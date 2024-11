マクドナルドの「ほんのハッピーセット」に、初となる漫画が登場。

プログラミングゲームでも遊べる、ハッピーセット「深海のサバイバル 特別編」が期間限定で登場します!

マクドナルド「ほんのハッピーセット」科学漫画サバイバルシリーズ「深海のサバイバル 特別編」

販売期間:2024年11月15日(金)〜約4週間(予定)

販売店舗:全国のマクドナルド店舗(一部店舗を除く)

文:ゴムドリco.

絵:韓賢東(Han Hyun-Dong)

マクドナルドの「ほんのハッピーセット」から、科学漫画サバイバルシリーズ「深海のサバイバル 特別編」が登場。

「ほんのハッピーセット」では初となるマンガの本を、2024年11月15日より期間限定で販売します☆

「深海のサバイバル 特別編」は、深海調査のためサバイバルの達人「ジオ」と「ピピ」「コン博士」が、アンモナイト型の潜水艇に乗って深さ数千メートルの深海を目指す物語。

途中で潜水艇が故障し、巨大な海洋生物たちと遭遇してピンチに立ち向かう、ハラハラドキドキのストーリーです。

マクドナルド特別編集版では、2つのゲームとシールを貼って完成させる深海図鑑もついています!

アドベンチャーミニゲーム「サブマリン パイロット」

ゲーム可能期間:2024年11月15日(金)5:00〜2025年1月31日(金)23:59

「深海のサバイバル 特別編」で遊べる、アドベンチャーミニゲーム「サブマリン パイロット」

深海探査装置・アンモナイト号を動かして、全部で9種類いる海底の生物を見つけて遊ぶゲームです。

見つけた生物をライトで照らすと、解説が出てきます☆

プログラミングミニゲーム「救出大作戦」

ゲーム可能期間:2024年11月15日(金)5:00〜2025年1月31日(金)23:59

「深海のサバイバル 特別編」で遊べるもう1つのミニゲームは「救出大作戦」

巨大なダイオウイカに補食されそうになっている「ジオ」を救出するため、作戦の順番を組み立てるプログラミングゲームです。

ほんのハッピーセット「深海のサバイバル」のストーリーを思い出しながら、プログラミングを組み立てて、「ジオ」の救出を成功させましょう!

図鑑やゲームも付いた、「ほんのハッピーセット」初のマンガ本。

マクドナルド「ほんのハッピーセット」科学漫画サバイバルシリーズ「深海のサバイバル 特別編」は、2024年11月15日より期間限定で登場です。

旨みたっぷりチキンとサクサク衣!マクドナルド「チキチキン THE ガーリックペッパー」 旨みたっぷりチキンとサクサク衣!マクドナルド「チキチキン THE ガーリックペッパー」 続きを見る

アメリカで話題のグリマスメニューが日本初登場!マクドナルド「グリマスシェイク ブルーベリーヨーグルト味」 アメリカで話題のグリマスメニューが日本初登場!マクドナルド「グリマスシェイク ブルーベリーヨーグルト味」 続きを見る

©2024 Gomdori co., Han Hyun Dong/Mirae N,朝日新聞出版

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post マクドナルド「ほんのハッピーセット」にマンガが初登場!科学漫画サバイバルシリーズ「深海のサバイバル 特別編」 appeared first on Dtimes.