【PS Plus 3月配信ゲームカタログ】 3月18日 提供開始

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、サブスクリプションサービス「PlayStation Plus」の加入者向けのコンテンツ「ゲームカタログ」において、3月の追加タイトルを公開した。

対象となるのは、PS Plusの「プレミアム」と「エクストラ」のメンバー。PS5用格闘「UFC 5」やPS4用スポーツ「キャプテン翼 RISE OF NEW CHAMPIONS」PS5/PS4用アクション「機動戦士ガンダム バトルオペレーション Code Fairy」がラインナップされている。

さらに、「PlayStation Plusプレミアム」会員向けのクラシックスカタログにフロム・ソフトウェアの初代プレイステーション向けメカカスタマイズアクション「Armored Core」、「Armored Core: Project Phantasma」、「Armored Core: Master of Arena」の3作も追加される。

□「PlayStation Plus 3月のゲームカタログに『UFC 5』『キャプテン 翼RISE OF NEW CHAMPIONS』『機動戦士ガンダム バトルオペレーション Code Fairy』などが登場！」

「ゲームカタログ」3月追加タイトル

UFC 5（PS5） キャプテン翼 RISE OF NEW CHAMPIONS（PS4） 機動戦士ガンダム バトルオペレーション Code Fairy（PS5/PS4） プリンス オブ ペルシャ 失われた王冠（PS5/PS4） Arcade Paradise （PS5/PS4） Bang-On Balls: Chronicles（PS5/PS4） You Suck at Parking（PS5/PS4） Syberia - The World Before（PS5/PS4）

UFC 5 (PS5)

キャプテン翼 RISE OF NEW CHAMPIONS（PS4）

機動戦士ガンダム バトルオペレーション Code Fairy（PS5/PS4）

プリンス オブ ペルシャ 失われた王冠（PS5/PS4）

「クラシックスカタログ」3月追加タイトル

Armored Core（初代PlayStation） Armored Core: Project Phantasma（初代PlayStation） Armored Core: Master of Arena（初代PlayStation）

Armored Core（初代PlayStation）

Armored Core: Project Phantasma（初代PlayStation）

Armored Core: Master of Arena（初代PlayStation）

「PlayStation VR2ゲーム」

Arcade Paradise VR（PS5）

Arcade Paradise VR（PS5）