1月22日より開催

「日本代表LEVEL MAX SCOUT」の特典付きスカウト/通常版スカウト

セガは、Android/iOS用スポーツ育成シミュレーションゲーム「プロサッカークラブをつくろう! ロード・トゥ・ワールド(サカつくRTW)」において、新バージョンの日本代表選手が登場する「日本代表LEVEL MAX SCOUT」を1月22日より開催した。

また、新バージョンの日本代表選手が登場する「日本代表 TICKET SCOUT」や、新★6監督「毛利歩一」などを入手できる「日本代表ログインボーナス」も開催している。

★5選手は覚醒&レベルMAXで登場!「日本代表LEVEL MAX SCOUT」開催

同スカウトでは、「三笘薫」や「堂安律」、「伊東純也」や「久保建英」といった日本代表選手が得意戦術「中央突破」の新バージョンで登場。★5選手が「レベルMAX(Lv.50)/覚醒2段階達成/各スキル・各能力UP Lv.2達成」の即戦力として登場する。

特典付きスカウト/通常版スカウト

開催期間:1月22日 ~ 2月19日 10時59分

新バージョンの日本代表選手が登場する特別なスカウト。通常枠の★5確率は20%。

特典付きスカウトでは、STEP1・3・5では「新★5選手1人確定」や「★5選手確率アップ」などの特別獲得枠が付き、STEP2・4では特典アイテムが付く。

新バージョンの日本代表が登場!「日本代表 TICKET SCOUT」開催

【鈴木彩艶】 【板倉滉】【長友佑都】 【守田英正】【遠藤航】 【三笘薫】【堂安律】 【中村敬斗】【伊東純也】 【久保建英】

開催期間:1月22日 ~ 2月19日 10時59分

同スカウトは、「日本代表ログインボーナス」で最大70枚入手できる「日本代表スカウトチケット」を使って引くことができる。

新バージョンの日本代表が登場!「日本代表 TICKET SCOUT」

新★6監督「毛利歩一」GET!「日本代表ログインボーナス」開催

開催期間:1月22日 ~ 2月19日 3時59分

期間中7日間のログインで、該当の選手を編成すると強くなるフォーメーションコンボ「青焔の真価」と「戦術得意度Lv10」を持つ新★6監督「毛利歩一」に加え、「日本代表エンブレム&ユニフォーム」セットや「日本代表スカウトチケット」70枚を入手できる。

1日目は、新★6監督「毛利歩一」、「日本代表エンブレム&ユニフォーム」のセット、「日本代表スカウトチケット」10枚を、2日目~7日目は、「日本代表スカウトチケット」10枚をもらえる。

新★6監督「毛利歩一」GET!「日本代表ログインボーナス」

「クラブチャンピオンシップトーナメント」開催

【新★6監督「毛利歩一」】

開催期間:1月22日 ~ ★月★日 10時59分

「クラブチャンピオンシップトーナメント(CCT)」は、ホーム&アウェイ方式のカップ戦を繰り返しプレイし、試合の勝敗や内容によって獲得できる「CCT」専用ポイントでランキングを競うイベント。

試合で獲得したポイントやランキングにより、「能力UP極秘練習」や「能力UP秘密練習」、「★5確定スカウトチケット」といった、さまざまなポイント達成報酬やランキング報酬を入手できる。

「CCT」

(C)SEGA (公財)日本サッカー協会公認

The use of images and names of the football players in this game is under license from FIFPro Commercial Enterprises BV.

FIFPro is a registered trademark of FIFPro Commercial Enterprises BV.