アメリカでのサービス提供をやめるか、サービスをアメリカの会社に売却するかの2択を迫られていたTikTokについて、トランプ大統領がさらに75日間の稼働を認める大統領令に署名しました。これを受けて、App StoreとGoogle PlayではTikTokの掲載を続ける判断を下しています。TikTokを巡っては、サービスを保有する中国企業のByteDanceがアメリカ政府などと協議を重ね、アメリカに新会社を設立する方向でほぼ固まっていたのですが、アメリカによる相互関税の発表を受けて中国が取引を承認しないと表明したため、新会社設立は保留状態となっています。

TikTok evades ban for another 75 daysトランプ大統領はTikTokのアメリカでのサービス提供期限となっていた現地時間4月5日、さらに75日のサービス継続を認める大統領令に署名。SNS・Truth Socialへ「私の政権ではTikTokを救うため懸命に取り組んでいて、進展がありました。TikTokをさらに75日続ける大統領令に署名したのはそのためです。我々は、中国と誠意を持って協力し続けることを望んでいます。中国は、我々の相互関税にあまり満足してないのだと私は理解しています。これは、関税が最も強力な経済手段であり、国家安全保障に非常に重要であることを示しています。我々はTikTokの停止を望んでいません。私たちはTikTokや中国と協力し、取引を成立させることを楽しみにしています」と投稿しました。大統領令を受けて、App StoreとGoogle PlayではTikTokの配信が継続されています。ニュースサイトのBloombergは事情に詳しい関係者からの情報として、Appleはパム・ボンディ司法長官から大統領令に従うべきだという書簡を受け取ったと報じていますが、Appleの広報担当者はコメントしなかったとのこと。Googleが書簡を受け取ったかどうかは不明ですが、広報担当者はAppleと同様にコメントしませんでした。Apple, Google retain TikTok app as US finalizes new US versionhttps://appleinsider.com/articles/25/04/06/apple-given-permission-to-keep-tiktok-in-app-store-until-us-deal-is-finalizedApple (AAPL) Keeps TikTok on Its Store After Assurances from AG Bondi - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2025-04-06/apple-keeps-tiktok-on-its-store-after-assurances-from-ag-bondi報道によれば、TikTokのアメリカでの事業はアメリカに拠点を置く新会社に移す話がほぼまとまっていたとのこと。この新会社の株式は、外部投資家が50%、ByteDanceの既存の投資家が30%を保有し、ByteDanceの保有分は20%に抑えられる形となっています。ただし、トランプ大統領が中国からの輸入に対する関税を54%に引き上げると決めた相互関税の発表を受けて、中国側が態度を硬化させて取引を認めない姿勢になったため、新会社の話は暗礁に乗り上げており、「取引を成立させることを楽しみにしている」というトランプ氏自身が取引を難航させる事態となっています。TikTok deal put on hold after China indicated it would reject deal over tariffs, sources say | Reutershttps://www.reuters.com/technology/tiktok-deal-put-hold-after-china-indicated-it-would-reject-deal-over-tariffs-say-2025-04-04/