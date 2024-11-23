¡Ú¥×¥ì¥ß¥¢12¡Û»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥¹¥¿¥á¥óÈ¯É½¡ª¡¡ÀèÈ¯¤ÏÁáÀî¡¢º´Æ£ÅÔ»ÖÌé¤¬2ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡¢À¶µÜ¤¬7ÈÖ¡¦»°ÎÝ¤Ç½Ð¾ì
¥é¥°¥¶¥¹ presents Âè3²óWBSC¥×¥ì¥ß¥¢12
¡ÖÆüËÜ¡Ý¥Á¥ã¥¤¥Ë¡¼¥º¡¦¥¿¥¤¥Ú¥¤¡×
¡ã11·î23Æü¡¡Åìµþ¥É¡¼¥à¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼R¡ä¡¡»î¹ç³«»Ï 19¡§00
Àè¹¶¡§¥Á¥ã¥¤¥Ë¡¼¥º¡¦¥¿¥¤¥Ú¥¤¡¡¸å¹¶¡§ÆüËÜ
¢¡ »ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó
¡ÊÆó¡ËÂ¼ÎÓ
¡Ê°ì¡Ëº´Æ£
¡ÊÃæ¡ËÃ¤¸Ê
¡Ê»Ø¡Ë¿¹²¼
¡Êº¸¡Ëº´Ìî
¡ÊÍ·¡Ë¹ÈÎÓ
¡Ê»°¡ËÀ¶µÜ
¡ÊÊá¡Ë¸Å²ì
¡Ê±¦¡Ë¸Þ½½È¨
P. ÁáÀî
¡ÖÆüËÜ¡Ý¥Á¥ã¥¤¥Ë¡¼¥º¡¦¥¿¥¤¥Ú¥¤¡×
¡ã11·î23Æü¡¡Åìµþ¥É¡¼¥à¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼R¡ä¡¡»î¹ç³«»Ï 19¡§00
Àè¹¶¡§¥Á¥ã¥¤¥Ë¡¼¥º¡¦¥¿¥¤¥Ú¥¤¡¡¸å¹¶¡§ÆüËÜ
¢¡ »ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó
¡ÊÆó¡ËÂ¼ÎÓ
¡Ê°ì¡Ëº´Æ£
¡ÊÃæ¡ËÃ¤¸Ê
¡Ê»Ø¡Ë¿¹²¼
¡Êº¸¡Ëº´Ìî
¡ÊÍ·¡Ë¹ÈÎÓ
¡Ê»°¡ËÀ¶µÜ
¡ÊÊá¡Ë¸Å²ì
¡Ê±¦¡Ë¸Þ½½È¨
P. ÁáÀî