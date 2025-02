東京ディズニーランド/アドベンチャーランドにある「ジャングルカーニバル」

ディズニー映画『ジャングル・ブック』に登場するゆかいなキャラクターたちが描かれた店内でゲームが楽しめるお店です。

丸太投げかボール転がし、いずれかのゲームに挑戦し、かわいい景品をもらうことができます☆

東京ディズニーランド「ジャングルカーニバル」

エリア:東京ディズニーランド/アドベンチャーランド

ゲーム料金:700円 ※ パークチケットとは別料金です。

ジャングルの中でゲームにチャレンジ!

「ジャングルカーニバル」で挑戦できるゲームは、丸太投げと、ボール転がしの2種類。

「ジャングルカーニバル」で挑戦できるゲームは、丸太投げと、ボール転がしの2種類。

どちらのゲームに挑戦するか選んで列に並びます。

ゲーム料金は1プレイ700円。

現金のほか、クレジットカード、QUICPay+、交通系ICカード、iDといった各種電子マネーに対応しています。

1グループごと、複数人分の支払も可能です。

丸太投げ

丸太投げは、発射台に丸太をのせ、ジャンプさせてゴールの穴にいれるゲーム。

台から勢いよく発射させるとより遠くまで飛ばすことができます。

どの穴に狙いを定めるかによって力の加減が要求されます☆

ひとつでもゴールに入れば特製グッズをプレゼント。

入らなくても記念のグッズがもらえます。

ボール転がし

ボール転がしは、ぐらぐらと揺れる台座を操作してボールをゴールまで導くゲーム。

勢い余って下に落ちないように、ジャングルの危険を回避しながら進んでいきます。

ひとつでもゴールにたどりつければ特製グッズをプレゼント。

入らなくても記念のグッズがもらえます。

景品

どちらのゲームもチャンスは4回。

一度でも成功すると、フィギュアまたはぬいぐるみをひとつもらうことができます。

さまざまな文化が織りなす自然豊かな冒険の世界、アドベンチャーランドらしく、冒険家スタイルのコスチュームがかわいい☆

成功景品は3種類。

サファリ帽をかぶった「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」のフィギュア、「プルート」のぬいぐるみの3種類です。

「プルート」のぬいぐるみは真っ赤なスカーフとサファリ帽がポイント。

抱っこしてパークを散策したくなるかわいさです☆

また、成功しなかった場合でも参加賞としてかわいいチャームをプレゼント☆

「ミッキーマウス」

「ミニーマウス」

「ドナルドダック」

「デイジーダック」

「プルート」のチャーム。

ダイカットデザインの「ミッキーマウス」「ミニーマウス」、「シンバ」「ナラ」からも選ぶことができます。

ミニゲームに挑戦して景品をゲット!

東京ディズニーランド「ジャングルカーニバル」の紹介でした☆

※景品は画像のものと変更になる場合があります。

