イギリス最大のベーカリーチェーン「グレッグス(Greggs plc)」は、サンドイッチやドーナツなどを販売し、カフェとしても多くの人が軽食や休憩の場として利用している。そのグレッグスで最も人気のあるのがソーセージロールだ。このソーセージロールを愛しすぎるあまり、7年間にわたり週ごとに食べ続けた男性が、右腕にソーセージロールのタトゥーを彫ってしまった。英ニュースメディア『The Sun』が報じた。

―7年間、毎週食べ続けた1,456本のソーセージロールスコットランドのサウス・ラナークシャー州に住むマシュー・マッカーロルさん(Matthew McCarroll、31)は過去7年間、「グレッグス」のソーセージロールを毎週金曜日に4本食べ続けてきた。その数は1,456本に達し、総額1,600ポンド(約31万4,500円)にのぼる。マシューさんは、「金曜日の仕事終わりにグレッグスでソーセージロールを購入し、その後ひと眠りするのがルーティーンです」と語る。この習慣を続ける中で、ソーセージロールは彼の生活の一部となっている。―ソーセージロールのタトゥーを入れる決意ソーセージロールへの愛を形にするため、マシューさんは右腕に6インチ(約15センチ)のソーセージロールをデザインしたタトゥーを入れることを決意した。オレンジ色の輪に囲まれたソーセージロールをモチーフにしたデザインで、施術はタトゥースタジオ「サン・アンド・ムーン」で行われた。このタトゥーは完成までに2回のセッションを要し、3時間かけて仕上げられた。費用は200ポンド(約3万9,300円)だった。完成後、マシューさんは「まるでグレッグスの広告看板になったようだ」とコメントしている。―グレッグスからもインスタでコメントマシューさんが現地時間14日、完成したタトゥーをInstagramに投稿したところ、グレッグス公式アカウントから「次はステーキベイク(牛肉のパイ)?」というコメントが寄せられた。また、タトゥーを施術したアーティストは「グレッグスの反応を見る限り、次に進む人が出てくるかも」とジョークを交えた書き込みをしている。「グレッグスがこのタトゥーを見て何かリアクションをくれたら嬉しいです。たとえばTシャツなどのグッズをもらえたら最高ですね」と語っていたマシューさん。Instagramではコメントが届いたものの、現時点で特別な提供があったことは伝えられていない。画像は『The Sun 「SILLY SAUSAGE Greggs superfan gets sausage roll tattoo after forking out whopping £1,600 on the pastry」(Credit: Kennedy News)(Credit: Alamy)』より(TechinsightJapan編集部 八田理子)