó¥½¥¯Tube¡×

YouTube ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô 142.00Ëü¿Í 2627 ËÜ¤ÎÆ°²è
ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥¯¥ë¥Þ·ÏYouTuber¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¯¥ë¥Þ¤ÏÇã¤Ã¤Æ¥ì¥Ó¥å¡¼¡ªÆ°²è¤ÏËèÆü¹¹¿·¡ª °ì¿Í¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤È¤·¤Æ¥¯¥ë¥Þ¤òÇã¤¤¡¢ÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤âÅ°ÄìÅª¤ËÉ¾²Á¤·¤Þ¤¹¡ª
youtube.com/@wansokutube YouTube