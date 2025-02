マクドナルドの季節限定メニューとして登場している、春の風物詩としてお馴染みの「てりたまファミリー」が2025年も登場!

定番人気の「てりたまバーガー」と「チーズてりたま」、朝限定の「てりたまマフィン」に加え、「炭火焼肉風てりたま」や「マックフィズ/マックフロート もものレモネード」も新たに登場します☆

マクドナルド「てりたま」ファミリー 2025

発売日:2025年3月5日(水)

販売店舗:全国のマクドナルド店舗(一部店舗を除く)

1996年の初登場から四半世紀を超え”春と言えば…”と30年近くも愛され続けている「てりたまバーガー」

しょうがとリンゴ、にんにくの風味を隠し味に加えたてりやきソースをポークパティに絡め、ぷるぷるたまごやシャキシャキレタスと一緒にゴマ付きバンズでサンドしたメニューです。

2025年は定番の「てりたまバーガー」や、とろけるチェダーチーズが相性抜群の「チーズてりたま」に加え、食べ応え抜群の新メニュー「炭火焼肉風てりたま」も登場。

朝マックでもてりたまの味わいが楽しめる「てりたまマフィン」が登場するほか、ドリンクからも“春気分”を感じられる、春をイメージしたピンク色が見た目にも華やかな炭酸ドリンク「マックフィズ もものレモネード」と「マックフロート もものレモネード」がラインナップされます。

さらに、2025年は期間限定メニューでは初となる、平日ランチタイムのおトクなセットメニュー「ひるまック」のラインナップに「てりたまバーガー」が仲間入り☆

てりたまバーガー

価格:単品 440円(税込)〜/バリューセット 740円(税込)〜

販売期間:2025年3月5日(水)〜4月中旬(予定)

販売時間:午前10時30分〜閉店まで

※24時間営業店舗では翌午前4時59分まで

毎年春の定番メニューとして愛され続けている「てりたまバーガー」

旨みに富んだポークパティに、しょうがとリンゴ、隠し味としてにんにくの風味を加えたてりやきソースを絡め、ぷるぷるたまご、シャキシャキレタス、スイートレモンソースと一緒に、香ばしいゴマ付きバンズでサンド。

期間限定の春だけに味わえる一品です。

<ひるまック>てりたまバーガーセット

価格:640円(税込)

販売期間:2025年3月5日(水)〜4月中旬(予定)

販売時間:平日午前10時30分〜午前14時00分まで

期間限定メニューでは初となる、平日ランチタイムのおトクなセットメニュー「ひるまック」のラインナップに「てりたまバーガー」が登場。

「てりたまバーガー」のバリューセットが通常価格から100円引きのおトクな価格で提供されます。

チーズてりたま

価格:単品 470円(税込)〜/バリューセット 770円(税込)〜

販売期間:2025年3月5日(水)〜4月中旬(予定)

販売時間:午前10時30分〜閉店まで

※24時間営業店舗では翌午前4時59分まで

「てりたまバーガー」にとろけるチェダーチーズが相性抜群の「チーズてりたま」

ポークパティにてりやきソースを絡め、たまご、レタス、クリーミーなチェダーチーズ、スイートレモンソースが香ばしいゴマ付きバンズで挟んであります。

甘辛いてりやきソースとたまご、とろけたチーズが織りなす絶妙なバランスが食欲をそそる一品です。

炭火焼肉風てりたま

価格:単品 490円(税込)〜/バリューセット 790円(税込)〜

販売期間:2025年3月5日(水)〜4月中旬(予定)

販売時間:午前10時30分〜閉店まで

※24時間営業店舗では翌午前4時59分まで

甘辛いてりやきソースを絡めた旨みに富んだポークパティに、ぷるぷるたまご、シャキシャキレタス、炭火の香ばしい風味が食欲をそそる焼肉風フィリングとマイルドなマスタードマヨを合わせた「炭火焼肉風てりたま」

醤油やにんにくをベースに、隠し味にコチュジャンを効かせた焼肉風味のたれに、牛肉、玉ねぎなどを合わせたやみつき感のある炭火焼肉風フィリングがてりたまと相性抜群な、食べ応えたっぷりのメニューです。

<朝マック>てりたまマフィン

価格:単品 420円(税込)〜/バリューセット 620円(税込)〜/コンビ 480円(税込)〜

販売期間:2025年3月5日(水)〜4月中旬(予定)

販売時間:開店〜午前10時30分まで

※24時間営業店舗では午前5時00分から

毎年春の定番メニューとして30年近くも愛され続けている「てりたまバーガー」の味を朝マックでも楽しめる「てりたまマフィン」

風味豊かなソーセージパティに甘辛いてりやきソースを絡め、ぷるぷるたまご、シャキシャキレタス、スイートレモンソースと一緒にイングリッシュマフィンでサンドした、朝だけの味わいが楽しめます。

マックフィズ もものレモネード

価格:単品 300円(税込)〜/バリューセット+50円(税込)

販売期間:2025年3月5日(水)〜4月上旬(予定)

販売時間:開店〜閉店まで

※どの時間帯でも購入できます

春をイメージしたピンク色が見た目も華やかな「マックフィズ もものレモネード」

もものジューシーな甘みとレモンの爽やかな酸味ですっきりとした味わいが楽しめるフルーティーな炭酸ドリンクです。

※もも果汁、レモン果汁合わせて1%使用

マックフロート もものレモネード

価格:単品 380円〜(税込)〜/バリューセット+70円

販売期間:2025年3月5日(水)〜4月上旬(予定)

販売時間:午前10時30分〜閉店まで

※24時間営業店舗では翌午前1時00分まで

コクがあり、なめらかなソフトクリームをトッピングした「マックフロート もものレモネード」

ももの甘みと爽やかな酸味がアクセントになったデザートドリンクです。

※もも果汁、レモン果汁合わせて1%使用

新TVCM「てりたま食べたら、春が来た」篇

放映開始日:2025年3月4日(火)

放送エリア:全国(一部エリアを除く)

てりたまファミリーの発売に合わせ、宮粼あおいさんが出演する新TVCMを放映。

2025年も80年代シティポップの名曲・EPOの「う、ふ、ふ、ふ、」に乗せて、春満開の中てりたまを買うため店内にいる後輩へ、宮粼さんがガラス越しに「す・み・び」と新メニューの「炭火焼肉風てりたま」を懸命に伝える様子がかわいいストーリーとなっています。

定番人気の「てりたまバーガー」はもちろん、「炭火焼肉風てりたま」含む全6種がラインナップ。

マクドナルドにて2025年3月5日より販売される「てりたま」メニューの紹介でした☆

