ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの人気スポット『スーパー・ニンテンドー・ワールド』の新エリア『ドンキーコング・カントリー』

2024年12月11日、「ドンキーコング」をテーマにした世界初の壮大なエリアが誕生!

今回は、エリア内の最奥にそびえ立つ“黄金のしんでん”「ドンキーコングのクレイジー・トロッコ」を紹介していきます☆

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『スーパー・ニンテンドー・ワールド』ドンキーコング・カントリー「ドンキーコングのクレイジー・トロッコ」

グランドオープン日:2024年12月11日

体験時間:約3分

定員:4名(1台あたり)

身長制限:122cm以上 ※付き添い者同伴の場合は107cm以上

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの人気スポット『スーパー・ニンテンドー・ワールド』に、新エリア『ドンキーコング・カントリー』が誕生!

「ドンキーコング」をテーマにした世界初の壮大なエリアです。

今回紹介するのは、エリア内の最奥にそびえ立つ“黄金のしんでん”「ドンキーコングのクレイジー・トロッコ」

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

エリア内の最奥部にそびえ立つ”黄金のしんでん”。

しんでんの上部からは”さるカミさま”がエリアを見守っています。

アトラクションの入り口をくぐると、ドンキーコングのワイルドな足跡を発見!

しんでんには、ドンキーコングの歴代ゲームを彷彿とさせるモチーフがたくさん。

壁画に囲まれた空間には、とある仕掛けが隠されています。

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

向かい合った二つの像にも注目です。

クランキーコングとスコークスに出会うと、アトラクションの乗り場はもうすぐ!

ふたりの会話によく耳を傾けてくださいね。

ティキ族のリーダー ティキトングに、大切なゴールデンバナナが狙われてしまった!

トロッコに乗って、ドンキーコング&ディディーコングと一緒にゴールデンバナナを守ります。

振り落とされないようにしっかりつかまって、勇気を出して敵に立ち向かっていきます!

画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

“黄金のしんでん”の右手には、矢印が描かれ たあのタル大砲が。

タル大砲から飛び出して、 いざ、ワイルドに出発!

“黄金のしんでん”やジャングルを駆け巡る「ドンキーコングのクレイジー・トロッコ」

タル大砲から飛び出したトロッコは、 しんでん内部や広大なジャングルを大疾走!

途切れたレールを大ジャンプする驚愕のスリルが待っています。

エリアを駆け抜ける冒険のどこかで、大興奮の瞬間を激写!

記念ショットは出口で購入できるので、ドンキーコングたちとの冒険をいつだって鮮やかに思い出すことができます。

しんでんや広大なジャングルを大疾走する爽快感満点なアトラクション!

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『スーパー・ニンテンドー・ワールド』ドンキーコング・カントリー「ドンキーコングのクレイジー・トロッコ」の紹介でした。

© Nintendo

TM & © Universal Studios. All rights reserved.

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

