by Steve Jurvetson アメリカ の民主党選出の下院議員であるマーク・ポカン氏が、「 イーロン・マスク 法」と呼ばれる法案を作成しました。これは、 イーロン・マスク 氏のように、 アメリカ 政府のために働くものの通常の政府職員に適用されるような利益相反や財務関連の情報開示規則を回避することができるという「特別政府職員」に対して、 アメリカ 政府と結んだ連邦契約をすべて解除するよう指示する法案となっています。The Elon Musk Act aims to ban ‘special government employees’ from having federal contracts | TechCrunch

Elon Musk gets more than $20 billion in contracts from the US government and bought his way into a new role in the government where he can direct even more money to himself. Enough!



My new bill, the ELON MUSK Act, will end this grift!



Stop Elon’s grift! pic.twitter.com/4jZNOY8kdh— Rep. Mark Pocan (@RepMarkPocan) February 5, 2025

https://techcrunch.com/2025/02/05/the-elon-musk-act-aims-to-ban-special-government-employees-from-having-federal-contracts/マスク氏の保有する電気自動車(EV)メーカーのテスラや宇宙開発企業のSpaceXは、政府の補助金に大きく依存しています。例えば、テスラはEV充電ステーション設置のために政府から数百万ドル(数億円)の資金を調達しており、SpaceXも月面探査ミッションで数十億ドル(数千億円)の政府契約を獲得しています。マスク氏はドナルド・トランプ大統領の大統領選勝利に大きく貢献したため、政府からより大きな恩恵を受けることになるのではという声もあります。具体的に、トランプ政権下でマスク氏の保有する企業への規制が緩和される可能性がある模様。ドナルド・トランプの アメリカ 大統領選勝利を支えた イーロン・マスク は一体どんな恩恵を受けるのか? - GIGAZINEこうした不当な優遇措置を回避するためにポカン氏が提案したのが「Eliminate Looting of Our Nation by Mitigating Unethical State Kleptocracy Act(非倫理的な国家による独裁政治を緩和することで我が国への略奪をなくす法)」で、それぞれの単語の頭文字を取って「ELON MUSK法」と呼ばれます。ポカン氏は自身のX(旧Twitter)アカウントで「 イーロン・マスク アメリカ 政府から200億ドル(約3兆円)以上の契約を獲得しています。さらに金銭を使い、政府で新たな役職に就き、さらに多くの資金を自身に仕向けようとしています。もう沢山です!私の法案である イーロン・マスク 法は、この詐欺行為を終わらせるためのものです。イーロンの詐欺を止めろ!」と投稿し、自身の法案を宣伝しています。 イーロン・マスク 法の中で、ポカン氏は「特別政府職員のような役職に政府機関の支出決定を勧告する権限があれば、その支出を自らの利益のために使うよう誘導するのは明らかです。『特別』であろうとなかろうと、政府職員は誰と取引する場合でも金銭的な利害関係を持つべきではありません。 イーロン・マスク はこの種の潜在的な不正行為の典型です。連邦政府と200億ドル以上の契約を交わした同氏が、自分の行動に客観性を持つはずがありません。納税者を守ることが私たちの最優先事項でなければなりません」と記しています。 アメリカ 政府の特別政府職員向けの倫理規定では、「自らの金銭的利益に影響する事柄に参加すること」が禁じられています。他にも、雇用を含め、職務と相反する社外活動に従事すべきではないと勧告されています。しかし、トランプ氏の大統領就任後、マスク氏は新しい諮問グループ「政府効率化省(DOGE)」の責任者に就任し、自身の保有企業と関連する業界への規制を強化しています。すでに、マスク氏の アメリカ 政府機関への関与に対して アメリカ 国民からは抗議の声が上がっています。さらに、下院と上院の民主党議員からは「DOGEによる財務省の支払いシステムへの不法アクセス」を阻止するための法案が議会に提出されています。