@xAI has acquired @X in an all-stock transaction. The combination values xAI at $80 billion and X at $33 billion ($45B less $12B debt).



Since its founding two years ago, xAI has rapidly become one of the leading AI labs in the world, building models and data centers at…— Elon Musk (@elonmusk) March 28, 2025

AI企業「xAI」が全株式取引により「X」(旧Twitter)を買収したと、xAI創業者でXオーナーのイーロン・マスク氏が発表しました。xAI、Xともに株式を公開していない非公開会社のため、財務状況は公開されていません。Elon Musk sells X to his own xAI for $33 billion in all-stock deal | AP Newshttps://apnews.com/article/x-musk-sale-xai-b245f463076ac9b72c41f92160dc77eb

Elon Musk’s AI company acquires his X social media platform in $33B Deal - UPI.comhttps://www.upi.com/Top_News/US/2025/03/28/Musk-XAI-purchases-X/2151743204449/Elon Musk says xAI has acquired X, in deal valuing X at $33 billionhttps://www.cnbc.com/2025/03/28/elon-musk-says-xai-has-acquired-x-in-deal-that-values-social-media-site-at-33-billion.htmlマスク氏は2022年10月末、Twitterを440億ドル(約6兆6000億円)で買収。6兆4000億円でTwitterを買収する予定のイーロン・マスクがTwitter本社へ登場 - GIGAZINEその後、2023年7月にTwitterは「X」へとリブランディングされ、社名も「X」に改められました。Twitter本社の看板から「Twitter」の文字が撤去される、Twitterが青い鳥を捨てて「X」に名称を変更 - GIGAZINEこのリブランディングの直前に、マスク氏はAIスタートアップ「xAI」を設立しています。イーロン・マスクがAIスタートアップ「xAI」の設立を発表 - GIGAZINEby Steve Jurvetsonマスク氏によると、両社の合併でxAIの企業価値は800億ドル、Xの企業価値は450億ドルから120億ドルの負債を差し引いて330億ドルになるとのこと。その上で、マスク氏は「xAIとXの未来は絡み合っています。今日、私たちはデータ、モデル、計算、配信、才能を融合させる第一歩を踏み出しました。この統合は、xAIの高度なAI能力と専門知識をXの大規模な影響力と結びつけることで、計り知れないほどの可能性を解き放つことになります。統合された会社は、真実を追究し、知識を発展させるという我々の核となる使命を果たしつつ、よりスマートで有意義な体験を何十億もの人々に提供するでしょう。このことにより、単に世界を映し出すだけではなく、人類の進歩を積極的に加速させるプラットフォームを構築することができます」と述べました。なお、Xでは会社合併より前から、「世界一賢い」というxAIのAI「Grok 3」が無料で使えるようになっています。世界一賢いらしいAI「Grok 3」が無料で利用可能に、無料期間は「サーバーが落ちるまで」 - GIGAZINEhttps://gigazine.net/news/20250221-grok-3-free/