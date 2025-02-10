¡Ö¸æ¾åÀèÀ¸¡×Ý¯°æ³¤²»¡¢²¬ÅÄ¾À¸¤È¤Ï¡Ö½ù¡¹¤Ëµ÷Î¥¤¬½Ì¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤Æ¡×
ÇÐÍ¥¤ÎÝ¯°æ³¤²»¡Ê23ºÐ¡Ë¤¬¡¢2·î9Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖUR LIFESTYLE COLLEGE¡×¡ÊJ-WAVE¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ö¸æ¾åÀèÀ¸¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ëÇÐÍ¥¡¦²¬ÅÄ¾À¸¤È¡Ö½ù¡¹¤Ë²¬ÅÄ¤µ¤ó¤È¤Ïµ÷Î¥¤¬½Ì¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÆüÍË·à¾ì¡Ö¸æ¾åÀèÀ¸¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÝ¯°æ³¤²»¤¬ÈÖÁÈ¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£Ý¯°æ¤ÏºÇ½éÀ¸ÅÌÌò¤Ç¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢ÈÓÅÄÏÂ¹§¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤«¤é¡ÖÂç¿Í¤ÎÌò¤¬ÎÉ¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢Ê¸²Ê¾Ê¤Î´±Î½¡¦ÄÅ¿áÈ»¿ÍÌò¤È¤·¤ÆÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢µÈ²¬Î¤ÈÁ¤â¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¡ª»ä¡¢ÈÓÅÄ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¿³Èþ´ã¤ò¤¹¤Ã¤´¤¯¿®¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡£¤¹¤´¤¤ºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¡×¤È¶Ã¤¯¡£
ÌòÊÁ¾å¡¢¼ç±é¤Î¾¾ºäÅíÍû¡¢²¬ÅÄ¾À¸¤Î2¿Í¤ÈÏÃ¤¹¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¸åÇÚ¤Î¤¿¤á¡Ö²¿¤È¤«Ãæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡×¹Ô¤³¤¦¤È¤·¤¿·ë²Ì¡¢¡Ö½ù¡¹¤Ë²¬ÅÄ¤µ¤ó¤È¤Ïµ÷Î¥¤¬½Ì¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤Æ¡£¤è¤¯¹Ô¤¯¾Æ¤Ä»²°¤µ¤ó¤ò¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤¿¤ê¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î»þ¤Ë¡Ø²¿¤¹¤ë¤Î¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤ê¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÆüÍË·à¾ì¡Ö¸æ¾åÀèÀ¸¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÝ¯°æ³¤²»¤¬ÈÖÁÈ¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£Ý¯°æ¤ÏºÇ½éÀ¸ÅÌÌò¤Ç¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢ÈÓÅÄÏÂ¹§¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤«¤é¡ÖÂç¿Í¤ÎÌò¤¬ÎÉ¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢Ê¸²Ê¾Ê¤Î´±Î½¡¦ÄÅ¿áÈ»¿ÍÌò¤È¤·¤ÆÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢µÈ²¬Î¤ÈÁ¤â¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¡ª»ä¡¢ÈÓÅÄ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¿³Èþ´ã¤ò¤¹¤Ã¤´¤¯¿®¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡£¤¹¤´¤¤ºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¡×¤È¶Ã¤¯¡£
ÌòÊÁ¾å¡¢¼ç±é¤Î¾¾ºäÅíÍû¡¢²¬ÅÄ¾À¸¤Î2¿Í¤ÈÏÃ¤¹¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¸åÇÚ¤Î¤¿¤á¡Ö²¿¤È¤«Ãæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡×¹Ô¤³¤¦¤È¤·¤¿·ë²Ì¡¢¡Ö½ù¡¹¤Ë²¬ÅÄ¤µ¤ó¤È¤Ïµ÷Î¥¤¬½Ì¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤Æ¡£¤è¤¯¹Ô¤¯¾Æ¤Ä»²°¤µ¤ó¤ò¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤¿¤ê¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î»þ¤Ë¡Ø²¿¤¹¤ë¤Î¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤ê¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£