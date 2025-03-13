PS Plus、クラシックスカタログに「AC」より初代プレステ3作が追加！ 3月18日～ゲームカタログには「バトオペ Code Fairy」や「キャプテン翼」
ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、サブスクリプションサービス「PlayStation Plus」の加入者向けのコンテンツ「ゲームカタログ」において、3月の追加タイトルを公開した。
対象となるのは、PS Plusの「プレミアム」と「エクストラ」のメンバー。PS5用格闘「UFC 5」やPS4用スポーツ「キャプテン翼 RISE OF NEW CHAMPIONS」PS5/PS4用アクション「機動戦士ガンダム バトルオペレーション Code Fairy」がラインナップされている。
さらに、「PlayStation Plusプレミアム」会員向けのクラシックスカタログにフロム・ソフトウェアの初代プレイステーション向けメカカスタマイズアクション「Armored Core」、「Armored Core: Project Phantasma」、「Armored Core: Master of Arena」の3作も追加される。
□「PlayStation Plus 3月のゲームカタログに『UFC 5』『キャプテン 翼RISE OF NEW CHAMPIONS』『機動戦士ガンダム バトルオペレーション Code Fairy』などが登場！」
「ゲームカタログ」3月追加タイトルUFC 5（PS5） キャプテン翼 RISE OF NEW CHAMPIONS（PS4） 機動戦士ガンダム バトルオペレーション Code Fairy（PS5/PS4） プリンス オブ ペルシャ 失われた王冠（PS5/PS4） Arcade Paradise （PS5/PS4） Bang-On Balls: Chronicles（PS5/PS4） You Suck at Parking（PS5/PS4） Syberia - The World Before（PS5/PS4）
UFC 5 (PS5)
キャプテン翼 RISE OF NEW CHAMPIONS（PS4）
機動戦士ガンダム バトルオペレーション Code Fairy（PS5/PS4）
プリンス オブ ペルシャ 失われた王冠（PS5/PS4）
「クラシックスカタログ」3月追加タイトルArmored Core（初代PlayStation） Armored Core: Project Phantasma（初代PlayStation） Armored Core: Master of Arena（初代PlayStation）
Armored Core（初代PlayStation）
Armored Core: Project Phantasma（初代PlayStation）
Armored Core: Master of Arena（初代PlayStation）
「PlayStation VR2ゲーム」Arcade Paradise VR（PS5）
Arcade Paradise VR（PS5）