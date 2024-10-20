¹â¹»¥é¥°¥Óー¡¡»³·ÁÃæ±û¤¬¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î»³·ÁÆî¤òÇË¤ê£²Ç¯Ï¢Â³£³£°²óÌÜ¤Î²Ö±à½Ð¾ì·è¤á¤ë
¹â¹»¥é¥¬ー¥Þ¥óÆ´¤ì¤Î²Ö±à½Ð¾ì¤ò¤«¤±¤¿Á´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥Óー¸©Âç²ñ¤Î·è¾¡¤¬¤¤ç¤¦¹Ô¤ï¤ì¡¢»³·ÁÃæ±û¤¬2Ç¯Ï¢Â³30²óÌÜ¤Î²Ö±à½Ð¾ì¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¹â¹»¥é¥°¥Óー¡¡»³·ÁÃæ±û¤¬¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î»³·ÁÆî¤òÇË¤ê£²Ç¯Ï¢Â³£³£°²óÌÜ¤Î²Ö±à½Ð¾ì·è¤á¤ë
·è¾¡¤Ï¡¢¶áÇ¯²Ö±à½Ð¾ì¤ò¶¥¤¤¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥é¥¤¥Ð¥ë¹»Æ±»Î¡¢»³·ÁÃæ±û¤È»³·ÁÆî¤ÎÂÐÀï¤Ç¤¹¡£
»î¹ç³«»ÏÁá¡¹¡¢Àè¼ê¤ò¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ïº°¤Î¥¸¥ãー¥¸»³·ÁÃæ±û¤Ç¤·¤¿¡£
¥Üー¥ë»ý¤Ã¤¿¥Ê¥ó¥Ðー¥¨¥¤¥È¤ÎµÆÃÓ¤¬Áê¼êÁª¼ê¤ò°ú¤¤º¤ê¤Ê¤¬¤é¥È¥é¥¤¤ò·è¤á¤ë¥Ñ¥ïー¥×¥ìー¤ò¸«¤»»³·ÁÃæ±û¤¬ÀèÀ©¤·¤Þ¤¹¡£
Á°È¾23Ê¬¡¢»³·ÁÃæ±û¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤¬¥¹¥Ôー¥É¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥×¥ìー¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤Î¼ÆÅÄ¤¬Áê¼ê¤ò¤«¤ï¤·¤Ê¤¬¤é70¥áー¥È¥ë¤ò¶î¤±È´¤±¤Æ¥È¥é¥¤¡£»³·ÁÃæ±û¤¬¥êー¥É¤ò¹¤²¤Þ¤¹¡£
»³·ÁÆî¤Ï¡¢¤ª¤È¤È¤·²Ö±à¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿»þ¤òÃÎ¤ë3Ç¯À¸¤Î°ËÆ£¤ä¥¯¥ì¥Ö¥¹¤¬²Ì´º¤Ë¹¶¤á¤Þ¤¹¤¬¡¢È¿·â¤âµÚ¤Ð¤¹¡£
·ë¶É¡¢½ª»Ï»î¹ç¤òÍ¥°Ì¤Ë¿Ê¤á¤¿»³·ÁÃæ±û¤¬50ÂÐ0¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¡¢2Ç¯Ï¢Â³30²óÌÜ¤Î²Ö±à½Ð¾ì¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
»³·ÁÃæ±û¥é¥°¥ÓーÉô¡¡µÆÃÓ¡¡½Ù¡¡¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡Ê3Ç¯¡Ë¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤Û¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö¸©¤òÂåÉ½¤·¤Æ¹Ô¤¯¤Î¤Ç¡¢Á´¹ñ¤Ç1¾¡¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¡×
Á´¹ñÂç²ñ¤Ï¡¢ÅìÂçºå»Ô¤Î²Ö±à¥é¥°¥Óー¾ì¤Ç12·î27Æü¤Ë³«Ëë¤·¤Þ¤¹¡£