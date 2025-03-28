野外音楽フェス「中津川 ワイルド ウッド 2025」岐阜・中津川公園で初開催、出演者＆チケット情報
野外音楽フェス「中津川 ワイルド ウッド(WILD WOOD) 2025」が、2025年9月20日(土)・21日(日)の2日間、岐阜県中津川市の中津川公園内特設ステージにて開催される。
初開催の野外音楽フェス「中津川 ワイルド ウッド」
今回が初開催となる「中津川 ワイルド ウッド」は、野外フェス発祥の地と言われる音楽の街・中津川で行われる野外音楽フェス。豊かな自然が広がる中津川公園を舞台に、人気アーティストたちによる音楽ライブやキャンプが楽しめる。
スカパラやimase、フォーリミら出演
気になる出演アーティストは、東京スカパラダイスオーケストラ、The BONEZ(ザ・ボーンズ)、04 Limited Sazabys(フォー・リミテッド・サザビーズ)、Omoinotake(オモイノタケ)、水曜日のカンパネラ、imase(イマセ)の6組が第1弾ラインナップとして発表されている。
なお、フェスのオフィシャルMCには動画クリエイター・みのが就任した。
出演アーティスト
The BONEZ、04 Limited Sazabys、imase、Omoinotake、水曜日のカンパネラ、東京スカパラ ダイスオーケストラ
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※A-Z順。
※第1弾発表出演アーティストラインナップ。日割りは後日発表。
開催概要
「中津川 ワイルド ウッド 2025」
開催日：2025年9月20日(土)・21日(日)
会場：岐阜県中津川公園内特設ステージ(岐阜県中津川市茄子川 1683-797)
チケット
■早割最速先行(イープラスにて先着販売)
受付期間：3月28日(金) 12:00〜4月13日(日) 23:59
取扱：イープラス
価格：
[早割]2日通し券 17,600円
[早割]中高生割 2日通し券 11,000円
※リストバンド交換時に年齢確認有り。学生証・マイナンバーカードなど年齢がわかる身分証明書を要持参。
[早割]オートキャンプ+2日通し券 52,800円
※キャンプサイト(特大)+テント横付け駐車場+2日通し券
[早割]コンフォートキャンプ+2日通し券 35,200円
※キャンプサイト+近隣駐車場+2日通し券
[早割]シンプルキャンプ+2日通し券 27,500円
※キャンプサイト[駐車場なし]+2日通し券
[早割]場外駐車場2日券+2日通し券 24,200円
※セット販売の入場券は中高生割対象外
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