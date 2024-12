ウルトラマンゼロの立像展示！ウルトラマンゼロ POP UP STORE feat.ウルトラマンレオ in JUNGLE

ジャングルは、ウルトラマンゼロ POP UP STORE feat.ウルトラマンレオ in JUNGLEを、2025年1月24日(金)から2月23日(日)まで開催します。

ウルトラマンゼロ POP UP STORE feat.ウルトラマンレオ in JUNGLE

2025年1月24日(金)から2月23日(日)まで開催。

入場無料。

■開催場所

ウルトラマンゼロ POP UP STORE feat.ウルトラマンレオ in JUNGLE

店舗名 : ジャングル大阪日本橋本店

所在地 : 大阪府大阪市浪速区日本橋3-4-16

営業時間: 12:00〜20:00(平日)/11:00〜20:00(土日祝)

ウルトラマンゼロ POP UP CAFE feat.ウルトラマンレオ in Cafe 2ndSTAGE

店舗名 : Cafe 2ndSTAGE

所在地 : 大阪府大阪市浪速区日本橋4-9-5

営業時間: 12:00〜17:00/18:00〜22:00

定休日 : 火曜日・水曜日

ジャングルは、ウルトラマンゼロ POP UP STORE feat.ウルトラマンレオ in JUNGLEを、2025年1月24日(金)から2月23日(日)まで開催。

■イベント概要

未来をつなげ!

2009年に劇場公開された『大怪獣バトル ウルトラ銀河伝説 THE MOVIE』で衝撃のデビューを果たしたウルトラマンゼロ。

15周年を記念したイベントをジャングル大阪日本橋本店で開催。

会場内では、ウルトラマンゼロの立像や作品の場面写真を使用したパネル展示、オリジナルグッズの販売などもあります。

ニュージェネレーションウルトラマンの歴史を切り拓いた勇者・ウルトラマンゼロの活躍を振り返るとともに、師匠のウルトラマンレオの軌跡も辿っていきます。

東京・中野の「墓場の画廊」で販売されたグッズに加え、大阪オリジナルのグッズも多数登場します。

ウルトラマンゼロ・ウルトラマンレオなどのアクリルスタンドやラバーコースター、ウルトラマンレオのサブタイトルを使用したTV型バッジなど、このイベントのためにデザインされた新作が盛り沢山。

ウルトラマンゼロ15周年&ウルトラマンレオ50周年。

師弟のメモリアルをジャングル大阪日本橋本店で祝おう。

■コラボカフェの同時開催

ウルトラマンゼロ POP UP CAFE feat.ウルトラマンレオ in Cafe 2ndSTAGEを、2025年1月24日(金)から2月23日(日)までCafe 2ndSTAGEにて開催します。

ウルトラマンレオの立像やオリジナルグッズの販売、特典付きオリジナルドリンクの販売もおこないます。

営業時間:12:00〜17:00/18:00〜22:00

定休日 :火曜日・水曜日

■イベント内容

●展示

・ウルトラマンゼロ(場所:ジャングル大阪日本橋店)

・ウルトラマンレオ(場所:Cafe 2ndSTAGE)

・期間:1月24日(金)から2月23日(日)まで

立像

●オリジナルグッズ販売

・アクリルスタンド 全5種(ウルトラマンゼロ・ウルトラマンベリアル・ウルトラマンレオ・アストラ・ウルトラマンキング)

2,000円(税込)

アクリルスタンド

・MAC(MONSTER ATTACKING CREW)リュック

1,500円(税込)

MACリュック

・ラゲッジタグ 全3種(ウルトラマンゼロ・ウルトラマンベリアル・ウルトラマンレオ)

990円(税込)

ラゲッジタグ

・ウルトラマンレオ エピソードタイトルTV型バッジ 全11種(ブラインド仕様)

770円(税込)

TV型バッジ

・ラバーコースター 全3種(ウルトラマンゼロ・ウルトラマンベリアル・ウルトラマンレオ)

990円(税込)

ラバーコースター

・ウルトラマンゼロ スタンド缶バッジ 全10種(ブラインド仕様)

500円(税込)

ゼロ スタンド缶バッジ

・ウルトラマンレオ スタンド缶バッジ 全10種(ブラインド仕様)

500円(税込)

レオ スタンド缶バッジ

・箔押しポストカード 全6種(ブラインド仕様)

500円(税込)

ポストカード

・ウルトラマンレオ おおとりゲンアクリルスタンド

2,000円(税込)

※2月8日(土)開催の英雄列伝第21章より販売予定

おおとりゲンアクリルスタンド

■トークショー開催

ウルトラマンレオ/おおとりゲン役の真夏 竜さんをゲストに迎えた、ヒーローファン必聴のトークショーを2025年2月8日(土)に開催します。

英雄列伝 第21章 ポスター

英雄列伝 第21章 ゲスト: 真夏 竜さん

開催場所 : Cafe 2ndSTAGE

所在地 : 大阪府大阪市浪速区日本橋4-9-5

(c)円谷プロ

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ウルトラマンゼロの立像展示!ウルトラマンゼロ POP UP STORE feat.ウルトラマンレオ in JUNGLE appeared first on Dtimes.