今週の【重要イベント】米小売売上高、日銀金融会合、FOMC (3月17日～23日) 今週の【重要イベント】米小売売上高、日銀金融会合、FOMC (3月17日～23日)



――――――――――――――――――― 3月17日 (月) ――

◆国際経済ｅｔｃ

・メキシコ市場休場

★エヌビディア がAIカンファレンス「GTC」開催（サンノゼ、～21日）

・中国2月70都市新築住宅価格動向 (10:30)

★中国2月鉱工業生産 (11:00)

★中国2月小売売上高 (11:00)

★中国1-2月固定資産投資 (11:00)

★中国2月不動産開発投資 (11:00)

★米国2月小売売上高 (21:30)

・米国3月ニューヨーク連銀製造業景気指数 (21:30)

・米国1月企業在庫 (23:00)

・米国3月NAHB住宅市場指数 (23:00)

◆新規上場、市場変更 など

〇麻生フオーム <1730> [東証Ｓ]：上場廃止



――――――――――――――――――― 3月18日 (火) ――

◆国内経済

★日銀金融政策決定会合 (1日目)

・1月第3次産業活動指数 (13:30)

・2月首都圏マンション市場動向 (15:00)

・公示地価公表の予定

◆国際経済ｅｔｃ

・マレーシア市場休場

★FOMC (米連邦公開市場委員会) 1日目

・ドイツ3月ZEW景況感指数 (19:00)

・ユーロ圏1月貿易収支 (19:00)

・ユーロ圏3月ZEW景況感指数 (19:00)

★米国2月住宅着工件数 (21:30)

・米国2月建設許可件数 (21:30)

・米国2月輸入物価指数 (21:30)

・米国2月輸出物価指数 (21:30)

★米国2月鉱工業生産 (22:15)

・米国2月設備稼働率 (22:15)

・IOC総会（ギリシャ、～21日）

・米国20年国債入札

◆新規上場、市場変更 など

★ＴａｌｅｎｔＸ <330A> ：東証Ｇ上場

〇ネットワン <7518> [東証Ｐ]：上場廃止



――――――――――――――――――― 3月19日 (水) ――

◆国内経済

★日銀金融政策決定会合、終了後に政策金利を発表

★1月機械受注 (8:50)

・2月貿易収支 (8:50)

・1月鉱工業生産[確報値] (13:30)

・1月設備稼働率 (13:30)

★植田和男日銀総裁が記者会見 (15:30)

・2月訪日外客数 (16:15)

・3月月例経済報告

◆国際経済ｅｔｃ

・ユーロ圏2月消費者物価指数[確報値] (19:00)

・米国MBA住宅ローン申請指数 (20:00)

・米国週間石油在庫統計 (23:30)

★FOMC (米連邦公開市場委員会) 、終了後に政策金利を発表 (20日3:00)

★パウエルFRB議長が記者会見 (20日3:30)

・米国1月対米証券投資 (20日5:00)

・ブラジル中銀が政策金利を発表

・インドネシア中銀が政策金利を発表

【海外決算】

[中]テンセント

◆新規上場、市場変更 など

★ＪＸ金属 <5016> ：東証Ｐ上場

★メディックス <331A> ：東証Ｓ上場

〇ＲＪ <9522> [東証Ｇ]：上場廃止



――――――――――――――――――― 3月20日 (木) ――

◆国内経済

★国内市場休場 (春分の日)

・秋田県県知事選挙告示（4月6日投開票）

・地下鉄サリン事件から30年

◆国際経済ｅｔｃ

★EU首脳会議 (ブリュッセル、～21日)

★中国3月最優遇貸出金利 (10:00)

・英国2月失業率 (16:00)

・ドイツ2月生産者物価指数 (16:00)

・ユーロ圏1月建設業生産高 (19:00)

★イングランド銀行 (BOE) が政策金利を発表 (21:00)

・米国新規失業保険申請件数 (21:30)

・米国3月フィラデルフィア連銀景況指数 (21:30)

・米国10-12月期経常収支 (21:30)

★米国2月コンファレンス・ボード景気先行指数 (23:00)

・米国2月中古住宅販売件数 (23:00)

・南アフリカ中銀が政策金利を発表

・スイス中銀が政策金利を発表

【海外決算】

[米]アクセンチュア 、ナイキ 、マイクロン・テクノロジー 、フェデックス



――――――――――――――――――― 3月21日 (金) ――

◆国内経済

★2月全国消費者物価指数 (8:30)

・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)

・2月食品スーパー売上高 (13:00)

・2月主要コンビニエンスストア売上高 (14:00)

◆国際経済ｅｔｃ

・南アフリカ市場休場

・ユーロ圏1月経常収支 (18:00)

・ユーロ圏3月消費者信頼感 (22日0:00)

【海外決算】

[米]レナー 、カーニバル /[中]美団

◆新規上場、市場変更 など

★ミーク <332A> ：東証Ｇ上場

★パパネッツ <9388> ：福証Ｑ上場

〇元旦 <5935> [東証Ｓ]：上場廃止

〇ＮＥＳＩＣ <1973> [東証Ｐ]：上場廃止



――――――――――――――――――― 3月22日 (土) ――

◆国内経済ｅｔｃ

・日中韓外相会合 (東京)



――――――――――――――――――― 3月23日 (日) ――

◆国内経済ｅｔｃ

・福岡県知事選挙投開票



※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。



株探ニュース

