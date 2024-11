アメリカ大統領選挙の結果を賭けの対象にして、投票日だけでも450億円が動いたという賭博プラットフォームのPolymarketが、フランスのユーザーが新たなベットを行えないようにしたことがわかりました。フランスでは、賭博規制庁(Autorité de régulation des jeux:ANJ)が国内からのアクセスを禁止する方針であることが伝えられていました。

🔴 Info @TheBigWhale_



Comme nous le révélions il y a 2 semaines, @Polymarket n'est désormais plus accessible depuis la France 🇫🇷



On ne peut plus placer de paris



Un vœu pieux, car j'ai réussi à en placer un grâce à un VPN pic.twitter.com/7YMXV6dafy— Grégory Raymond 🐳 (@gregory_raymond) November 22, 2024

Polymarket blocks French users amid regulatory scrutiny over $80 million Trump election bet | The Blockhttps://www.theblock.co/post/327864/polymarket-blocks-french-users-amid-regulatory-scrutiny-over-80-million-trump-election-betPolymarket bans French users but still can’t stop VPNshttps://protos.com/polymarket-bans-french-users-but-still-cant-stop-vpns/Polymarketは、どんなジャンルのことでもギャンブルのお題になり、ユーザーが仮想通貨を用いて賭けができるというプラットフォームです。直近では、2024年アメリカ大統領選挙が賭けの対象になり、総額で5670億円相当が動いたとの見積もりがあります。ただし、フランスはオンライン賭博を厳しく取り締まっており、規制当局のANJは、仮想通貨を用いていたとしてもPolymarketはオンライン賭博にあたるという見解を示し、調査を開始しました。何でも賭けの対象にできるプラットフォーム「Polymarket」をフランス規制当局がアクセス禁止対象にする方針 - GIGAZINE今回わかったのは、Polymarketでフランス在住のユーザーは新規のベットができない状態になっていることです。広報担当者は、プラットフォームにアクセスして重要なお知らせを受け取ることはできるものの、新規取引は当面停止していると説明しています。なお、ジャーナリストのグレゴリー・レイモンド氏は、確かにフランスから新規ベットができなくなっていることを確認した上で、VPNを利用するとベットすることは可能だったと報告しています。以前から、Polymarketへのアクセスを封じられている国や地域、たとえばアメリカなどからでもVPNを使用するとアクセス可能であるとの報告があり、この点はまだ対策されていないようです。