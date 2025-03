【PS Plus 3月配信ゲームカタログ】 3月18日 提供開始

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、サブスクリプションサービス「PlayStation Plus」の加入者向けのコンテンツ「ゲームカタログ」において、3月の追加タイトルを公開した。

対象となるのは、PS Plusの「プレミアム」と「エクストラ」のメンバー。PS5用格闘「UFC 5」やPS4用スポーツ「キャプテン翼 RISE OF NEW CHAMPIONS」PS5/PS4用アクション「機動戦士ガンダム バトルオペレーション Code Fairy」がラインナップされている。

さらに、「PlayStation Plusプレミアム」会員向けのクラシックスカタログにフロム・ソフトウェアの初代プレイステーション向けメカカスタマイズアクション「Armored Core」、「Armored Core: Project Phantasma」、「Armored Core: Master of Arena」の3作も追加される。

□「PlayStation Plus 3月のゲームカタログに『UFC 5』『キャプテン 翼RISE OF NEW CHAMPIONS』『機動戦士ガンダム バトルオペレーション Code Fairy』などが登場!」

「ゲームカタログ」3月追加タイトル

UFC 5(PS5) キャプテン翼 RISE OF NEW CHAMPIONS(PS4) 機動戦士ガンダム バトルオペレーション Code Fairy(PS5/PS4) プリンス オブ ペルシャ 失われた王冠(PS5/PS4) Arcade Paradise (PS5/PS4) Bang-On Balls: Chronicles(PS5/PS4) You Suck at Parking(PS5/PS4) Syberia - The World Before(PS5/PS4)

UFC 5 (PS5)

キャプテン翼 RISE OF NEW CHAMPIONS(PS4)

機動戦士ガンダム バトルオペレーション Code Fairy(PS5/PS4)

プリンス オブ ペルシャ 失われた王冠(PS5/PS4)

「クラシックスカタログ」3月追加タイトル

Armored Core(初代PlayStation) Armored Core: Project Phantasma(初代PlayStation) Armored Core: Master of Arena(初代PlayStation)

Armored Core(初代PlayStation)

Armored Core: Project Phantasma(初代PlayStation)

Armored Core: Master of Arena(初代PlayStation)

「PlayStation VR2ゲーム」

Arcade Paradise VR(PS5)

Arcade Paradise VR(PS5)