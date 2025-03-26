ÅìÉðÅì¾åÀþ¤Ë¡Ö½®±¿¡×¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¿··¿¼ÖÎ¾¡Ö90000·Ï¡×Æ³Æþ¡ª¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï¤¤¤Ä¡©
ÅìÉðÅ´Æ»¡ÊÅìµþÅÔËÏÅÄ¶è¡Ë¤Ï26Æü¡¢2026Ç¯¤«¤éÅì¾åÀþ¤Ë¿··¿¼ÖÎ¾¡Ö90000·Ï¡×¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ³ÆþÎ¾¿ô¤Ï7ÊÔÀ®70Î¾¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½¹Ô¤Î9000·Ï¤ò½ç¼¡ÃÖ¤´¹¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¿··¿¼ÖÎ¾¤ÏÅì¾åÀþ¥¨¥ê¥¢¤Î¿Í¤äÊªÎ®¤Î¥ë¡¼¥Ä¤¬¹ÓÀî¤ä¿·²Ï´ßÀî¤Î¡È½®±¿¡É¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤ËÃåÌÜ¤·¡¢¡ÖÃÏ°è¤È¿Í¤ÈÌ¤Íè¤ò¤Ä¤Ê¤° ¤ï¤¿¤·½®¡×¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°´Ñ¤Ï¹âÀ¥½®¤«¤éÃåÁÛ¤·¡¢Á°ÌÌ¤Ï²¼Éô¤«¤éÈ¿¤ê¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë´Ý¤ß¤ò»ý¤¿¤»¤¿¡ÖµÕ¥¹¥é¥ó¥È¡×·Á¾õ¤òºÎÍÑ¡£
ÆâÁõ¤Ï¡È½®±¿¡É¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Âµ»ÅÀÚ¤êÉô¤Ë¤ÏÎ©Í°ÊÁ¡¢¾²¤Ë¤Ï¸Ï»³¿å¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿ÊÁ¤òºÎÍÑ¡£Á´ÂÎÅª¤Ë¥·¥ó¥×¥ë¤«¤ÄË°¤¤ÎÍè¤Ê¤¤¡¢ÁÇºà¤ÎÎÉ¤µ¤òÀ¸¤«¤·¤¿ÇÛ¿§¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Çµ¤»ý¤Á¤¬°Â¤é¤°Íî¤ÁÃå¤¤¤¿µÒ¼¼¶õ´Ö¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢´ÓÄÌ°ú¤¸ÍÎ¾ÏÆÉô¤äÂµ»ÅÀÚ¤êÉô¤Î¥¬¥é¥¹²½¡¢Â¦°ú¤¸ÍÁë¤ò½¾Íè¼Ö¤ÈÈæ³Ó¤·¾²Êý¸þ¤Ø³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê³«ÊüÅª¤ÊµÒ¼¼¶õ´Ö¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´Ä¶ÀÇ½¤Ç¤ÏºÇ¿·¤Î¾Ê¥¨¥Íµ¡´ï¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¸½¹Ô¤Î9000·Ï¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¾ÃÈñÅÅÎÏ¤ò40¡ó°Ê¾åºï¸º¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢´Ä¶Éé²ÙÄã¸º¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê²èÁü¡§ÅìÉðÅ´Æ»¡Ë