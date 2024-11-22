来週の主なマーケットイベント

◎経済統計・イベントなど



◇１１月２５日



１８：００ 独・ＩＦＯ企業景況感指数



◇１１月２６日



０８：５０ 日・企業向けサービス価格指数

２３：００ 米・住宅価格指数

２３：００ 米・Ｓ＆Ｐケースシラー住宅価格指数



◇１１月２７日



００：００ 米・新築住宅販売件数

００：００ 米・消費者信頼感指数（コンファレンスボード）

００：００ 米・リッチモンド連銀製造業指数

０４：００ 米・ＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）議事要旨

０９：３０ 豪・消費者物価指数

１６：００ 独・ＧＦＫ消費者信頼感調査

１６：４５ 仏・消費者信頼感指数

２１：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数

２２：３０ 米・実質ＧＤＰ（国内総生産，改定値）

２２：３０ 米・卸売在庫

２２：３０ 米・耐久財受注

２２：３０ 米・新規失業保険申請件数

２２：３０ 米・失業保険継続受給者数



◇１１月２８日



００：００ 米・住宅販売保留指数

００：００ 米・個人所得

００：００ 米・個人消費支出

０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況

０９：３０ 豪・民間設備投資

１９：００ ユーロ・消費者信頼感（確定値）

１９：００ ユーロ・経済信頼感

２２：００ 独・消費者物価指数（速報値）

※感謝祭の祝日で米国市場は休場



◇１１月２９日



０８：３０ 日・失業率

０８：３０ 日・有効求人倍率

０８：３０ 日・東京都区部消費者物価指数

０８：５０ 日・鉱工業生産（速報値）

０８：５０ 日・商業動態統計

１４：００ 日・新設住宅着工戸数

１４：００ 日・消費者態度指数

１６：４５ 仏・消費支出

１６：４５ 仏・ＧＤＰ（国内総生産，改定値）

１６：４５ 仏・卸売物価指数

１７：５５ 独・失業率

１７：５５ 独・失業者数

１８：３０ 英・消費者信用残高

１８：３０ 英・マネーサプライ

１９：００ 日・外国為替介入実績

１９：００ ユーロ・消費者物価指数

２３：４５ 米・シカゴ購買部協会景気指数







◎決算発表・新規上場など



○１１月２５日



決算発表：プラネット<2391>，タカショー<7590>



○１１月２６日



決算発表：ＤｙＤｏ<2590>，人・夢・技術<9248>



○１１月２７日



決算発表：カシオ<6952>



○１１月２８日



※東証グロース上場：ククレブ・アドバイザーズ<276A>



○１１月２９日



決算発表：ラクーンＨＤ<3031>，東和フード<3329>，トリケミカル<4369>，キタック<4707>，幸和製<7807>

※東証グロース上場：グロービング<277A>，Ｔｅｒｒａ Ｄｒｏｎｅ<278A>



出所：MINKABU PRESS