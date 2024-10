AMDがサーバー向けCPU「EPYC」の第5世代製品群「EPYC 9005シリーズ(コードネーム:Turin)」を2024年10月10日(木)に発表しました。EPYC 9005シリーズはCPUアーキテクチャに「Zen 5」や「Zen 5c」を採用しているほか、最上位モデルのEPYC 9965は192個のコアを搭載してIntelの競合製品の2.7倍高速な処理が可能とされています。

5th Generation AMD EPYC™ Processorshttps://www.amd.com/en/products/processors/server/epyc/9005-series.htmlAMD Launches 5th Gen AMD EPYC CPUs, Maintaining Leadership Performance and Features for the Modern Data Center :: Advanced Micro Devices, Inc. (AMD)https://ir.amd.com/news-events/press-releases/detail/1219/amd-launches-5th-gen-amd-epyc-cpus-maintaining-leadershipAdvancing AI 2024 ‪@AMD‬ - YouTubeEPYC 9005シリーズはアーキテクチャとしてZen 5もしくはZen 5cを採用したサーバー向けCPUで、3nmまたは4nmのプロセスルールで製造されます。最上位モデルのEPYC 9965は192コア・384スレッドで、前世代モデルと比べて1サイクル当たりの命令実行数(IPC)が最大1.7倍に増加しています。EPYC 9965はIntelの「Xeon Platinum 8592+」と比べて2.7倍高速に一般的な処理を実行可能。データベース処理速度は3.9倍、ビデオトランスコード処理速度は4倍です。さらに、HPC分野では最大3.9倍の処理性能を発揮。AI推論処理性能は最大3.8倍です。EPYC 9005シリーズは高い処理性能を備えつつ体積や消費電力を抑えているのが特徴で、競合製品と同一性能を目指す場合、サーバー台数を87%削減し、消費電力を68%削減できます。EPYC 9005シリーズのスペックは以下の通り。モデル名アーキテクチャコア数スレッド数最大クロックベースクロックL3キャッシュTDPEPYC 9965Zen 5c1923843.7 GHz2.25 GHz384 MB500WEPYC 9845Zen 5c1603203.7 GHz2.1 GHz320 MB390WEPYC 9825Zen 5c1442883.7 GHz2.2 GHz384 MB390WEPYC 9755Zen 51282564.1 GHz2.7 GHz512 MB500WEPYC 9745Zen 5c1282563.7 GHz2.4 GHz256 MB400WEPYC 9655PZen 5961924.5 GHz2.6 GHz384 MB400WEPYC 9655Zen 5961924.5 GHz2.6 GHz384 MB400WEPYC 9645Zen 5c961923.7 GHz2.3 GHz256 MB320WEPYC 9575FZen 5641285 GHz3.3 GHz256 MB400WEPYC 9565Zen 5721444.3 GHz3.15 GHz384 MB400WEPYC 9555PZen 5641284.4 GHz3.2 GHz256 MB360WEPYC 9555Zen 5641284.4 GHz3.2 GHz256 MB360WEPYC 9535Zen 5641284.3 GHz2.4 GHz256 MB300WEPYC 9475FZen 548964.8 GHz3.65 GHz256 MB400WEPYC 9455PZen 548964.4 GHz3.15 GHz256 MB300WEPYC 9455Zen 548964.4 GHz3.15 GHz256 MB300WEPYC 9375FZen 532644.8 GHz3.8 GHz256 MB320WEPYC 9365Zen 536724.3 GHz3.4 GHz192 MB300WEPYC 9355PZen 532644.4 GHz3.55 GHz256 MB280WEPYC 9355Zen 532644.4 GHz3.55 GHz256 MB280WEPYC 9335Zen 532644.4 GHz3 GHz128 MB210WEPYC 9275FZen 524484.8 GHz4.1 GHz256 MB320WEPYC 9255Zen 524484.3 GHz3.25 GHz128 MB200WEPYC 9175FZen 516325 GHz4.2 GHz512 MB320WEPYC 9135Zen 516324.3 GHz3.65 GHz64 MB200WEPYC 9115Zen 516324.1 GHz2.6 GHz64 MB155WEPYC 9015Zen 58164.1 GHz3.6 GHz64 MB155WEPYC 9005シリーズは全モデルが2024年10月10日(木)から利用可能となっています。