野外音楽フェス「中津川 ワイルド ウッド 2025」岐阜・中津川公園で初開催、出演者＆チケット情報

野外音楽フェス「中津川 ワイルド ウッド(WILD WOOD) 2025」が、2025年9月20日(土)・21日(日)の2日間、岐阜県中津川市の中津川公園内特設ステージにて開催される。

初開催の野外音楽フェス「中津川 ワイルド ウッド」

今回が初開催となる「中津川 ワイルド ウッド」は、野外フェス発祥の地と言われる音楽の街・中津川で行われる野外音楽フェス。豊かな自然が広がる中津川公園を舞台に、人気アーティストたちによる音楽ライブやキャンプが楽しめる。

スカパラやimase、フォーリミら出演

気になる出演アーティストは、東京スカパラダイスオーケストラ、The BONEZ(ザ・ボーンズ)、04 Limited Sazabys(フォー・リミテッド・サザビーズ)、Omoinotake(オモイノタケ)、水曜日のカンパネラ、imase(イマセ)の6組が第1弾ラインナップとして発表されている。

なお、フェスのオフィシャルMCには動画クリエイター・みのが就任した。

出演アーティスト

The BONEZ、04 Limited Sazabys、imase、Omoinotake、水曜日のカンパネラ、東京スカパラ ダイスオーケストラ



...and more



※A-Z順。

※第1弾発表出演アーティストラインナップ。日割りは後日発表。

開催概要

「中津川 ワイルド ウッド 2025」

開催日:2025年9月20日(土)・21日(日)

会場:岐阜県中津川公園内特設ステージ(岐阜県中津川市茄子川 1683-797)

チケット

■早割最速先行(イープラスにて先着販売)

受付期間:3月28日(金) 12:00〜4月13日(日) 23:59

取扱:イープラス

価格:

[早割]2日通し券 17,600円

[早割]中高生割 2日通し券 11,000円

※リストバンド交換時に年齢確認有り。学生証・マイナンバーカードなど年齢がわかる身分証明書を要持参。

[早割]オートキャンプ+2日通し券 52,800円

※キャンプサイト(特大)+テント横付け駐車場+2日通し券

[早割]コンフォートキャンプ+2日通し券 35,200円

※キャンプサイト+近隣駐車場+2日通し券

[早割]シンプルキャンプ+2日通し券 27,500円

※キャンプサイト[駐車場なし]+2日通し券

[早割]場外駐車場2日券+2日通し券 24,200円

※セット販売の入場券は中高生割対象外

外部サイト