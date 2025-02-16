²Ä°¦¤¤¤Î¤Ë´Å¤¹¤®¤Ê¤¤¡ª¥¹¥È¥¦¥Ö¡Ö¥¯¥Ã¥¯¥¦¥§¥¢¡×¥½¥ë¥Ù¥í¡¼¥º

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20cm ¡§30,800±ß(ÀÇ¹þ)¡¢Ä¾·Â 26.3cm(¼è¤Ã¼ê¹þ)¡ß¹â¤µ14.2cm(³¸¹þ)¡¢ÍÆÎÌ2.2L
22cm ¡§36,300±ß(ÀÇ¹þ)¡¢Ä¾·Â 28.4cm(¼è¤Ã¼ê¹þ)¡ß¹â¤µ14.7cm(³¸¹þ)¡¢ÍÆÎÌ2.6L
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M 18cm¡§25,300±ß(ÀÇ¹þ)¡¢Ä¾·Â 24.2cm(¼è¤Ã¼ê¹þ)¡ß¹â¤µ18cm(³¸¹þ)¡¢ÍÆÎÌ1.66L
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Tel¡§ 0120-75-7155
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